Где хранить елочные игрушки: 10 необычных идей

Блестящие праздничные гирлянды и бусы из мелких шаров часто спутываются друг с другом и елочными игрушками, так что приходится тратить много времени для их возвращения в нормальное состояние. Для каждого изделия можно подобрать небольшую пластиковую бутылку объемом 0,25–0,5 л. Если бусы положить внутрь, они не будут вываливаться из открытой коробки с украшениями и не запутаются, цепляясь за другие предметы. Еще один способ хранения — в герметичных пластиковых пакетах: минимизируется контакт с другими предметами, и краска на изделиях не будет стираться.

Тканевые органайзеры на плотном каркасе подходят не только для хранения белья и бытовых мелочей. В них, не соприкасаясь друг с другом, идеально размещаются крупные елочные игрушки. В многоуровневые кофры удобно убирать любой елочный декор — от стеклянных шаров до скрученной гирлянды.

Один из самых популярных вариантов — упаковки из-под яиц, обычно они подходят для елочных шаров маленького и среднего диаметра. Такие коробки изначально рассчитаны на амортизацию содержимого; их мягкий картон позволяет хранить шары без дополнительной защиты.

Если оригинальная упаковка не сохранилась, можно сделать ее аналог из подручных средств. Подойдут любые картонные и пластиковые коробки. Главный принцип — елочные украшения должны быть уложены в них максимально плотно, при необходимости можно сделать дополнительную мягкую прослойку из ваты или ткани.

Некоторые производители делают упаковку под контур изделий; в наборах предусмотрены отдельные ячейки по форме каждой игрушки. Не выбрасывайте такие коробки от наборов — они обеспечат сохранность украшений так, что те прослужат много лет. Каждый шар, колокольчик или шишку нужно положить в соответствующий отсек, где они будут защищены от возможных повреждений. Если ниши для хранения крупнее самих игрушек, последние можно завернуть в бумагу.

Самый очевидный вариант — складывать хрупкие украшения в те же коробки, в которых они продавались. Этот вариант особенно хорош, если упаковка с одной стороны прозрачна — тогда видно, что находится внутри, и нужные игрушки будет проще найти.

Хранение елочных игрушек — ответственная задача. Но если подойти к ней с умом, процесс упаковки будет радовать почти так же, как и украшение елки. Разбираемся, какие есть варианты.

6. Гирлянда на картоне



Также тонкие длинные бусы и гирлянды можно обмотать вокруг куска картона, втулки от туалетной бумаги либо рулона от пищевой пленки или фольги. Фонарики, лампы и другие хрупкие элементы имеет смысл обернуть тканью или составить рядами в подходящую по размерам коробку.



7. Мелочи в стаканах



Миниатюрные украшения лучше хранить отдельно от общей массы игрушек, чтобы не пришлось потом отрывать спутанные нитки, лески и проволоку, которые являются частями украшений. Для мелочей хорошо подойдут бумажные стаканчики с крышками. В них можно сложить маленькие снежинки, тряпичные фигурки и прищепки для елки, а потом плотно составить стаканчики в одну большую коробку. Можно использовать прозрачные пластиковые стаканы — это облегчит поиск мелочей в следующем декабре.



8. Венки в коробках



Рождественские венки, если они сплетены не из настоящих веток, при правильном хранении могут радовать не один год. Важно, чтобы элементы изделия не погнулись и не сломались, поэтому для них следует подобрать подходящую по диаметру упаковку. Подойдет, к примеру, коробка для шляпы или торта; главное, чтобы она была чистой и сухой. Небольшие венки удобно хранить в пластиковых пищевых контейнерах или тканевых кофрах.



9. Классификации и надписи



Чтобы было проще найти нужные игрушки, когда те снова понадобятся, коробки и пакеты подписывают или снабжают стикерами. Если украшать принято не только елку, но и весь дом, удобно группировать украшения в зависимости от помещения: гостиная, спальня, детская, коридор и т. д. Можно классифицировать игрушки по цвету и форме, если это актуально для интерьера в определенных тонах, можно — по тематике и предназначению.



10. Меры предосторожности



Коробки с елочными игрушками лучше заполнять целиком, чтобы между предметами было как можно меньше свободного пространства. Так хрупкие предметы не будут биться при переносе с места на место. Старинные игрушки не стоит хранить в плотно закрытой пластиковой упаковке: в этом случае не испаряется влага, из-за чего может облупиться краска и даже появиться сколы. Если упаковка пластиковая, стоит сделать в ней небольшие отверстия для свободной циркуляции воздуха.

Новогодние украшения не стоит хранить в холодных помещениях — на неотапливаемых балконах, в подвалах и в гаражах. Нестабильная температура и повышенная влажность могут испортить игрушки. Идеальные места для хранения — антресоль в квартире, ячейка на теплом складе, угол на чердаке дома или отделение в гардеробной комнате.