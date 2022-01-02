Цвет: Как оживить яркими красками существующий нейтральный интерьер
Эффектные и простые способы трансформации существующего интерьера: учимся добавлять предметы и цвета без стилевой мешанины с советами от houzz.ru.
Любовь к серо-бежевым интерьерам и опасливое отношение к ярким краскам у наших сограждан вполне понятны: жилье люди оформляют с расчетом на десятилетия и перспектива жизни в провокационном цвете их пугает. Но где-то в середине срока (когда до ремонта еще далеко), хозяева начинают понимать — красок в интерьере им все-таки не хватает.
Кардинально интерьер менять пока рано, хочется обойтись “малой кровью”, но непременно с ощутимым эффектом. Одни “проглатывают” советы в журналах, другие сразу бегут в магазин и попадают в руки “опытных” продавцов. В итоге получается мешанина предметов, цветов и стилей. А в результате все тот же уже надоевший интерьер и зря потраченные деньги.
Интерьер мы будем освежать при помощи цветовых пятен. А искать пятна — на базе классического двенадцатичастного круга. Его противоположные цвета принято считать гармоничными, какими бы несовместимыми они на первый взгляд не казались.
Именно в силу своей контрастности они идеально уравновешивают друг друга и, на физиологическом уровне, воспринимаются глазом как воплощенная цветовая гармония.
КРАСНЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ
Если открытые цвета, то в предметах декора
Посмотрим для начала, как работает сочетание зеленого с красным. Если брать открытые, чистые цвета, то интерьеры благодаря им получаются самыми яркими и насыщенными. Опасаетесь, что будет слишком назойливо? Остановитесь на ярких элементах декора: пусть цветными будут подушки, ковер и картины — получится значительно веселее, но в меру.
Определитесь с пропорциями каждого цвета
Если вы готовы к кардинальным шагам, можно пойти дальше — поменять старую обивку мебели. К ней в качестве новых акцентов можно добавить светильники или вазы.
На этом этапе важно определиться с пропорциями, то есть, понять — какого из двух цветов должно быть больше. Идите от результата, который вы хотите получить в итоге. Остановитесь на красном — комната станет ярче и экстравагантнее, на зеленом — свежее.
Помните про интенсивность
В случае с противоположными цветами вы совершенно не обязаны использовать только яркие и насыщенные оттенки. Правило работает и для приглушенных тонов. Например, на этом фото использованы пастельные варианты из тех же самых линеек — зеленого и красного.
И конечно, совершенно не обязательно ограничиваться однотонными поверхностями: всевозможные орнаменты и узоры на контрастах цвета будут смотреться даже интереснее.
ФУКСИЯ И ОЛИВКОВЫЙ
Почитайте про психофизику цвета
Когда вы выбираете то или иное сочетание, важно учитывать собственный темперамент. Скажем, оливковый и фуксия — это сочетание для жизнелюбов, яркая и жизнерадостная пара цветов: чудесно подходит домам, где привыкли встречать много гостей и веселиться. Чего не скажешь о приглушенных оттенках этой же линейки.
Хороший инструмент — ваза с цветами
В том случае когда не хочется перегружать белый интерьер, отлично будет работать одна яркая деталь цвета фуксии и крупнолистное растение сочного оттенка. Или свежесрезанный букет в зеленой вазе. Идея подойдет и для кухни, и для спальни, и для гостиной.
Если у вас такой же белый интерьер, как на картинке, лучше иметь дело с чистыми тонами — интенсивными, без примеси черного или белого.
ЖЕЛТЫЙ И ФИОЛЕТОВЫЙ
Когда не хватает солнца
Эту пару лучше всего применять в светлом интерьере приглушенных тонов, без ярко выраженного контраста.
Сочетание выглядит очень спокойно, когда преобладает чуть осветленный фиолетовый, а желтый используется в совсем малом количестве.
Но будьте осторожны — такое сочетание не для всех. В психофизике цвета пара желтый-фиолетовый считается самой неустойчивой: лучше всего она подходит для артистичных или романтических натур. В обычной жизни применять это сочетание лучше всего в неброских акцентах. Например, можно воспользоваться декораторским приемом с картинки и покрасить стулья в нужный цвет.
Цветной тюль — решение для осторожных
Тем, кому хочется совсем уж минимального вмешательства цвета в дизайн интерьера, но при этом и впечатляющего эффекта тоже хочется, советую: поменяйте текстиль на окнах и добавьте пару-другую ваз, которые будут сочетаться по цвету.
МОРКОВНЫЙ И СИНЕ-ФИОЛЕТОВЫЙ
Строгое сочетание
Еще одно решение для комнат с окнами на север: сине-фиолетовый и желто-оранжевый, или попросту, морковный, хорошо работают в чуть сероватом, холодном окружении.
Можно взять их для больших объемов, как здесь — для дивана и кресла. В подобных случаях они приковывают к себе все внимание и буквально строят интерьер.
БИРЮЗА И КОРАЛЛОВЫЙ
Почти универсальный дуэт
Красно-оранжевый или коралловый и бирюзовый — самая нежная пара из всех шести в нашем двенадцатичастном круге. Ее можно безбоязненно использовать как в белых, бежевых так и в серых интерьерах.
За одним исключением! Если в вашем интерьере ярко выражен контраст поверхностей (светлые обои и темный пол), лучше все же предпочесть близкую пару красный-зеленый.
СИНИЙ И ОРАНЖЕВЫЙ
Воплощенное спокойствие
Пара синий и оранжевый, особенно в приглушенном своем варианте — одна из самых спокойных. За счет умиротворяющего синего цвета, даже если он представлен только в небольших деталях, интерьеры получаются свежими, с едва ощутимой морской ноткой.
Делаем интерьер прохладнее
Рекомендуется использовать сочетание синего с оранжевым в теплых интерьерах: золотисто-бежевых, персиковых, а не белых. В таком случае, синего можно брать побольше — он не будет понижать температурный градус в помещениях, а оранжевый в малом количестве даст нужные нотки живости.