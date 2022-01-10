ТОП-5 самой ранней зелени в огороде
Выбор культур, которые просыпаются максимально рано, при этом являются достаточно устойчивыми к возвратным заморозкам, да еще и вкусными, полезными, витаминными, ограничен. Но не настолько, чтобы ни украсить любой весенний рацион, пишет botanichka.ru.
Это традиционные для нашего климата надежные виды, чьи яркие молодые листья можно с радостью обнаружить, наведываясь в сад для его проверки в самом начале весны. В этой статье познакомимся поближе с пятеркой самой ранней зелени в огороде.
1. Щавель
Кислый, пикантный, незаменимый для супов, борщей, салатов и даже пирожков, щавель — многолетний листовой овощ, который стоит посадить хотя бы ради ранних листьев в самом начале весны. Противовоспалительный, выводящий токсины, ранозаживляющий, улучшающий пищеварение, щавель — источник антиоксидантов, железа и фтора, витаминов группы В, Е, РР.
Обычно щавель обновляют каждые 3-4 года, у ранних сортов первый урожай можно собрать уже через 20-30 дней, а если позаботиться о посеве с осени, новые листья отрастут, как только начнет прогреваться почва. Чтобы ускорить процесс, стоит выбрать самую солнечную, теплую площадку, где раньше всего сходит снег.
Щавель сеют весь активный сезон — с начала весны, как только прогреется почва, до осени, в том числе и под зиму. Семена лучше предварительно замочить. Глубина заделки — 1,5-2 см, междурядья — 25 см. Щавель прореживают на расстояние в 5 см между растениями.
Для щавеля подходят:
- солнечные грядки или полутень;
- они должны быть на возвышенности;
- им нужен питательный, рыхлый, слабокислый грунт без застоя воды.
Щавель может расти вообще без ухода, но для длительного сбора большой массы листьев стоит позаботиться о дополнительных поливах в засуху, нескольких подкормках зелеными или органическими удобрениями, о прополках и рыхлении междурядий. Выщипывание цветоносов и низкая обрезка стимулирует рост новых листьев. Ежегодно растение нужно окучивать или мульчировать для того, чтобы не было выпирания корней.
2. Петрушка
Это самая распространенная, любимая и практически незаменимая для нас зелень. Петрушка просыпается после зимы одной из первых, стоит только сойти снегу. Листьями на фоне голой земли она радует во всех случаях — и новые посевы листовой и корневой петрушки вырастут при ее посадке, как и оставленные специально старые растения. Корневая петрушка отрастает пораньше, но любой вариант приносит весеннюю зелень к столу. Сбор ранних листьев все также позволит лакомиться зеленью на протяжении всего сезона, до глубокой осени.
Рекордсмен по содержанию витамина С, петрушка пополняет рацион и витаминами В, Е, А, кальцием, магнием, фосфором, цинком, железом, фтором, селеном, калием. И, помимо своей роли как пряного растения, применяется в борьбе со многими заболеваниями как профилактическое средство.
Петрушке нравятся:
- любая нейтральная или слабокислая, рыхлая, плодородная почва;
- грядки после картофеля, огурцов, помидоров, лука или капусты (недопустим лишь севооборот с родственными ей растениями);
- полутень и солнце (при хорошем освещении она просыпается быстрее).
Семена петрушки можно высевать под зиму, с ранней весны и до осени, конвейерным способом, хотя бы через каждые 3-4 недели. При посеве не под зиму семена желательно замочить за сутки до посева и прорастить. Глубина посева — до 2-х см, междурядья — около 15 см. Петрушка, если не срезать цветоносы, дает обильный самосев.
Уход петрушке нужен элементарный: поливы для компенсации засухи, прореживание, борьба с сорняками и рыхление почвы (или мульчирование). Стимулировать отрастание новых нежных листьев легко стрижкой.
3. Фенхель
Овощной фенхель выращивают ради особенных ароматных стеблей и считают незаменимым для средиземноморской кухни. И такой фенхель вырастить непросто. А вот недооцененный у нас, совершенно неприхотливый фенхель аптечный, или обыкновенный (Foeniculum vulgare) можно вырастить и без ухода и даже регулярного посева. Он приносит незаменимые ароматные семена, которые используют как лекарственное средство и специи. А еще — нежные, пахнущие лакрицей и анисом, чуть-чуть острые листья, внешне напоминающие укроп и обладающие теми же свойствами, что и семена — успокаивающими, спазмолитическими, благотворно влияющими на пищеварение и работу почек. К тому же листья богаты ценной клетчаткой, витаминами С, К, группы В, каротином, содержат все основные минералы, гликозиды, флавоноиды.
Листья для салатов и других блюд можно собирать очень рано. Фенхель просыпается одним из первых, зимует, дает самосев. Пока роскошные высокие цветоносы с зонтиками соцветий ни поднимутся на высоту до 2-х м, зелень очень нежная, но как приправу ее можно собирать и позже. Да и срезка позволяет обновить кустики.
Фенхелю нравятся:
- любая рыхлая почва, даже самая сухая, бедная, каменистая (исключить нужно только кислые тяжелые почвы и застои воды);
- солнечные или слегка притененные участки;
- защита от сквозняков.
