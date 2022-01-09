Тренды в интерьере в 2022 году: какие цвета, материалы и формы в моде?
Начавшийся год не один и не два тренда взял из года минувшего, но есть и сюрпризы — он несет свежие веяния и капельку хорошо забытого старого. О трендах, которые ждут нас в новом году, рассказала дизайнер интерьера K-rauta Гетрин Руут.
ЦВЕТ — ЗЕЛЕНЫЙ
Белый остается основным цветом интерьера, оттенки при этом допустимы и теплые, и холодные. Сам по себе белый все же скучноват — он требует какого-то акцента. В начавшемся году популярны будут ненавязчивые природные оттенки. Писк моды — оттенки зеленого. Особенно актуальны темно-зеленый, болотно-зеленый, сине-зеленый, серо-зеленый и светло-зеленый. Популярны также древесные оттенки коричневого, красно-коричневый и терракотовый. В принципе сложно ошибиться, позаимствовав оттенок у природы, будь то небесно-голубой, темно-серый, лавандовый, лимонный или васильковый.
МАТЕРИАЛ — ДЕРЕВО
Как и в году, который мы оставили позади, самым модным материалом наступившего года будет дерево. Древесину используют при отделке полов, стен и потолков, в мебели, светильниках и деталях интерьера. Дерево дает огромный простор для творчества, ведь с его помощь можно создать и простой сдержанный интерьер, и интерьерное решение, которое заставит ахнуть. Все зависит только от вашего вкуса и характера помещения. В моде вагонка, деревянные панели, натуральный паркет, узор “елочка”, фанера и шпонированные поверхности.
ТЕКСТИЛЬ — БАРХАТ
Бархат в моде не первый день — никуда не денется он и в 2022 году. Особенно популярны зеленый, коричневый и горчичный — такие оттенки мы видим в шторах, декоративных подушках, диванах и креслах. Бархатом все, однако, не ограничивается — популярных также шелк, кожа, хлопок, лен и другие натуральные материалы.
УЗОР — ЗАМЕТНЫЙ
Мода благосклонна к крупному рисунку и растительными орнаментами, которые используются как в обоях, так и в росписи стен. И все же использовать крупные узоры следует только на одной, акцентной, стене, чтобы общее впечатление от помещения было спокойным.
ФОРМА — ОВАЛ
Острые углы оставьте в ушедшем году — в моде округлость и мягкие формы. Некогда популярные в домашних интерьерах межкомнатные арки снова обретают актуальность. Овалы мы видим и в светильниках, и в мебели, и даже в узоре обоев, но везде роль этой геометрической фигуры заключается, в числе прочего, в том, чтобы привлечь внимание к красоте и долговечности натуральных материалов.
ДЕТАЛЬ — КОМНАТНОЕ РАСТЕНИЕ
Оттенками зеленого и растительными узорами дело не ограничивается — обязательным зеленым элементом современного дома являются комнатные растения. Согласно современным трендам, живых растений в доме слишком много быть не может — можно хоть подобие ботанического сада устроить. В моде кустарники с крупными листьями, экзотические деревья и даже нетребовательные кактусы с суккулентами.
ОБРАЗ МЫСЛЕЙ — ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и РАЗУМНЫЙ ПОДХОД
В моде повторное использование, но подходить к нему нужно с умом, ведь никто не хочет жить на складе неудобной старой мебели. Старое и новое превосходно сочетается в интерьере, но при этом все предметы должны быть надежными, практичными и качественными.