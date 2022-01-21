Главный враг комнатных растений — избыточный полив. Вот основные правила ухода

В целом можно сказать, что растения подойдут любому интерьеру. Проблема только в том, что не каждое помещение подходит для растений. Многим растениям не подходит теплый и сухой климат квартир с центральным отоплением. С другой стороны, немало есть и таких, которые предпочитают именно такую атмосферу, а их злейшим врагом, напротив, является слишком частый полив. Если вы вечно заняты, то идеальными обитателями вашей квартиры станут кактусы и суккуленты — им практически не нужен никакой уход и они еще и спасибо скажут, если вы не будете вспоминать о поливе чаще, чем раз в три-четыре недели.

Растений, которым требуется ежедневный полив, очень мало. К тому же большинство комнатных растений зимой отдыхает, то есть, их нужно поливать реже, чем летом. Это означает, что при излишнем усердии всей семьи риск “залить” растение становится вполне реальным. Нельзя дать универсальные рекомендации для полива любых растений — для каждого вида эту информацию нужно искать на просторах интернета или узнавать у продавца. И в целом полезно знать свои растения, поскольку частота полива зависит и от микроклимата в помещении — как температуры воздуха, так и его влажности. Влажность почвы в горшке с растением можно оценить, потрогав ее пальцем — только не делайте это, когда она еще мокрая или влажная после недавнего полива. Вода для полива не должна быть слишком горячей или холодной — лучше поливать растения водой комнатной температуры.