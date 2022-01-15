"Убежище от внешнего мира": чего ждут жители Эстонии от своего дома во время пандемии?

В период пандемии дом стал нашим оплотом



“Пандемия вынудила многих адаптироваться и искать компромиссы, и сейчас мы видим, что люди с этим справляются на ура. Безусловно, для тех, кому не нравится работа из дома или у кого неожиданно отменился привычный спорт или другие занятия, перестановка дома может вызвать стресс, ведь их занятия переехали домой, а это их совсем не устраивает. Однако, когда привыкли к ситуации, для многих дом стал местом оплота и поддержки от внешнего мира”, — говорит психолог Рита Рятсепп.

Опрос IKEA “Жизнь дома” показал, что треть жителей Эстонии, которые позитивнее стали смотреть на свой дом, заметили улучшение своего психологического состояния. Психолог поясняет, что в кризисных ситуациях дом как место защиты становится ещё отчётливее.

“Дом — это место, где можно перезарядиться и почувствовать себя в безопасности. Место, где вам не нужно беспокоиться и вы можете наслаждаться временем со своими близкими. Здесь вы можете снять маску и быть собой. Мы должны чувствовать себя хорошо дома во всех отношениях, потому что это наше убежище от внешнего мира”, — говорит психолог Рита Рятсепп

Идеальный дом: зеленее, просторнее и ближе к близким



За последний год люди стали чётче понимать, чего они ждут от своего дома. Руководитель IKEA Eesti Кристьян Шнейдер говорит, что на данный момент идеальный дом — это зелёный, просторный и удобный дом, где можно проводить время с близкими и заниматься тем, что делает счастливым.

“Из опроса следует, что люди хотят, чтобы у дома был сад или балкон (51%), чтобы у каждого члена семьи была своя комната (39%) и жить ближе к семье и друзьям (37%), жить в зелёном районе, ближе к природе (32%). Для психологического здоровья на пользу идёт чистка дома и избавление от ненужных вещей. Более трети жителей Эстонии признаётся, что хочет дом, который легко убирать и содержать порядок”, — рассказывает Шнейдер.