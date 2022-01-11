Практичные советы для великолепного интерьера спальни

Выбрать вместительный, функциональный и красивый шкаф в спальню непросто. Он должен быть достаточно большим, чтобы в него поместилась объемная одежда, но в то же время не должен занимать слишком много места, особенно если квартира небольшая. JYSK предлагает платяные шкафы разного дизайна и разных размеров, чтобы они соответствовали любым требованиям покупателей и дизайну интерьера. Наиболее популярны модели из дуба, натуральный оттенок которого в любом помещении создает естественную, светлую и легкую атмосферу. Чисто белые шкафы тоже довольно востребованы и подходят в интерьер в скандинавском стиле. Встраиваемые в шкаф полки и вешалки тоже доступны в разных комбинациях и размерах. Если спальня не слишком просторная, рекомендуем выбрать шкаф со встроенным в дверцы зеркалом — такое сочетание выглядит очень стильно и сделает комнату визуально более просторной.

Рассмотрите также вариант покупки континентальной кровати . Главную особенность континентальной кровати можно описать как “все в одном”: каркас, матрас и наматрасник. Ей не нужны дополнительные элементы, чтобы обеспечить максимальный комфорт во время сна. В JYSK доступны континентальные кровати разных размеров и уровней качества с ящиками для хранения белья, а также со специально адаптированными изголовьями. Это основательно сэкономит время, которое в ином случае вы потратили бы на подбор и покупку подходящего каркаса кровати, решетки и матраса.

После того, как вы определились с размерами, можно задуматься о внешнем виде кровати. В ассортименте JYSK есть деревянные, металлические и обтянутые тканью каркасы кроватей, в каждый из которых можно поместить как пенный, так и пружинный матрас. В просторных спальнях лучше смотрятся деревянные кровати, которые обычно более массивны — в большом помещении их размер и натуральный цвет сфокусируют на себе внимание. Для комнат поменьше выберите что-то светлое и менее бросающееся в глаза, чтобы мебель интегрировалась в общий интерьер комнаты, не делая ее чрезмерно загроможденной.

Выбирая кровать , обращайте внимание не только на ее дизайн и на то, как она впишется в ваш интерьер, но и на ее ширину. Если вы спите один, но любите разлечься во сне в позе звезды, то ширина кровати должна быть не менее 140 см, чтобы вам было максимально комфортно. Соответственно, если вас в кровати двое, и вы оба привыкли спать широко разлегшись, рекомендуем выбрать в JYSK кровать максимальной ширины — 180 см. В дополнение можно подобрать подходящий по размерам и личным предпочтениям пенный или пружинный матрас .

Любой шкаф в спальне отлично дополнит подходящий комод, в который можно складывать белье и другие предметы одежды. В JYSK можно выбрать как широкие, так и узкие комоды в разной цветовой гамме и разных размерах. Также многие модели комодов входят в состав коллекций мебели, что облегчит шопинг тем, кто обставляет спальню с нуля. К тому же выдержанный в одном стиле комплект из кровати, шкафа и комода определенно пойдет на пользу общему облику спальни. В эти коллекции включены и прикроватные тумбочки, которые выполняют бесчисленное множество функций, при этом занимая совсем немного места в комнате.

Полезная мебель для работы и отдыха



Частенько мы считаем, что кресла для отдыха предназначены только для приема гостей, потому что сами вы будете сидеть на диване. Но это не так: правильно подобранное кресло привнесет дополнительный комфорт не только в гостиную, но и в спальню. Поставьте его в дальнем углу, и обустройте это пространство по своему вкусу, чтобы оно стало местом, где будете сидеть только вы, с книгой или чашкой чая обдумывая прошедший день. Добавьте изысканный торшер, пледы и декоративные подушки — и ваша тихая гавань готова! Для максимального комфорта выберите кресло для отдыха, положение которого можно менять в зависимости от того, хотите вы сидеть или полулежать на нем.

Многие из нас сейчас работают из дома, предпочитая обустраивать рабочие уголки именно в спальне. Если вы работаете в комнате, где кровать находится на расстоянии пары шагов от рабочего места, то сконцентрироваться на продуктивной работе может оказаться проблематично. Хорошим подспорьем в работе станет комфортабельный домашний офис. Начните с удобного места для сидения. Им может стать как эргономичное офисное кресло, так и уже упомянутое выше кресло для отдыха. Письменный стол выбирайте в соответствии со спецификой вашей работы: для творчества пригодится более широкая столешница, а при работе с компьютером можно сэкономить место за счет более узкого стола. Все более популярными и доступными становятся поднимающиеся столы — их можно корректно отрегулировать для человека любого роста, а также поднять так, чтобы можно было работать стоя. Важную роль играет и функциональность столов — продуманное расположение выдвижных ящиков и полочек для хранения отражается на размере стола. В JYSK можно выбрать настенные и напольные полки разных размеров, которые вместят любой объем учебных материалов, книг и конспектов. Используйте каждую полку эффективно!

После того, как мебель для спальни выбрана, займитесь аксессуарами, которые добавят комнате стиля и уюта. Это могут быть текстильные изделия — например одеяла, подушки и ковры, или декор — корзины для белья, лампы и вазы. Возможностей бесконечно много — как в вашей спальне, так и в ассортименте JYSK. Если все-таки не хватает идей, загляните в путеводитель и блог JYSK, где найдете вдохновение для успешного обустройства и спальни, и других комнат дома!