Главные тренды в отделке интерьеров квартир 2022 года
Есть решения, которые никогда не выходят из моды: к ним можно отнести нейтральную палитру для отделки стен, а также использование натуральных материалов в интерьере. Но в новом году в нашу жизнь приходят новые тренды, благодаря которым любое пространство становится современнее и свежее, пишет INMYROOM.
Собрали список главных тенденций в отделке квартир, на которые стоит обратить внимание.
Краска и цвет
Краска — один из самых часто используемых материалов в отделке стен дома. При выборе трендовых оттенков можно смело ориентироваться на институт цвета Pantone: по их версии, главным цветом 2022 года станет Very Peri — оттенок синего с добавлением красно-фиолетового подтона. Но не стоит ограничиваться результатами исследований Pantone: свои версии продемонстрировали многие лидеры рынка по производству красок.
Американский производитель красок Sherwin-Williams предложил цвет Evergreen Fog — мягкий обволакивающий и успокаивающий серо-зеленый оттенок прекрасно подходит для отделки стен кухни, гостиной или спальни.
Бренд краски Tikkurila тоже не остался в стороне и показал свой трендовый цвет для дома. Им стал L478 Kestrel, или “Сокол”, — теплый коричневый с оттенком холодного красного наполнит комнату атмосферой тепла и уюта.
Микроцемент
Этот материал на рынке уже давно, но именно сейчас он становится наиболее востребованным в отделке жилых и общественных интерьеров.
У микроцемента есть множество достоинств:
- устойчив к износу, ударам, царапинам и воздействию химических веществ;
- не имеет стыков и швов;
- огромный выбор цветов и получаемых фактур;
- наносится на абсолютно любую поверхность: кафель, мрамор, камень, терраццо, гипсокартон, бетон, цемент, гипс;
- полностью герметичная поверхность;
- антискользящая поверхность;
- толщина покрытия всего от 2 мм до 3 мм;
- очень прост в уборке;
- на поверхности не образуются грибки и бактерии;
- можно использовать для стен, пола, потолка.
Рельеф в пространстве
Раньше для яркого акцента было достаточно геометрической покраски стен. В 2022 году привычный ход усложнится и обретет новое прочтение: геометрия станет рельефной, а поверхностью захочется не только любоваться, но и прикасаться к ней.
И хотя вы все еще можете добавлять рельеф в пространство с помощью деревянных реек, на пике популярности окажется рельефная отделка в цвет стен: это может быть бетонное панно, плитка более сложной или простой формы.
Формы
На смену жестким, ровным, прямолинейным предметам интерьера приходят изогнутые, аморфные, мягкие линии, и это отражается как в мебели и декоре, так и в планировках стен и объемов.
Благодаря плавным формам интерьер становится более воздушным и легким: мягкие линии могут использоваться в рисунке подвесных потолков, а также в орнаментах на стенах. Если говорить о мебели, обтекаемые формы можно добавить с помощью круглых обеденных столов, стульев со скругленными спинками, а также круглых ламп.
Крупные принты
Крупноформатные принты актуальны не только для обоев и мебели, но и для плитки. Вы можете оформить необычный кухонный фартук, украшенный крупным натуралистичным рисунком. Масштабный рисунок эффектно смотрится в отделке ванной комнаты: здесь можно выделить душевую зону.
И не следует забывать про потрясающие обои с крупноформатным декором: они отлично смотрятся в пространствах больших площадей. Но будьте осторожны: такой ход позволяет продумать классную акцентную стену, а вот крупный принт по всей квартире может перегрузить пространство и сделать его чересчур пестрым.
Омбре
Еще одно нестандартное цветовое решение, которое возглавит список трендов 2022 года, — это омбре. Даже самые нейтральные тона будут смотреться гораздо привлекательнее, если выполнить покраску стен в градиентной технике или технике омбре.
Таким образом вы создадите эффект глубины, а еще эта тенденция считается находкой для пространств с низкими потолками. Небольшой лайфхак: используйте мягкий переход. Пусть глубокий оттенок снизу стен постепенно переходит к светлому оттенку на потолке — эффект градиента и стертая граница цвета визуально увеличат помещение.