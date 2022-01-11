Почему некоторым так сложно избавляться от старых вещей
Психолог Михаил Хорс рассказал о том, откуда берется патологическое накопительство, пишет INMYROOM.
Патологическое накопительство имеет две формы: историческое и современное. По форме внешне это выглядит одинаково, но суть происходящего и причины — разные.
Синдром Плюшкина
К первой форме патологического накопительства — силлогомании (синдром Плюшкина) — склонны пожилые люди, прошедшие в своей жизни череду лишений, нищеты, нехватки самых необходимых для жизни вещей, не говоря уже о материальных благах, предназначенных для развлечений. Этот вид накопительства принято считать личностным расстройством, деформацией. Не дай Бог увидеть крайние стадии этой деформации у своих близких.
Я вспоминаю свое детство и то, как меня во дворе называли внуком помоечницы. Моя бабушка, которая в детстве прошла через голод и лишения военного времени, часто рылась на нашей дворовой помойке и приносила в дом то, что выбросили другие люди. Ее комната напоминала свалку старья, где были разбросаны пришедшие в негодность одежда, кухонная утварь, старые отрезы тканей вперемешку с зачерствевшими остатками хлеба, чужой мужской обувью и прочим.
Я помню и скандалы, которыми сопровождались попытки моих родителей почистить комнату моей бабушки. Она голосила так, как будто бы ее лишали самого ценного. Искренне плакала, прижимая ладони к лицу, когда мои родители выносили этот хлам на помойку. На следующий день, дождавшись, когда все уходили на работу, бабушка снова шла на свалку и приносила в дом что-то ценное и нужное с ее точки зрения.
К сожалению, значимое количество пожилых людей склонны в той или иной степени к патологическому накопительству.
Можно ли на это повлиять и изменить человека, которому за 70, убрав из его жизни детскую травму, воспоминания о голоде и лишениях? Возможно, в каких-то случаях…
Для этого потребуется серьезная и очень осторожная работа психолога-геронтолога. Но уверен, что большинству пожилых людей это либо недоступно финансово, либо они сами откажутся от посещения специалиста. Поэтому, если в жизни читателя этой статьи случился такой эпизод, важно осознать, что работа с такой личностной деформацией начинается с изменения вашего отношения к родственнику, склонному к синдрому Плюшкина, силлогомании.
Мой опыт практикующего психолога показывает, что родственники силлогоманов находятся в постоянном раздражении и обиде на своих родных, которые захламляют дом и превращают его в помойку. Эти состояния обиды и раздражения негативно сказываются на нашей нервной системе и забирают ресурс, необходимый для влияния на ситуацию и оказания помощи силлогоману.
Поэтому важно убрать эти раздражение и обиду. Это можно сделать, сменив позицию и начав относиться к силлогоману именно как к нездоровому человеку. Ведь вряд ли вы будете обижаться на родственника, заболевшего гриппом, из-за того, что он кашляет и температурит. В этом случае вы понимаете, что эти симптомы являются следствием заболевания и бесполезно обижаться на их проявления.
Свалка в комнате вашей бабушки и ее нежелание выбрасывать дырявые кальсоны и консервы 50-летней давности — это тоже симптомы ее заболевания. Злостью и криком вылечить это заболевание невозможно. Примите как факт, что работать с этим расстройством нужно длительно, окружая пожилого родственника заботой и пониманием.
Если у вас нет возможности воспользоваться услугами специалиста, вам самому придется стать психологом для своего престарелого родственника. Поймите, что эта личностная деформация формировалась годами, а иногда десятилетиями. И одного или даже нескольких разговоров на эту тему будет, скорее всего, недостаточно.
Конечно же, выбрасывайте обратно на помойку этот хлам. Приводите в порядок захламленное жилье пожилого человека, даже если вы услышите проклятье в свой адрес. Помните, что ваш близкий болен. Это не он обижается и злится на вас. Так действовать заставляет его болезнь. Ваше раздражение никак не поможет вам в этой ситуации.
Да, такое девиантное поведение родственника может причинить дискомфорт, но в вашей жизни необязательно все должно быть так, как хочется. Разрешите также силлогоману обижаться на вас. Он все это делает не назло вам, а потому что болен.
Шопоголизм
Второй вид патологического накопительства внешне выглядит похоже, но имеет другие предпосылки и происхождение. Это накопительство связано с бесконтрольным потреблением, шопоголизмом, и к нему склонны люди, которые никогда не находились в нужде и нищете. Зачастую это даже молодежь.
