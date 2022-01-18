Смотрите, что этот магазин предлагает для своих сотрудников: компьютерные игры в перерывах

“Мы бы хотели зависать там подольше”, — смеется Мартин Томберг, заместитель руководителя Пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллинне. И добавляет, что возможность поиграть с коллегами помогает отдохнуть от работы и зарядиться энергией.

“Я стараюсь поиграть здесь пару раз в неделю, и вижу, что многие мои коллеги тоже пользуются этой возможностью. Они тут отдыхают. Мне нравится эта возможность, я чувствую себя здесь, как дома”, — говорит работник IKEA.

От игр на приставке до бонуса для всех

“Мы в IKEA стараемся поддерживать мотивацию наших работников и делать место работы приятным и удобным”, — говорит Инга Керес, руководитель отдела персонала и корпоративной культуры IKEA Эстония. По ее словам, цель IKEA — быть больше, чем просто рабочим местом.

Благодаря культуре равенства компания обеспечивает всех сотрудников денежными и неденежными преимуществами.

“Когда компания достигает поставленных результатов, бонус поучают все сотрудники компании, вне зависимости от их положения и отдела, в котором они трудятся, например работники отдела по уборке, логистика, продажи или администрация — у всех у них есть страхование здоровья, бонус, скидка для покупок в магазине IKEA и возможности учебы и развития”, — делится представитель IKEA.

Шведская мебельная компания IKEA создает товары для дома, чтобы улучшить повседневную жизнь многих людей. Ассортимент IKEA — это около 9000 товаров, и компания старается быть доступной для большинства, предлагая низкие цены.