Тренды в интерьере в 2022 году: какие цвета, материалы и формы в моде?

ЦВЕТ — ЗЕЛЕНЫЙ

Белый остается основным цветом интерьера, оттенки при этом допустимы и теплые, и холодные. Сам по себе белый все же скучноват — он требует какого-то акцента. В начавшемся году популярны будут ненавязчивые природные оттенки. Писк моды — оттенки зеленого. Особенно актуальны темно-зеленый, болотно-зеленый, сине-зеленый, серо-зеленый и светло-зеленый. Популярны также древесные оттенки коричневого, красно-коричневый и терракотовый. В принципе сложно ошибиться, позаимствовав оттенок у природы, будь то небесно-голубой, темно-серый, лавандовый, лимонный или васильковый.

МАТЕРИАЛ — ДЕРЕВО

Как и в году, который мы оставили позади, самым модным материалом наступившего года будет дерево. Древесину используют при отделке полов, стен и потолков, в мебели, светильниках и деталях интерьера. Дерево дает огромный простор для творчества, ведь с его помощь можно создать и простой сдержанный интерьер, и интерьерное решение, которое заставит ахнуть. Все зависит только от вашего вкуса и характера помещения. В моде вагонка, деревянные панели, натуральный паркет, узор “елочка”, фанера и шпонированные поверхности.

ТЕКСТИЛЬ — БАРХАТ

Бархат в моде не первый день — никуда не денется он и в 2022 году. Особенно популярны зеленый, коричневый и горчичный — такие оттенки мы видим в шторах, декоративных подушках, диванах и креслах. Бархатом все, однако, не ограничивается — популярных также шелк, кожа, хлопок, лен и другие натуральные материалы.

УЗОР — ЗАМЕТНЫЙ

Мода благосклонна к крупному рисунку и растительными орнаментами, которые используются как в обоях, так и в росписи стен. И все же использовать крупные узоры следует только на одной, акцентной, стене, чтобы общее впечатление от помещения было спокойным.

ФОРМА — ОВАЛ