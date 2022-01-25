ФОТО | Инопланетный дизайн! BLRT Grupp строит уникальный плавучий выставочный комплекс
Компания Marketex Marine, входящая в состав концерна BLRT Grupp, строит уникальный плавучий выставочный комплекс по заказу норвежской компании Fluctus. Строящийся комплекс получил название Salmon Eye.
“Реализация такого проекта требует высокой степени отдачи от каждого из участников процесса, ведь до сегодняшнего дня подобных комплексов мы не строили. Конструкция состоит из понтона и надстройки нетрадиционной эллиптической формы, напоминающей глаз рыбы. Снаружи будут установлены 9500 “чешуек” из высококачественной нержавеющей стали, которые, благодаря своему уникальному блеску, будут имитировать цвет и структуру чешуи лосося. Работы ведутся по плану, металлоконструкция уже отправлена на покраску”, — отметил председатель правления Marketex Marine Федор Квич.
Длина и ширина выставочного комплекса составляют 26 м, а высота — 15 м. Общий вес около 1000 тонн.
“Marketex Marine является нашим многолетним партнером, поэтому компетенция и уровень квалификации работников компании, выполнение работ в срок и с должным качеством стали решающими факторами в принятии решения, кто будет реализовывать данный проект”, — прокомментировал производственный руководитель Fluctus Runar Hatlevik.
Salmon Eye будет установлен в живописном Хардангер-фьорде, который ежегодно посещают тысячи туристов. Попасть в этот новый туристический магнит можно будет только по воде.
Salmon Eye станет первым выставочным центром, который будет знакомить посетителей с развитием и потенциалом направления аквакультуры и рыборазведения.