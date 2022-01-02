Цвет: Как оживить яркими красками существующий нейтральный интерьер

На этом этапе важно определиться с пропорциями, то есть, понять — какого из двух цветов должно быть больше. Идите от результата, который вы хотите получить в итоге. Остановитесь на красном — комната станет ярче и экстравагантнее, на зеленом — свежее.

Если вы готовы к кардинальным шагам, можно пойти дальше — поменять старую обивку мебели. К ней в качестве новых акцентов можно добавить светильники или вазы.

Посмотрим для начала, как работает сочетание зеленого с красным. Если брать открытые, чистые цвета, то интерьеры благодаря им получаются самыми яркими и насыщенными. Опасаетесь, что будет слишком назойливо? Остановитесь на ярких элементах декора: пусть цветными будут подушки, ковер и картины — получится значительно веселее, но в меру.

Именно в силу своей контрастности они идеально уравновешивают друг друга и, на физиологическом уровне, воспринимаются глазом как воплощенная цветовая гармония.

Интерьер мы будем освежать при помощи цветовых пятен. А искать пятна — на базе классического двенадцатичастного круга. Его противоположные цвета принято считать гармоничными, какими бы несовместимыми они на первый взгляд не казались.

Кардинально интерьер менять пока рано, хочется обойтись “малой кровью”, но непременно с ощутимым эффектом. Одни “проглатывают” советы в журналах, другие сразу бегут в магазин и попадают в руки “опытных” продавцов. В итоге получается мешанина предметов, цветов и стилей. А в результате все тот же уже надоевший интерьер и зря потраченные деньги.

Любовь к серо-бежевым интерьерам и опасливое отношение к ярким краскам у наших сограждан вполне понятны: жилье люди оформляют с расчетом на десятилетия и перспектива жизни в провокационном цвете их пугает. Но где-то в середине срока (когда до ремонта еще далеко), хозяева начинают понимать — красок в интерьере им все-таки не хватает.

В случае с противоположными цветами вы совершенно не обязаны использовать только яркие и насыщенные оттенки. Правило работает и для приглушенных тонов. Например, на этом фото использованы пастельные варианты из тех же самых линеек — зеленого и красного.

И конечно, совершенно не обязательно ограничиваться однотонными поверхностями: всевозможные орнаменты и узоры на контрастах цвета будут смотреться даже интереснее.

ФУКСИЯ И ОЛИВКОВЫЙ

Почитайте про психофизику цвета

Когда вы выбираете то или иное сочетание, важно учитывать собственный темперамент. Скажем, оливковый и фуксия — это сочетание для жизнелюбов, яркая и жизнерадостная пара цветов: чудесно подходит домам, где привыкли встречать много гостей и веселиться. Чего не скажешь о приглушенных оттенках этой же линейки.

Хороший инструмент — ваза с цветами

В том случае когда не хочется перегружать белый интерьер, отлично будет работать одна яркая деталь цвета фуксии и крупнолистное растение сочного оттенка. Или свежесрезанный букет в зеленой вазе. Идея подойдет и для кухни, и для спальни, и для гостиной.

Если у вас такой же белый интерьер, как на картинке, лучше иметь дело с чистыми тонами — интенсивными, без примеси черного или белого.

ЖЕЛТЫЙ И ФИОЛЕТОВЫЙ

Когда не хватает солнца

Эту пару лучше всего применять в светлом интерьере приглушенных тонов, без ярко выраженного контраста.

Сочетание выглядит очень спокойно, когда преобладает чуть осветленный фиолетовый, а желтый используется в совсем малом количестве.

Но будьте осторожны — такое сочетание не для всех. В психофизике цвета пара желтый-фиолетовый считается самой неустойчивой: лучше всего она подходит для артистичных или романтических натур. В обычной жизни применять это сочетание лучше всего в неброских акцентах. Например, можно воспользоваться декораторским приемом с картинки и покрасить стулья в нужный цвет.

Цветной тюль — решение для осторожных