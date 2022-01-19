Тренды в оформлении спальни на 2022 год: три разных стиля, вдохновленные природой
По словам дизайнером, в ближайшее время в интерьере мы будем видеть все больше природных и спокойных оттенков. Уже давно доказано, что чрезмерно яркие цвета влияют на нас раздражающе, поэтому в интерьере — особенно в спальне — их должно быть как можно меньше.
ТЕМНЫЕ И НАСЫЩЕННЫЕ ТОНА
Однако придать комнате уюта и изюминку можно с помощью некоторых темных цветов. В 2022 году в оформлении спальни можно использовать черные, темно-коричневые, темно-синие или темно-зеленый акценты, которые помогут придать помещению роскоши без особых затрат.
Особенно популярен изумрудный зеленый, который Etsy даже назвал оттенком 2022 года. Этот цвет одновременно и насыщенный, и более спокойный, чем обычный зеленый. Зеленый также является цветом гармонии и баланса, что идеально подходит для спальни. Изумрудный можно использовать при декоре стен, но в этом цвете также можно купить постельное белье, занавески и другие декоративные элементы.
ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ
Гламурный дизайн спальни, по крайне мере на этот год, больше не в моде. На его место пришли более простые и близкие к природе материалы и оттенки. При оформлении спальни можно использовать в качестве вдохновения стиль французский прованс. Белые элементы интерьера, покрашенные деревянные поверхности и акценты в оттенках лавандавого поля — все вместе создает идеально расслабляющую атмосферу. ,
Почитатели английского стиля могут добавить интерьеру тепла с помощью коричневых, желтых и красных оттенков. Сочетая вместе различные текстуры (это касается также постельного белья и другого текстиля), вы добьетесь теплого и уютного результата.
ПАНОРАМНЫЙ ВИД
В 2022 году в стиле не только природные оттенки и материалы, но и контакт с самой природой, поэтому отдается предпочтение помещениям с большими окнами, откуда открывается вид на улицу и деревья. При этом большие окна в моде не только в гостиных и на кухне, но также и в спальне и даже в ванной комнате. Это очень практично - днем в помещение попадает больше естественного света, что немаловажно в наших климатических условиях.