"Убежище от внешнего мира": чего ждут жители Эстонии от своего дома во время пандемии?
В период пандемии дом стал нашим оплотом
“Пандемия вынудила многих адаптироваться и искать компромиссы, и сейчас мы видим, что люди с этим справляются на ура. Безусловно, для тех, кому не нравится работа из дома или у кого неожиданно отменился привычный спорт или другие занятия, перестановка дома может вызвать стресс, ведь их занятия переехали домой, а это их совсем не устраивает. Однако, когда привыкли к ситуации, для многих дом стал местом оплота и поддержки от внешнего мира”, — говорит психолог Рита Рятсепп.
Опрос IKEA “Жизнь дома” показал, что треть жителей Эстонии, которые позитивнее стали смотреть на свой дом, заметили улучшение своего психологического состояния. Психолог поясняет, что в кризисных ситуациях дом как место защиты становится ещё отчётливее.
“Дом — это место, где можно перезарядиться и почувствовать себя в безопасности. Место, где вам не нужно беспокоиться и вы можете наслаждаться временем со своими близкими. Здесь вы можете снять маску и быть собой. Мы должны чувствовать себя хорошо дома во всех отношениях, потому что это наше убежище от внешнего мира”, — говорит психолог Рита Рятсепп
Идеальный дом: зеленее, просторнее и ближе к близким
За последний год люди стали чётче понимать, чего они ждут от своего дома. Руководитель IKEA Eesti Кристьян Шнейдер говорит, что на данный момент идеальный дом — это зелёный, просторный и удобный дом, где можно проводить время с близкими и заниматься тем, что делает счастливым.
“Из опроса следует, что люди хотят, чтобы у дома был сад или балкон (51%), чтобы у каждого члена семьи была своя комната (39%) и жить ближе к семье и друзьям (37%), жить в зелёном районе, ближе к природе (32%). Для психологического здоровья на пользу идёт чистка дома и избавление от ненужных вещей. Более трети жителей Эстонии признаётся, что хочет дом, который легко убирать и содержать порядок”, — рассказывает Шнейдер.
По словам психолога, порядок дома позволяет нам чувствовать свой контроль, а в турбулентные времена это важно как никогда: “Во времена, когда многие аспекты жизни нельзя контролировать, например, как во время пандемии, дом становится местом, где мы всё ещё можем контролировать нашу жизнь. Мы можем решать, как будет выглядеть наш дом, насколько уютным он будет и будет ли там царить порядок. Поэтому очень важно, чтобы каждый член семья чувствовал себя дома хорошо”.
Рита Рятсепп также подчеркнула, что в домашних условиях легче расслабиться. Так что совет начинать день с постели — это не пустое утверждение. Такая договоренность, где у вещей есть место и все быстро доступно без дальнейших поисков, способствует как ощущению контроля, так и ощущению покоя, необходимого для обеспечения душевного благополучия
Источник гармонии
Результат опроса показал, что для психологического благополучия важны ежедневные ритуалы. Осознанно обустраивая работу, социальную жизнь и отдых, мы можем оптимально использовать время, которое проводим дома.
Более половины жителей Эстонии (69%) сказали, что лучше всего на их самочувствие действует сон. Для аналогичного количества респондентов (60%) это отдых и третье место — времяпрепровождение в одиночестве (51%). Качественно проведенное время в доме партнера также является источником внутреннего баланса для людей. На это указал 41% респондентов. Всему названному люди хотели бы посвящать больше времени, и понятно, что дом в настоящем времени должен соответствовать этим потребностям.
“В этом году мы увидели большие изменения в том, как используется наш дом и как о нем думают. В прошлом было больше занятий, которые проводились только вне дома. Но сейчас жизнь изменилась, и это отражается на наших жилых помещениях. Для того, чтобы люди могли делать дома все, что им хочется и нужно, многие вносят изменения в свои жилища. Более половины респондентов опроса заявили, что они реорганизовали свои дома за последние шесть месяцев, чтобы заниматься тем, что им нравится или в чем они нуждаются. На фоне таких быстрых перемен неудивительно, что почти 50% населения Эстонии считает, что будущее определенно лучше, чем сегодня”, — сказал Шнейдер.
*Об опросе
По заказу IKEA Group опрос проводило международное агентство по опросам и анализу YouGov. Опрос проходил онлайн в период с 24 июня по 28 июля 2021 года, для каждой страны в отдельности. В опросе приняли участие 34 000 человек из 34 стран мира, отвечая на вопросы о психологическом здоровье и жизни дома за последние 12 месяцев. В Эстонии в опросе приняли участие 1015 человек.