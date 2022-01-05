Дизайнеры рассказали о самых модных интерьерах в 2022 году

Особое внимание при планировании ремонта в новом году стоит уделить эко-дизайну, сохранению природных ресурсов и использованию предметов интерьера из переработанных материалов, рассказала главный дизайнер студии “Клюква” Екатерина Клюева.

“Шторы из переработанного пластика, шкатулки, вазы, бутылки из дерева и даже постельное белье из бывшего полиэстера. Крафт, ручная работа из стекла, ткани, керамики — все это будет основным трендом при оформлении квартиры в текущем году”, — отметила она.

По словам дизайнера, на пике моды в 2022 году будет цвет Very Peri — синий с фиолетовым красным подтоном, сочетающий одновременно отсылки к виртуальному миру и цифровым технологиям и гармонию с природой в виде еле заметных ноток цветов сирени и лаванды. В качестве альтернативы можно оформить квартиру в оттенках моря, травы, осенних листьев. А вот от ярких и кричащих цветов дизайнер рекомендует отказаться.

Тем, кто делает ремонт с нуля или желает просто обновить мебель, для того, чтобы обставить квартиру по последнему писку моды, руководитель агентства “АрхДиалог” Светлана Котлукова посоветовала в первую очередь отказаться от прямоугольных форм. Полукруглые диваны в гостиной, круглые столы из деревянного массива и спальные кровати с мягким основанием — все это будет задавать тон меблировке в предстоящем году, уверена она.

“Мебель в 2022 году станет арт-объектом. Сложные формы, необычные форматы, микс и нестандартность — все это не только будет подчеркивать индивидуальность, но и при грамотном расположении создаст дополнительное место для хранения вещей”, — поделилась своим мнением Котлукова.

А вот тем, кто не готов кардинально преображать свое домашнее пространство, но хочет быть в тренде, собеседники агентства порекомендовали поменять стандартные светильники необычных форм в виде ниток, спиралей и свисающих ледяных сосулек.

“Футуристические конструкции, соляные лампы, светильники в стиле бионика и в стиле уличного фонаря — все это в новом году не оставит равнодушными даже самых придирчивых друзей, интересующихся модными тенденциями при оформления квартир”, — заключила Клюева.