ТОП-5 самой ранней зелени в огороде

Это традиционные для нашего климата надежные виды, чьи яркие молодые листья можно с радостью обнаружить, наведываясь в сад для его проверки в самом начале весны. В этой статье познакомимся поближе с пятеркой самой ранней зелени в огороде.

1. Щавель



Кислый, пикантный, незаменимый для супов, борщей, салатов и даже пирожков, щавель — многолетний листовой овощ, который стоит посадить хотя бы ради ранних листьев в самом начале весны. Противовоспалительный, выводящий токсины, ранозаживляющий, улучшающий пищеварение, щавель — источник антиоксидантов, железа и фтора, витаминов группы В, Е, РР.

Обычно щавель обновляют каждые 3-4 года, у ранних сортов первый урожай можно собрать уже через 20-30 дней, а если позаботиться о посеве с осени, новые листья отрастут, как только начнет прогреваться почва. Чтобы ускорить процесс, стоит выбрать самую солнечную, теплую площадку, где раньше всего сходит снег.

Щавель сеют весь активный сезон — с начала весны, как только прогреется почва, до осени, в том числе и под зиму. Семена лучше предварительно замочить. Глубина заделки — 1,5-2 см, междурядья — 25 см. Щавель прореживают на расстояние в 5 см между растениями.

Для щавеля подходят:

солнечные грядки или полутень;

они должны быть на возвышенности;

им нужен питательный, рыхлый, слабокислый грунт без застоя воды.



Щавель может расти вообще без ухода, но для длительного сбора большой массы листьев стоит позаботиться о дополнительных поливах в засуху, нескольких подкормках зелеными или органическими удобрениями, о прополках и рыхлении междурядий. Выщипывание цветоносов и низкая обрезка стимулирует рост новых листьев. Ежегодно растение нужно окучивать или мульчировать для того, чтобы не было выпирания корней.



2. Петрушка