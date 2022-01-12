Главные тренды в отделке интерьеров квартир 2022 года

Собрали список главных тенденций в отделке квартир, на которые стоит обратить внимание.

Краска и цвет



Краска — один из самых часто используемых материалов в отделке стен дома. При выборе трендовых оттенков можно смело ориентироваться на институт цвета Pantone: по их версии, главным цветом 2022 года станет Very Peri — оттенок синего с добавлением красно-фиолетового подтона. Но не стоит ограничиваться результатами исследований Pantone: свои версии продемонстрировали многие лидеры рынка по производству красок.

Американский производитель красок Sherwin-Williams предложил цвет Evergreen Fog — мягкий обволакивающий и успокаивающий серо-зеленый оттенок прекрасно подходит для отделки стен кухни, гостиной или спальни.

Бренд краски Tikkurila тоже не остался в стороне и показал свой трендовый цвет для дома. Им стал L478 Kestrel, или “Сокол”, — теплый коричневый с оттенком холодного красного наполнит комнату атмосферой тепла и уюта.

Микроцемент



Этот материал на рынке уже давно, но именно сейчас он становится наиболее востребованным в отделке жилых и общественных интерьеров.

У микроцемента есть множество достоинств:

устойчив к износу, ударам, царапинам и воздействию химических веществ;

не имеет стыков и швов;

огромный выбор цветов и получаемых фактур;

наносится на абсолютно любую поверхность: кафель, мрамор, камень, терраццо, гипсокартон, бетон, цемент, гипс;

полностью герметичная поверхность;

антискользящая поверхность;

толщина покрытия всего от 2 мм до 3 мм;

очень прост в уборке;

на поверхности не образуются грибки и бактерии;

можно использовать для стен, пола, потолка.

Рельеф в пространстве



Раньше для яркого акцента было достаточно геометрической покраски стен. В 2022 году привычный ход усложнится и обретет новое прочтение: геометрия станет рельефной, а поверхностью захочется не только любоваться, но и прикасаться к ней.