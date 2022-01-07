Таинственные райские птицы в цветочных горшках: все об уходе за королевами цветов — орхидеями

Как поливать и как часто, нужно ли обрезать ветки с отцветшими цветками и что делать с воздушными корнями при пересадке растения? Существует множество версий, поэтому уход за орхидеями разъясняет Лина Спуре, специалист по продукции Kesko Senukai Latvia.

Увлажнять, но не замачивать



Естественная среда орхидей — тропическая, поэтому им нужно много влаги. Однако это не значит, что они будут в восторге от постоянного нахождения в воде. Исключение составляют только цимбидиумы, которые также можно выращивать в воде — полностью освободив от почвы, поместив в воду и слегка подкормив. Если света достаточно, растение будет цвести и хорошо себя чувствовать.

“Ни одно растение не любит долго стоять в воде, орхидеи в этом отношении ничем не отличаются, поэтому не стоит устраивать болото в вазоне. Необходимо следить за тем, чтобы почва оставалась слегка влажной, но не мокрой, а лишнюю воду, вытекающую из горшка, лучше слить, чтобы корни не начали гнить”, — советует Лина Спуре. Поливать орхидеи нужно примерно раз в неделю, зимой — раз в две недели, и через несколько часов сливать лишнюю жидкость. Летом и осенью орхидеи можно удобрять, зимой этого делать не рекомендуется, чтобы давать растению отдыхать.

Частота полива также зависит от влажности в помещении. Для орхидеи идеально подойдет достаточно светлая ванная или другое влажное помещение (но не кухня) с окном. Хорошая новость заключается в том, что орхидея сама говорит вам, когда пора пить: пока воздушные корни зеленые, орхидея чувствует себя хорошо, но, если они серые, растение следует полить.

Пересадка — только при крайней необходимости