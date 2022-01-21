Главный враг комнатных растений — избыточный полив. Вот основные правила ухода
Любые комнатные растения, какими бы величественными или неприметными они ни были, создают дома атмосферу уюта и благоприятно сказываются на микроклимате. При выборе растений желательно руководствоваться обстановкой дома и собственным образом жизни — тогда можно быть более-менее уверенным в том, что они не погибнут и будут радовать вас долго. О том, как подходить к выбору комнатных растений и ухаживать за ними, рассказала руководитель магазина K-rauta в Тонди Эвели Уйбометс.
В целом можно сказать, что растения подойдут любому интерьеру. Проблема только в том, что не каждое помещение подходит для растений. Многим растениям не подходит теплый и сухой климат квартир с центральным отоплением. С другой стороны, немало есть и таких, которые предпочитают именно такую атмосферу, а их злейшим врагом, напротив, является слишком частый полив. Если вы вечно заняты, то идеальными обитателями вашей квартиры станут кактусы и суккуленты — им практически не нужен никакой уход и они еще и спасибо скажут, если вы не будете вспоминать о поливе чаще, чем раз в три-четыре недели.
Растений, которым требуется ежедневный полив, очень мало. К тому же большинство комнатных растений зимой отдыхает, то есть, их нужно поливать реже, чем летом. Это означает, что при излишнем усердии всей семьи риск “залить” растение становится вполне реальным. Нельзя дать универсальные рекомендации для полива любых растений — для каждого вида эту информацию нужно искать на просторах интернета или узнавать у продавца. И в целом полезно знать свои растения, поскольку частота полива зависит и от микроклимата в помещении — как температуры воздуха, так и его влажности. Влажность почвы в горшке с растением можно оценить, потрогав ее пальцем — только не делайте это, когда она еще мокрая или влажная после недавнего полива. Вода для полива не должна быть слишком горячей или холодной — лучше поливать растения водой комнатной температуры.
Если во время отопительного сезона у растения темнеют или вовсе опадают листья, это указывает не на недостаточный полив, а на слишком сухой воздух в помещении. Влажность воздуха можно измерить гигрометром, и в идеале она должна составлять 40–50 процентов, но на здоровье растений (как, впрочем, и людей, а также домашних животных) начинает влиять падение относительной влажности воздуха ниже 20 процентов. Если низкая влажность воздуха — это постоянная проблема, можно приобрести увлажнитель воздуха, а в качестве краткосрочного решения можно положить мокрое полотенце на радиатор.
Почти всем комнатным растениям нужен свет, так что хотя бы на зиму имеет смысл перенести их поближе к окну, выходящему на юг. Если света по-прежнему не хватает, нужно приобрести специальную лампу для освещения растений. В то же время есть и такие растения, которым зимой нужны тень и прохлада, так что важно знать все о растениях, которые растут у вас дома.
К сожалению, некоторые комнатные растения крайне теплолюбивы, другим нужна средняя температура, а третьи любят прохладу. Если принести растение, которому нравится холод, в квартиру, где температура круглый год держится на уровне 20 градусов, оно начнет чахнуть. При покупке любого нового, особенно экзотического растения сначала нужно узнать, в каком климате оно растет в природе, и, если он разительно отличается от микроклимата у вас дома, лучше пересмотреть свой выбор.
Горшок с комнатным растением можно поставить прямо на пол, но только не в том случае, если он с подогревом. Также растения нельзя ставить непосредственно рядом с печью или радиатором, даже если они теплолюбивые. Всем растениям нужна влажность, а рядом с отопительным прибором воздух обычно суше всего.
Комнатные растения нужно регулярно осматривать на предмет появления вредителей, которые часто досаждают им именно зимой. Вредители бывают разные, а наиболее широко распространены тля, мучнистый червец и клещи. С большинством вредителей можно успешно бороться, если их рано обнаружить. Поврежденные вредителями растения нужно переставить как можно дальше от других комнатных растений, чтобы они не заразились.
Пять главных правил ухода за комнатными растениями:
1) Поливайте редко, но основательно.
2) Обеспечьте достаточно влажный воздух — влажность дома должна быть не менее 40 процентов.
3) Позаботьтесь о том, чтобы растения и в зимнее время получали достаточно света, при необходимости купите специальную лампу.
4) Нет таких растений, которые рады будут жить непосредственно рядом с отопительным прибором или над ним.
5) Регулярно осматривайте растения на предмет вредителей, чтобы при необходимости сразу принять меры.