ГОЛОСУЕМ за самый красивый новогодний интерьер! Кто выиграет конкурс от Dekor.ee и получит ценный приз?

Участник №1: Медина, Пирита и Касеметса

“Мы традиционно украшаем фасад дома в Касеметса множеством светящихся гирлянд и светящимися фигурками. В декоре квартиры в Пирита используются золотые оттенки и гирлянды с теплым светом. Очень любим украшать елку игрушками в ретро стиле”.

Участник №2: Мария, Таллинн

“Исходя из моих личных предпочтений в дизайне и декоре, к праздникам я украшаю дом в консервативном стиле, с отсылкой к прошлому и позапрошлому столетию. Самый уютный образ Рождественского сочельника для меня это картинка со старой рождественской открытки времен дореволюционной России. Именно эту сценку я и попыталась воссоздать у себя дома, уже в XXI веке. Основная часть декора была приобретена у местной фирмы SHISHI, часть украшений — винтажные находки с блошиных рынков Cтарого света, а часть, такие как венки и гирлянды, стараюсь делать своими руками. К сожалению других членов семьи к этому процессу приобщить не удалось!”

Участник №3: Светлана

“Наша красавица в этом году в синем, а у нее стоит добрый страж. Верьте в чудеса, ведь ангелы рядом!”

Участник №4: Олег и Ксения, Ласнамяэ

“Каждый год стараемся украсить квартиру к Рождеству и Новому году для создания праздничной атмосферы и новогоднего настроения для каждого члена семьи и гостей, с которыми будем эти праздники проводить”.

Участник №5: Юлия, Тойла

“Чудесная зимняя погода, уютное Рождество, вкусный ужин и теплый дом — все, что нужно для настоящего счастья”.

Участник №6: Ольга, Нымме

“Время года, которое всегда ждешь с нетерпением. Создавая уют дома в каждой детали, мы чувствовали тепло, спокойствие и умиротворение. Кажется, что еще совсем чуть-чуть и к нам в гости зайдет Дед Мороз с мешком подарков для каждого, кто верит в сказку, которая обязательно сбудется.