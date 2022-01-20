Простые шаги к более экологичному образу жизни с помощью смартфона

“Когда мы находимся на работе или в длительном отпуске, нам не нужно поддерживать в жилище такую же высокую температуру, как тогда, когда мы дома, поэтому, соединив смартфон с системой умного дома, можно удобно регулировать уровень тепла в доме, чтобы напрасно не тратить ценные энергоресурсы. Таким образом, смартфон заменяет и отдельные панели управления смарт-системы. К тому же, смартфон всегда будет под рукой и потребует меньше времени для зарядки, особенно такие устройства, как Huawei nova 9, которые поддерживают быструю зарядку всего лишь за 38 минут”, — рассказывает эксперт.

Все более популярным становится введение системы умного дома, позволяющей удобно контролировать и управлять, например, освещением и работой отопления дома. Смартфон можно использовать в качестве инструмента управления системой умного дома, не инвестируя таким образом в новые устройства, а используя имеющееся разными способами.

“Каждый из нас когда-нибудь подписывался на получение новостей поставщика какой-то услуги по электронной почте, а потом никогда не открывал полученные письма. Эти письма потом хранятся там же в почтовом ящике или в виртуальной урне, только потребляя какие-либо ресурсы. Чтобы избежать хранения таких файлов, в каждом смартфоне можно настроить автоматическое очищение урны в электронной почте, а чтобы вообще отказаться от получения таких электронных писем, нужно лишь открыть полученное письмо и в самом низу выбрать „отказаться”. Так электронный почтовый ящик каждого пользователя будет очищен от непрочитанных писем, а значит, станет более экологичным”, — подчеркивает руководитель направления бизнес-развития Huawei Mobile Service Виталий Донской.

Мусор нужно сортировать не только дома, но и в своем смартфоне. Хранение ненужных цифровых файлов в памяти устройства только затрудняет его производительность, а облачные хранилища потребляют ценные энергоресурсы, необходимые для хозяйственного обслуживания больших серверов, что способствует изменениям климата. Удалив ненужные документы, старые электронные письма, неиспользуемые приложения, дублированные или расплывчатые фотографии или видеоклипы, которые заполняют память устройства, мы можем лучше организовать свою цифровую жизнь и уменьшить остающийся после нас “углеродный след”.

Системы умного дома включают в себя и такие решения, как управление контактными гнездами, которое особенно полезно в те моменты, когда, возможно, мы забыли выключить какое-то устройство. Также нужно обратить внимание на то, не потребляет ли один из приборов электричество даже в выключенном состоянии. Часто такие устройства, как телевизор или микроволновая печь, потребляют электричество, когда мы об этом даже не подозреваем, и в конце это потребление может достичь даже 10 % всего электричества, израсходованного домохозяйством.

3. Используйте альтернативные способы передвижения

Ежедневно перемещаясь по маршруту из дома на работу и обратно, мы редко задумываемся о том, что можно избежать часа пик, перепланировав свой распорядок дня. Гибридный режим дал многим работникам возможность адаптировать дневной график к своим потребностям, что, соответственно, позволяет выбирать более “зеленое” время и вид поездок. Для тех людей, которые живут недалеко от места работы, хорошим решением будет перемещение пешком или на велосипеде, бонус — не придется беспокоиться о стоянке для автомобиля и будет выполнена рекомендованная дневная норма физической активности.

“Смартфон позволяет пользователю скачивать различные навигационные приложения, которые показывают продолжительность поездки и объем пробок в выбранное время. Длительное стояние в заведенном автомобиле в час пик не только потребляет топливо и создает ненужные выбросы, но и уничтожает наше время. Если поехать на час раньше или позже, можно сэкономить время, а также передвигаться более экологичным способом”, — поясняет Виталий Донской.

4. Уменьшите количество используемой бумаги

Одним из преимуществ технологий является возможность уменьшить использование бумаги, что, в свою очередь, помогает сохранить мировые леса и уменьшить количество попадающего в воздух углерода. Смартфон служит отличным заменителем бумаги.

“Преимущественно мы приобретаем билеты на мероприятия или в другие места культуры в интернете, что дает нам возможность сразу же сохранить их в телефоне. Многие еще предпочитают распечатывать билеты на бумаге, но это уже довольно долгое время не нужно, потому что штрихкод или QR-код можно удобно сосканировать с экрана смартфона, не отягощая себя лишними бумагами, которые все равно рано или поздно окажутся в урне. Сейчас для многих актуально предъявление сертификата о вакцинации от Covid-19, что можно удобно сделать при помощи телефона. Сохранив скачанный сертификат в архиве фотографий или на главном экране смартфона, владелец устройства сможет намного быстрее и удобнее получить доступ к сертификату и не рисковать забыть распечатанный документ дома”, — рассказывает эксперт.

Также в смартфонах доступно множество приложений, которые позволяют удобно открывать различные рабочие или учебные файлы для их редактирования и пополнения. Таким образом, пользователь может в любой момент получить доступ к важным файлам и включенной в них информации, не расходуя бумагу и защищая окружающую среду.