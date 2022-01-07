Таинственные райские птицы в цветочных горшках: все об уходе за королевами цветов — орхидеями
Орхидеи — тот самый цветок, который довольно часто выбирают в качестве презентабельного подарка коллегам, друзьям или родственникам — орхидеи великолепны и царственны, долго цветут и являются украшением и гордостью каждого помещения. Однако чаще всего получатель подарка толком не знает, что ему делать с этим экзотическим растением, пишет Delfi Dom Sad.
Как поливать и как часто, нужно ли обрезать ветки с отцветшими цветками и что делать с воздушными корнями при пересадке растения? Существует множество версий, поэтому уход за орхидеями разъясняет Лина Спуре, специалист по продукции Kesko Senukai Latvia.
Увлажнять, но не замачивать
Естественная среда орхидей — тропическая, поэтому им нужно много влаги. Однако это не значит, что они будут в восторге от постоянного нахождения в воде. Исключение составляют только цимбидиумы, которые также можно выращивать в воде — полностью освободив от почвы, поместив в воду и слегка подкормив. Если света достаточно, растение будет цвести и хорошо себя чувствовать.
“Ни одно растение не любит долго стоять в воде, орхидеи в этом отношении ничем не отличаются, поэтому не стоит устраивать болото в вазоне. Необходимо следить за тем, чтобы почва оставалась слегка влажной, но не мокрой, а лишнюю воду, вытекающую из горшка, лучше слить, чтобы корни не начали гнить”, — советует Лина Спуре. Поливать орхидеи нужно примерно раз в неделю, зимой — раз в две недели, и через несколько часов сливать лишнюю жидкость. Летом и осенью орхидеи можно удобрять, зимой этого делать не рекомендуется, чтобы давать растению отдыхать.
Частота полива также зависит от влажности в помещении. Для орхидеи идеально подойдет достаточно светлая ванная или другое влажное помещение (но не кухня) с окном. Хорошая новость заключается в том, что орхидея сама говорит вам, когда пора пить: пока воздушные корни зеленые, орхидея чувствует себя хорошо, но, если они серые, растение следует полить.
Пересадка — только при крайней необходимости
Больше всего в уходе за орхидеями смущают воздушные корни. Некоторые неопытные цветоводы могут даже подумать, что при пересадке их обязательно нужно поместить в горшок. Это будет ошибкой, и вообще орхидеи не следует перемещать без надобности, если только они физически не выпадают из вазона или же горшок и корни не повреждены, предупреждает специалист. И даже если орхидея выпадет из горшка, лучше дождаться цветения, а потом, когда наступит состояние покоя, пересадить. Не рекомендуется делать это зимой, так как зимой мало света и растению труднее освоиться в новом горшке.
“Ванды и фаленопсисы в природе часто живут в воздухе, они прикрепляются к коре дерева, поэтому им не нужна особая почва, они хорошо растут на коре. Другим орхидеям совсем без почвы не обойтись. Почва для орхидей должна быть легкой, дышащей, но достаточно кислой”, — говорит Лина Спуре. Она напоминает, что любую почву перед пересадкой необходимо подвергнуть термообработке, простерилизовать в горячей, не менее 90 градусов, воде или поместить в горячую духовку на 2-3 минуты. Иначе в один прекрасный день из горшочка с орхидеей может подняться тучка мелких мух. К сожалению, заметить присутствие этих “арендаторов” в магазине не представляется возможным.
По крайней мере часть воздушных корней после пересадки должна находиться над почвой. Эти корешки могут вырасти свободно и обильно, даже вокруг всего горшка. “Этого не следует бояться, и не нужно сразу искать большой цветочный горшок. Новый горшок должен быть лишь немного больше старого. Если почва все время влажная и растение не может усвоить из нее все вещества, размножаются болезнетворные бактерии и начинается гниение. То, что происходит в слишком влажном горшке, хорошо видно в плохо вентилируемой ванной, где все углы заросли черной плесенью”, — предупреждает специалист.
Что еще нужно знать о капризах орхидей?
- В целом за орхидеями легко ухаживать. Как и другие комнатные растения, они не любят прямых солнечных лучей, но в отличие от других чувствуют себя полностью удовлетворенными в полутени. Совсем в тени орхидеи цвести не будут, но зимой, когда растения роняют цветы и хотят отдохнуть, их можно разместить подальше от окна.
- Еще одна особенность орхидей — они любят изменения температуры воздуха даже в пределах десяти градусов, согреваясь днем и отдыхая в прохладе. Поэтому орхидеи хорошо себя чувствуют на лестничных клетках, главное, чтобы было много света. Если орхидея в квартире надоела, ее можно вынести на лестничную клетку и поставить на подоконник на радость соседям.
- И еще — часто слышны споры о том, следует ли обрезать стебли орхидей после цветения. Лина Спуре рекомендует срезать стебли только тогда, когда они засохнут. Когда орхидеи роняют цветы, они высасывают оставшиеся питательные вещества из зеленых стеблей, поэтому не тревожьте красавицу — дайте ей спокойно полакомиться, почувствовать себя как в природе в родных тропиках и снова и снова радовать вас каскадом цветов!