Шопоголики сметают с полок магазинов разные вещи и набивают ими свои домашние шкафы и гардеробы, хотя зачастую не пользуются ими ни разу в жизни. Их квартиры напоминают склады. И причиной такого поведения является болезненная потребность к приобретению.
Шопоголик — это зависимый человек, наркоман, использующий покупки как дозу наркотика.
Не получив которой, он испытывает страдание, дискомфортное состояние сродни той ломке, что испытывают наркоманы или алкоголики без своей дозы. Зачастую шопоголик — это к тому же и закредитованный человек, который покупает ненужные вещи на заемные средства.
Причина такого поведения кроется в попытке бегства человека от каких-то негативных переживаний, болезненных событий его жизни. Шопоголик отчаянно пытается спрятаться в отделе магазина от ощущения собственной ненужности, потери смыслов или другой эмоциональной боли.
Да, каждая покупка вызывает небольшой прилив радости за счет дофаминового всплеска. Но проблемы, от которой пытается сбежать шопоголик, она не решает. Покупка лишь на время заглушает боль, которая, появившись снова, вынуждает такого человека с возбуждением предвкушать очередную распродажу, на которой он спустит большую часть своей зарплаты или залезет в кредит.
Чем дольше человек страдает шопоголизмом, тем больше шансов, что он осознает деструктивность такой модели ухода от стрессов и даже дает обещание никогда-никогда так больше себя не вести. Но, к сожалению, осознание ущерба от деструктивного поведения шопоголика обычно появляется на такой стадии этой зависимости, когда покупки становятся уже навязчивым, неконтролируемым поведением.
Дальше шопоголик входит в болезненный замкнутый цикл, который выглядит следующим образом:
неконтролируемая импульсивная покупка — осознание ущерба — обещание остановиться (себе или близким) — очередная потеря контроля — чувство вины — самобичевание — покупка для снятия этой эмоциональной боли — осознание ущерба, и снова по кругу.
Чтобы выйти из этого замкнутого цикла, шопоголику необходимо отнестись к своему поведению не как к чему-то порочному, чего стоит стыдиться, за что стоит себя ругать. Попробуйте отнестись к потере над своим покупательским поведением как к препятствию, которое возникло на вашем жизненном пути. А значит, это возможность преодолеть препятствие, то есть стать сильнее и мудрее.
Однако помните, что измениться сразу и навсегда у вас вряд ли получится. Дайте себе время на то, чтобы стать лучше и сильнее. Если у вас не получится взять под контроль свою жизнь с первого раза, расцените это как тренировку в спортзале, когда у спортсмена не получается поднять тяжелую штангу с первого раза.
Да, некоторые другие люди, возможно, могут измениться быстрее, чем вы. Но вы живой человек и имеете право на свой темп в любой сфере жизни, в том числе при работе с шопоголизмом и патологическим накопительством. А чтобы вам было легче на этом пути, постарайтесь освободиться от завалов в своей квартире.
Да, когда вы понесете на помойку или в благотворительный фонд мешки с одеждой, фенами, кроссовками, вышедшими из моды, и прочим барахлом, вы испытаете боль, вам покажется, что все это действительно ценно. Но, поверьте, на следующий день вы почувствуете, как ваше жилье обновилось, как легче стало дышать и насколько лучше вы стали себя чувствовать.
Полезно также изменить свое отношение к самому факту покупки. Ведь большинство шопоголиков считают, что шопинг — это способ снятия стресса. На самом деле покупка ради факта самой покупки — это зависимость, потеря ресурса и побег от реальной возможности действительно улучшить свою жизнь.
Проблемы, от которых вы убегаете в покупательскую эйфорию, не исчезнут от нового платьица или шарфика, обосновавшихся в вашем гардеробе. Наоборот, если решением проблем не заниматься, а все время от них убегать, проблемы увеличиваются. У проблем отрастают новые головы, как у той медузы Горгоны, а значит, стресса в вашей жизни от ненужных покупок становится больше, а не меньше.
Дорогие друзья, в современной жизни все больше и больше задач, направлений для развития, трудностей, стресс-факторов, конкуренции. Важно осознавать, что успех приходит к человеку, если он может сосредоточиться на каком-то узком участке фронта своей жизни. Тому, кто пытается решить все проблемы самостоятельно. Больших успехов добиваются те, кто выбирает узкую специализацию. Вы не обязаны бороться со своим шопоголизмом в одиночку.
Если у вас не получается справиться с какой-то трудностью самостоятельно, измениться в лучшую сторону, взять под контроль какую-то сферу своего поведения — обратитесь к психологу. Признать свою слабость может только сильный человек. Признавая свои слабости, мы можем над ними работать, и лучше это делать с помощью профессионала.