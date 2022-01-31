С мечтой о Средиземноморье: как вырастить дома апельсины, лимоны и другие цитрусовые?

Цитрусовому растению нужно много воды — так, чтобы вся почва была влажной, и лишняя жидкость вытекала из горшка. Жидкости необходимо дать стечь, и только потом растение можно поместить обратно в кашпо. Второй способ: горшок на час-два погрузить в ведро или ванну с водой. Когда верхний слой почвы станет влажным, его можно поднять и тщательно слить воду. Однако если растение перелить, оно погибает в течение недели. Еще одна распространенная ошибка — холодная вода. Цитрусовым растениям это очень не нравится, поэтому поливать следует водой комнатной температуры.

Поскольку у имеющихся в продаже цитрусовых обычно тяжелая твердая почва, будет сложно погрузить в нее палец, чтобы убедиться во влажности почвы. Лина Спуре рекомендует купить влагомер почвы — хотя бы самый простой, потому что цитрусовое растение нельзя залить, но и ни в коем случае не засушить.

“Ни одно цитрусовое растение не терпит избытка влаги у корней. Им нужно много воды, равномерно влажная почва, а также достаточная влажность воздуха, но они не должны стоять в воде. Вот почему цитрусовым растениям нужен очень хороший дренаж”, — подчеркивает Лина Спуре. На дно горшка, в который предполагается посадить или пересадить цитрусовое растение, обязательно необходимо насыпать керамзит, осколки глиняного горшка или мульчу — но не сосновую, так как в ней могут быть вредители; наиболее подходящей будет кедровая мульча. Дренажа лучше положить больше, чем меньше — даже на четверть объема горшка.

“В естественной среде цитрусовые плодоносят практически круглый год, но настоящий сезон, когда они самые вкусные, — это зимние месяцы: конец декабря, январь, февраль. В помещениях прекрасно растут различные карликовые сорта цитрусовых, достигающие максимальной высоты 2 метра. Растут довольно медленно, но очень декоративны, их цветки обладают чудесным ароматом, наполняющим все жилище, а плоды, вопреки сомнениям многих, съедобны, хотя их будет немного. Уход за цитрусовыми не сложен, но людям свойственно совершать ряд ошибок, которые часто приводят к гибели растения. Грустно, потому что эти растения дорогие, к тому же жаль, если мечта о Средиземноморье засохнет и опадет на собственный подоконник”, — говорит Лина Спуре, специалист по продуктам Kesko Senukai Latvia, и делится советами, что делать и чего не делать, чтобы были и цветы, и плоды.

Эти растения будут счастливы, если вы станете мыть им листья, поэтому время от времени балуйте своего подопечного душем. В то же время эти растения очень любят влажный воздух, и в отопительный сезон желательно позаботиться об увлажнителе воздуха, дуновение тумана которого не должно быть направлено прямо на листья растения. Опрыскивание — не лучший выбор, тогда уж лучше положить в миску камни, поставить на них горшок и налить воду так, чтобы она не доходила до уровня горшка. Вода будет медленно испаряться и увлажнять воздух вокруг растения.

Нередко первой реакцией при виде листопада цитрусовых становится паника, и человек бросается поливать растение, перемещать и так далее. Однако Лина Спуре подчеркивает: лучшее, что можно сделать — особо не двигать растение, не тревожить его, перемещать только, когда оно находится возле горячей батареи или на сквозняке, и не поливать до бесконечности. Если растение не залито, оно может выжить и восстановиться.

Позвольте лимону загорать!



Если вы выращиваете цитрусовые только в декоративных целях и не ожидаете ни цветов, ни плодов, растения хорошо адаптируются к условиям освещения. Однако, если хотите, чтобы они цвели, знайте: цитрусовые — одни из немногих растений, которым нужны прямые солнечные лучи.

“Принося растение из магазина домой, где нет естественного света, не рекомендуется сразу ставить его на подоконник под прямые солнечные лучи. Растение нужно приучать постепенно, каждый день перемещая ближе к подоконнику. Света ему нужно много, но не очень долго — под прямыми солнечными лучами растение хорошо себя чувствует не более 8 часов. Вероятнее всего, зимой может понадобиться дополнительное освещение. Фитолампу можно включать на 5–6 часов, максимум на 8 часов, следя за тем, чтобы свет равномерно окружал растение со всех сторон”, — рекомендует специалист Kesko Senukai Latvia.