Семь прекрасных идей, как использовать подоконник, чтобы сэкономить место в квартире

Мойка

Мойка на месте подоконника у окна — идея заманчивая, но есть нюансы. Из плюсов: экономит место и смотрится как картинка из Pinterest.

Сложность в подведении коммуникаций и удаленность от стояка — безусловные минусы. Но если “мокрая” зона позволяет сделать такую конфигурацию кухни, то выглядит это всегда беспроигрышно.

Барная стойка

Решение, которое работает на ура. Барная стойка вместо подоконника создает и полноценное обеденное пространство, и дополнительное рабочее место, и даже место для хранения.

Чтобы такая конструкция была удобной, подоконник должен быть не ниже 90 см. Обычно это не проблема: в типовых домах высота подоконников именно такая.

Домашний офис

Еще одна “рабочая лошадка” — использовать подоконник как место для рабочего стола.

Например, в одерй квартире вместо узкого пластикового подоконника установили широкий из ЛДСП, а выглядит как дерево. И несмотря на то, что под столом расположен радиатор, сидеть за таким рабочим местом удобно за счет глубины столешницы.

Туалетный столик

Еще одна ловкая идея — оборудовать туалетный столик на месте подоконника.

Можно оформить как продолжение подоконника, а там, где заканчивается радиатор, предусмотреть выдвижные ящики. Или расположить туалетный столик перпендикулярно окну, как на фото ниже. Из существенных плюсов — естественный дневной свет.

Кухонная столешница

Подоконник как продолжение рабочей поверхности на кухне создает дополнительный функционал. Например, под подоконником может поместиться посудомоечная машина, а на нем появится больше места для приготовления еды.

Лучше, если кухонная столешница и подоконник будут совпадать по высоте, цвету и текстуре.

Банкетка

Подоконник как место для отдыха — это классика. В идеале для такой переделки подоконник должен быть не выше 50 см и не уже 60 см, иначе взобраться на него и разместиться с комфортом будет сложно.

Домашняя библиотека

Мини-библиотека под подоконником — компромисс между экономией площади в квартире и мечтой иметь книжный шкаф от стены до стены.

В таких случаях можно убить сразу двух зайцев: сделать зону отдыха на подоконнике и место для хранения под ним.