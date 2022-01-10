ГОЛОСУЕМ за самый красивый новогодний интерьер! Кто выиграет конкурс от Dekor.ee и получит ценный приз?
Вот и подошло время узнать, кто же выиграет новогодний конкурс от Dekor.ee и выиграет замечательный подарок от финского дизайнерского бренда Iittala, ценностью в 420 евро. Смотрите, как украшены дома у наших читателей, и выбирайте победителя!
Участник №1: Медина, Пирита и Касеметса
“Мы традиционно украшаем фасад дома в Касеметса множеством светящихся гирлянд и светящимися фигурками. В декоре квартиры в Пирита используются золотые оттенки и гирлянды с теплым светом. Очень любим украшать елку игрушками в ретро стиле”.
Участник №2: Мария, Таллинн
“Исходя из моих личных предпочтений в дизайне и декоре, к праздникам я украшаю дом в консервативном стиле, с отсылкой к прошлому и позапрошлому столетию. Самый уютный образ Рождественского сочельника для меня это картинка со старой рождественской открытки времен дореволюционной России. Именно эту сценку я и попыталась воссоздать у себя дома, уже в XXI веке. Основная часть декора была приобретена у местной фирмы SHISHI, часть украшений — винтажные находки с блошиных рынков Cтарого света, а часть, такие как венки и гирлянды, стараюсь делать своими руками. К сожалению других членов семьи к этому процессу приобщить не удалось!”
Участник №3: Светлана
“Наша красавица в этом году в синем, а у нее стоит добрый страж. Верьте в чудеса, ведь ангелы рядом!”
Участник №4: Олег и Ксения, Ласнамяэ
“Каждый год стараемся украсить квартиру к Рождеству и Новому году для создания праздничной атмосферы и новогоднего настроения для каждого члена семьи и гостей, с которыми будем эти праздники проводить”.
Участник №5: Юлия, Тойла
“Чудесная зимняя погода, уютное Рождество, вкусный ужин и теплый дом — все, что нужно для настоящего счастья”.
Участник №6: Ольга, Нымме
“Время года, которое всегда ждешь с нетерпением. Создавая уют дома в каждой детали, мы чувствовали тепло, спокойствие и умиротворение. Кажется, что еще совсем чуть-чуть и к нам в гости зайдет Дед Мороз с мешком подарков для каждого, кто верит в сказку, которая обязательно сбудется.
Создавая новогоднее настроение, мы использовали игрушки разных материалов, стран и эпох. На елке мирно соседствуют : деревянные санки, космонавты, пряничный домик, снеговики, шары и еловые шишки. А снизу под елкой расположился целый город с домами, автомобилями и железнодорожной станцией, на которую прибывает пассажирский поезд.
Ни один праздник не возможен без огней на елке, теплого пламени в камине и ярких свечей на новогоднем столе, за которым соберется компания близких друзей”.
Участник №7: Кристина, Хааберсти
“В семье у нас маленький сынок, поэтому для него решила сделать новогоднюю сказку, где живет много различных гномов. Новогодняя елочка в этом году в пастельных тонах, которая также очень нравится сыну”.
Напоминаем, победитель получит приз от всегда актуального финского дизайнерского бренда Iittala — комплект на четыре персоны из коллекции Kastehelmi*, в который входят большие и маленькие тарелки, бокалы и ваза из светлого стекла, а также стаканы из темного стекла. Ценность комплекта составляет 420 евро.
Приз получит участник, чей интерьер наберет больше всего голосов. С победителем свяжутся лично. Голосовать можно до конца пятницы, 14.01.
Итак, голосуем! Сделать это можно ниже: