Почему пластиковые окна пропускают холодный воздух и как вернуть в дом тепло и уют

У окон есть, конечно, возрастные проблемы, говорит специалист, но в основном они не требуют полной замены окна. Прежде всего это старение уплотнителей: при регулярном обслуживании оно происходит медленнее. В крайнем случае уплотнитель можно заменить.

“Сколько в идеале служит окно, зависит от эксплуатации и от требований к теплопроводности здания. Первые окна были трехкамерные с шириной рамы 60 мм и теплопроводностью примерно 1,5W/m2K, сейчас такие не используются. Теперь на рынке Эстонии предлагаются окна с шириной рамы от 70 до 100 мм, минимально 5 камер, теплопроводностью 1,3–0,8W/m2K. Также это зависит от дизайна окон и, возможно, от моды: ранее были в моде окна с прямыми углами, на смену им пришли закругленные линии, — говорит Светлана Арутюнян, исполнительный директор фирмы Arutech Parimad Aknad OÜ. — Первые окна мы установили 25 лет назад у себя в квартире. Они до сих пор служат и находятся в отличном состоянии”.

“Так ли это на самом деле? Неужели всем, кто ставил пластиковые окна 20 лет назад, предстоит так же массово их менять в ближайшие годы?” — недоумевает жительница Таллинна Майя Борисовна.

Отчего же возникают проблемы? Четверть века назад, когда в Эстонии только-только появилась услуга замены старых деревянных оконных рам на пластиковые, их позиционировали как практически вечные. Сегодня же потребители в ответ на просьбы об устранении неполадок нередко слышат, что чем ремонтировать окно двадцатилетней давности, лучше его полностью поменять.

Морозы являются лучшими индикаторами качества установки и изготовления пластиковых окон. И именно с приходом зимы чаще звучат жалобы: окно свистит, дует, в квартире холодно. Дуть может откуда угодно: сверху или снизу створки, из-под уплотнителя, из-под подоконника, из откосов… Некоторые пытаются исправить ситуацию помощью скотча, поролона, тряпок, одеял и прочих подручных средств, и охотно делятся испытанными способами в социальных сетях. “Решили проблему с помощью малярного тейпа!” — радуется один. “Вата и скотч, и всего делов!” — делится опытом другой. Однако с холодом от пластиковых окон наверняка можно и нужно бороться другими способами.

Изоляционная пена сохраняет свои эксплуатационные качества только тогда, когда она хорошо изолирована от внешней среды. Снаружи обязателен герметик, изнутри должна быть отделка. “Можно только посочувствовать владельцам окон, которые заплатили большие деньги за окна, но отказались от наружной отделки, — отмечает Светлана Арутюнян. — С улицы хорошо заметны окна, по периметру которых находится оранжевая окантовка из разрушенной внешними погодными условиями пены. В таком случае, конечно, будет продувание, и холод будет проникать в помещение через эту пену”.

Провисание (задевание створок) также можно устранить регулировкой окон.

Поврежденные ручки или элементы фурнитуры можно заменить.

Замена окна требуется при повреждениях рамы или створки. Также лучше заменить окно, если оно утратило эстетический вид.

Сэкономили и пожалели



По словам специалиста, замена старого окна на новое предлагается скорее потому, что окна совершенствуются, наука не стоит на месте. По сравнению с теми окнами, что были установлены 25 лет назад, современные окна стали более теплыми, с актуальным дизайном. Появились рамы с третьим уплотнителем, что также делает их теплее. Пользуется большим спросом инновационная система Lumaxx, створки в этих окнах более тонкие, что позволяет сделать окна с большими стёклами, и помещения становятся светлее.

Замена окна никогда не была делом дешевым, поэтому при установке пластиковых окон многие экономили не только на внешней отделке, но и, например, ставили окна, где открывается только одна створка из двух или даже трех, и в результате все 20 лет мытье окон производилось с риском для жизни или стало вообще невозможным для людей пожилых. Возможно ли переделать окно, добавить функции, которых изначально не планировалось?