Семена фенхеля можно сеять на рассаду и в почву, — весной, осенью, под зиму, а при условии полива — даже летом. И при любом варианте на следующий год он порадует первой зеленью. Глубина посева — 2,5-3 см, с междурядьями минимум в 20 см.
Фенхель может расти вообще без ухода, с мульчей или с минимальными поливами, защитой от сорняков и рыхлением.
4. Черемша
Медвежий лук (Allium ursinum), более привычное название — черемша, одно из первых витаминных лакомств, появляющихся на прилавках. В природе это растение — исчезающее и охраняемое. К счастью, у покупки пучков ароматных листьев черемши неизвестного происхождения на стихийных рынках есть куда лучшая альтернатива — выращивание на своем участке. Незаменимая как профилактическое, стимулирующее аппетит и пищеварение средство, ароматно-острая черемша — незаменимый весной источник витаминов, богатый эфирными маслами и уникальными антиоксидантами.
Черемша внешне и по требованиям к условиям очень схожа с ландышами, поэтому их нужно сажать подальше от этих ядовитых звезд. Разрастаясь полянками (каждая луковичка в год выпускает 1-2 детки), черемша радует овально-заостренными листьями высотой 20-30 см на узком длинном черешке уже в марте-апреле, как только сойдет снег и начнет прогреваться почва. Собирать черемшу можно уже на стадии первых не развернувшихся листьев, но помня, что растению нужна листва для восстановления, вызревания, выпускания деток, срезая не более половины листьев.
Период, когда листья вкусны, завершается уже к маю, с появлением кружевных зонтиков с мелкими белыми цветками. Черемша хорошо растет и в горшках, даже зимой в комнатах не страдает от недостатка света.
Черемше нравятся:
- влажные, но без застоя воды, богатые кальцием почвы;
- полутень или легкая тень, например, на северной стороне;
- защита от сильных сквозняков.
Найти черемшу в сертифицированных садовых центрах не удастся. Ее обычно выращивают из семян, собирая первый урожай с 3-го — 4-го года. Сеять черемшу можно и в контейнеры, перенося в сад двулетние луковички, и непосредственно на грядки — под зиму, весной и даже летом. Чем свежее семена, тем лучше. Глубина посева — 3-4 мм.
Уход за черемшой прост: нужно не давать почве пересыхать, поливая в засуху, и регулярно подновлять слой мульчи из зрелой органики.
5. Многолетние луки
Черемша также является представителем рода Аллиум, но все же это растение особенное во всем. Среди ее родственников есть и более традиционные многолетние растения, которые принесут вкусные листья к весенним салатам и без ежегодного досева.
Многолетние луки просыпаются поразительно рано, вместе с фенхелем и петрушкой, обгоняя ежегодные посевы обычного репчатого лука. И при этом они долговечные (без пересадки обходятся 5-7 лет), разнообразные, морозостойкие, хорошо растут в притенении и на солнце, в любой почве, и при этом не менее витаминные, чем привычный нам зеленый лучок.
Наши фавориты можно посадить и весной, и осенью из семян, луковок, деленок:
- поникающий лук-слизун (Allium nutans) — красивоцветущий, просыпающийся сразу после схода снега раньше любой другой зелени, с приземистыми кустами, не грубеющими до самой осени сочными широкими листьями, которые можно срезать многократно;
- лук-батун (Allium fistulosum) с трубчатыми, некрупными, до 40 см длиной, темно-зелеными листьями, с каждым годом приносящий все больше “урожая”, который можно собирать вплоть до появления эффектных шариков соцветий;
- душистый лук (Allium ramosum) — интересный вид с ланцетными, очень нежными, неострыми, слегка чесночными листьями, которые собирают с ранней весны до появления полусфер из звездочек белых цветков в августе;
- шнитт-лук (Allium schoenoprasum) — поразительно декоративный, ярко цветущий, тонколистный, с миниатюрными трубочками листьев, вкусных и декоративных в одинаковой степени, растение обожает регулярную срезку.
Такие луки могут похвастаться более нежными и интересными вкусовыми нюансами и текстурой, многограннее по вкусу в салатах и гарнирах, содержат стандартный “луковый” запас полезных веществ и проявляют фитонцидные и иммуностимулирующие свойства.
Ранняя витаминная зелень… сорняков!
Наблюдая, как в саду появляются первые несмелые листья самых холодостойких культур, стоит проявить внимательность и поискать съедобную зелень не только на грядках. На самом деле, даже черемшу с петрушкой всегда обгоняет очень полезный, горьковатый, текстурный, столь неоднозначный одуванчик. Его листья можно использовать точно так же, как рукколу. Молодые листья нецветущих растений достаточно немного замочить в воде — и дополнить вкусным соусом и овощами на свой вкус.
Обратите внимание и на крапиву, незаменимое дикое лакомство. Борщ, суп, салат, пирожки — как только молодые припущенные листья крапивы ни используют! Попробуйте прислушаться к старинным рецептам и модным выдумкам современных кулинаров — и вы измените свой взгляд на этот жгучий сорняк.