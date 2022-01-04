Почему пластиковые окна пропускают холодный воздух и как вернуть в дом тепло и уют
Заменив старые, рассохшиеся деревянные окна на пластиковые, мы надеемся, что навсегда исчезнут сквозняки и мы будем беззаботно наслаждаться комфортом пластиковых окон долгие-долгие годы. Но, как показывает практика, в реальности все происходит немного по-другому, пишет "МК-Эстония".
Морозы являются лучшими индикаторами качества установки и изготовления пластиковых окон. И именно с приходом зимы чаще звучат жалобы: окно свистит, дует, в квартире холодно. Дуть может откуда угодно: сверху или снизу створки, из-под уплотнителя, из-под подоконника, из откосов… Некоторые пытаются исправить ситуацию помощью скотча, поролона, тряпок, одеял и прочих подручных средств, и охотно делятся испытанными способами в социальных сетях. “Решили проблему с помощью малярного тейпа!” — радуется один. “Вата и скотч, и всего делов!” — делится опытом другой. Однако с холодом от пластиковых окон наверняка можно и нужно бороться другими способами.
Возрастные проблемы окон
Отчего же возникают проблемы? Четверть века назад, когда в Эстонии только-только появилась услуга замены старых деревянных оконных рам на пластиковые, их позиционировали как практически вечные. Сегодня же потребители в ответ на просьбы об устранении неполадок нередко слышат, что чем ремонтировать окно двадцатилетней давности, лучше его полностью поменять.
“Так ли это на самом деле? Неужели всем, кто ставил пластиковые окна 20 лет назад, предстоит так же массово их менять в ближайшие годы?” — недоумевает жительница Таллинна Майя Борисовна.
“Сколько в идеале служит окно, зависит от эксплуатации и от требований к теплопроводности здания. Первые окна были трехкамерные с шириной рамы 60 мм и теплопроводностью примерно 1,5W/m2K, сейчас такие не используются. Теперь на рынке Эстонии предлагаются окна с шириной рамы от 70 до 100 мм, минимально 5 камер, теплопроводностью 1,3–0,8W/m2K. Также это зависит от дизайна окон и, возможно, от моды: ранее были в моде окна с прямыми углами, на смену им пришли закругленные линии, — говорит Светлана Арутюнян, исполнительный директор фирмы Arutech Parimad Aknad OÜ. — Первые окна мы установили 25 лет назад у себя в квартире. Они до сих пор служат и находятся в отличном состоянии”.
У окон есть, конечно, возрастные проблемы, говорит специалист, но в основном они не требуют полной замены окна. Прежде всего это старение уплотнителей: при регулярном обслуживании оно происходит медленнее. В крайнем случае уплотнитель можно заменить.
Изоляционная пена сохраняет свои эксплуатационные качества только тогда, когда она хорошо изолирована от внешней среды. Снаружи обязателен герметик, изнутри должна быть отделка. “Можно только посочувствовать владельцам окон, которые заплатили большие деньги за окна, но отказались от наружной отделки, — отмечает Светлана Арутюнян. — С улицы хорошо заметны окна, по периметру которых находится оранжевая окантовка из разрушенной внешними погодными условиями пены. В таком случае, конечно, будет продувание, и холод будет проникать в помещение через эту пену”.
Провисание (задевание створок) также можно устранить регулировкой окон.
Поврежденные ручки или элементы фурнитуры можно заменить.
Замена окна требуется при повреждениях рамы или створки. Также лучше заменить окно, если оно утратило эстетический вид.
Сэкономили и пожалели
По словам специалиста, замена старого окна на новое предлагается скорее потому, что окна совершенствуются, наука не стоит на месте. По сравнению с теми окнами, что были установлены 25 лет назад, современные окна стали более теплыми, с актуальным дизайном. Появились рамы с третьим уплотнителем, что также делает их теплее. Пользуется большим спросом инновационная система Lumaxx, створки в этих окнах более тонкие, что позволяет сделать окна с большими стёклами, и помещения становятся светлее.
Замена окна никогда не была делом дешевым, поэтому при установке пластиковых окон многие экономили не только на внешней отделке, но и, например, ставили окна, где открывается только одна створка из двух или даже трех, и в результате все 20 лет мытье окон производилось с риском для жизни или стало вообще невозможным для людей пожилых. Возможно ли переделать окно, добавить функции, которых изначально не планировалось?
“Добавить открывание возможно только на окнах, которые мы сами произвели, — говорит Светлана Арутюнян. — Работа эта сложная. Поэтому производители окон берутся за это с большой неохотой и только в низкий период работ, например январь, февраль. Неоткрывающиеся створки зачастую большого размера и могут открываться только для мытья, причём во время мытья край нужно поддерживать, чтобы окно не сломалось. Мы бы предпочли, конечно, изготовить новое окно, а не створку. В трёхкамерные окна с шириной рамы 60 мм мы створку сделать не сможем, такие профили сняты с производства”.
