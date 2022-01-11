Почему некоторым так сложно избавляться от старых вещей

Для этого потребуется серьезная и очень осторожная работа психолога-геронтолога. Но уверен, что большинству пожилых людей это либо недоступно финансово, либо они сами откажутся от посещения специалиста. Поэтому, если в жизни читателя этой статьи случился такой эпизод, важно осознать, что работа с такой личностной деформацией начинается с изменения вашего отношения к родственнику, склонному к синдрому Плюшкина, силлогомании.

Можно ли на это повлиять и изменить человека, которому за 70, убрав из его жизни детскую травму, воспоминания о голоде и лишениях? Возможно, в каких-то случаях…

Я помню и скандалы, которыми сопровождались попытки моих родителей почистить комнату моей бабушки. Она голосила так, как будто бы ее лишали самого ценного. Искренне плакала, прижимая ладони к лицу, когда мои родители выносили этот хлам на помойку. На следующий день, дождавшись, когда все уходили на работу, бабушка снова шла на свалку и приносила в дом что-то ценное и нужное с ее точки зрения.

Я вспоминаю свое детство и то, как меня во дворе называли внуком помоечницы. Моя бабушка, которая в детстве прошла через голод и лишения военного времени, часто рылась на нашей дворовой помойке и приносила в дом то, что выбросили другие люди. Ее комната напоминала свалку старья, где были разбросаны пришедшие в негодность одежда, кухонная утварь, старые отрезы тканей вперемешку с зачерствевшими остатками хлеба, чужой мужской обувью и прочим.

К первой форме патологического накопительства — силлогомании ( синдром Плюшкина ) — склонны пожилые люди, прошедшие в своей жизни череду лишений, нищеты, нехватки самых необходимых для жизни вещей, не говоря уже о материальных благах, предназначенных для развлечений. Этот вид накопительства принято считать личностным расстройством, деформацией. Не дай Бог увидеть крайние стадии этой деформации у своих близких.

Патологическое накопительство имеет две формы: историческое и современное. По форме внешне это выглядит одинаково, но суть происходящего и причины — разные.

Мой опыт практикующего психолога показывает, что родственники силлогоманов находятся в постоянном раздражении и обиде на своих родных, которые захламляют дом и превращают его в помойку. Эти состояния обиды и раздражения негативно сказываются на нашей нервной системе и забирают ресурс, необходимый для влияния на ситуацию и оказания помощи силлогоману.

Поэтому важно убрать эти раздражение и обиду. Это можно сделать, сменив позицию и начав относиться к силлогоману именно как к нездоровому человеку. Ведь вряд ли вы будете обижаться на родственника, заболевшего гриппом, из-за того, что он кашляет и температурит. В этом случае вы понимаете, что эти симптомы являются следствием заболевания и бесполезно обижаться на их проявления.

Свалка в комнате вашей бабушки и ее нежелание выбрасывать дырявые кальсоны и консервы 50-летней давности — это тоже симптомы ее заболевания. Злостью и криком вылечить это заболевание невозможно. Примите как факт, что работать с этим расстройством нужно длительно, окружая пожилого родственника заботой и пониманием.

Если у вас нет возможности воспользоваться услугами специалиста, вам самому придется стать психологом для своего престарелого родственника. Поймите, что эта личностная деформация формировалась годами, а иногда десятилетиями. И одного или даже нескольких разговоров на эту тему будет, скорее всего, недостаточно.

Конечно же, выбрасывайте обратно на помойку этот хлам. Приводите в порядок захламленное жилье пожилого человека, даже если вы услышите проклятье в свой адрес. Помните, что ваш близкий болен. Это не он обижается и злится на вас. Так действовать заставляет его болезнь. Ваше раздражение никак не поможет вам в этой ситуации.

Да, такое девиантное поведение родственника может причинить дискомфорт, но в вашей жизни необязательно все должно быть так, как хочется. Разрешите также силлогоману обижаться на вас. Он все это делает не назло вам, а потому что болен.

Шопоголизм