С ремонтом лучше не тянуть
Многих фирм, которые работали в Эстонии 20 лет назад, уже не существует. Часто производитель окна и вовсе неизвестен, например, если после покупки квартиры никаких документов на окна не сохранилось. И у замерзающего человека возникает вопрос: к кому обращаться в случае неполадок с окном?
Представитель фирмы Aknaremont Андрей говорит, что специалистом по ремонту решение может быть найдено практически в любом случае, и предостерегает от использования случайных запчастей и материалов, как купленных за копейки в интернете по рекомендации непрофессионала, так и предназначенных изначально совсем для других целей.
“Например, на каждый профиль нужно ставить свои уплотнители. Если поставить неподходящие уплотнители, то окно может начать продувать или оно станет плохо закрываться, от этого возрастет давление на фурнитуру, и фурнитура поломается, поэтому мы всегда используем оригинальные уплотнители”, — говорит он и добавляет, что, если какие-то части механизма сломаны, замена также может быть выполнена специалистом по ремонту независимо от производителя.
“Бывает нередко и такое, что при установке окна залили мало монтажной пены, от окна дует. Можно снять старую отделку, убрать старый материал, все пролить заново и произвести отделочные работы. Сама по себе пена не портится, только если нет прямого воздействия солнечных лучей или прямого попадания дождя”, — объясняет Андрей. Он советует проводить обслуживание окон раз в год и не пытаться маскировать проблемы с помощью дедовских средств типа пакли в щелях: “Если уже имеются небольшие повреждения — сквозит, плохо закрывается, то чем дольше мы эксплуатируем неисправное окно, тем дороже в конце концов выйдет ремонт”.
По словам специалистов, пользователи окон редко совершают ошибки при пользовании окнами. Сломать окно довольно трудно. Светлана Арутюнян вспомнила одного клиента, которому это удалось: он снял анкера, на которые были установлены окна (специальные металлические пластины, на которых держатся окна). Незакрепленные окна получили большой прогиб рам и уже не могли хорошо эксплуатироваться.
“У нас есть опыт замены разбитого стеклопакета на окнах от одного из польских производителей, — рассказала Светлана Арутюнян. — При замене поломался штапик, такое иногда случается. Фирма, которая устанавливала эти окна, поменяла поставщика, и купить этот штапик было негде. Польская компания также не хотела посылать нам штапик, в таких маленьких заказах она не была заинтересована. В результате мы купили его в Украине у одного из дилеров польской компании. Исходя из этого, производители окон обычно обслуживают и ремонтируют свои окна, запчасти от которых у них всегда имеются на складе. За работу, связанную с обслуживанием окон неизвестного производителя, скорее берутся специалисты именно по ремонту окон”.
Необходимо чистить окна, обслуживать их, смазывать уплотнения. Если же возникли проблемы, некоторые меры пользователи могут предпринять и сами, например отрегулировать окно, воспользовавшись видеосоветами из интернета. Но если нет уверенности в своих силах, лучше вызвать специалиста.
Сам себе мастер
Из окна дует. В чем возможная проблема и как ее решать:
Дует по периметру створки
Причина: 1. Окно не переведено в зимний режим, из-за чего створка недостаточно сильно прижата к раме. 2. Уплотнитель ссохся, образовавшиеся неровности пропускают холодный воздух.
Что делать: Изменить режим прижима фурнитуры. Если регулировка силы прижима створки не помогла, то уплотнитель необходимо заменить.
Дует из стыка импоста и рамы окна
Причина: Стык рамы и импоста (перегородки или опоры для оконных створок, которая усиливает их конструкцию) не должен иметь сквозных щелей. Если из щели дует, значит, импост не прикреплен должным образом. Возможно, брак допущен при изготовлении.
Что делать: Замазать щель снаружи морозостойким герметиком.
Дует из петель
Причина: Если на наружной стороне рамы имеются отверстия, например от крепления уличного термометра и т. п., то в эти отверстия может попадать воздух, который, попадая внутрь полой рамы, сквозит через отверстия для крепления фурнитуры в области петель.
Что делать: Осмотреть створку снаружи, найти и герметично закрыть отверстия.
Дует из-под подоконника
Причина: Возможно, подоконник установлен негерметично. Пространство под подоконником должно быть заполнено монтажной пеной или стяжкой, а шов заштукатурен.
Что делать: Обработать шов внизу подоконника герметиком или пере-установить подоконник.
Дует из откосов
Причина: Недостаточно изолированная от воздействия внешней среды монтажная пена подвержена разрушению, в результате которого воздух проходит между рамой окна и стеной. Проблема может себя обнаружить спустя 5–10 лет после установки окна.
Что делать: Разобрать откосы, вычистить и заново пройтись монтажной пеной по периметру рамы. Выполнить наружную отделку.