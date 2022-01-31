С мечтой о Средиземноморье: как вырастить дома апельсины, лимоны и другие цитрусовые?
Хотя цитрусовые растения ассоциируются с солнцем и летом, настоящий их сезон — зима, когда они появляются и в наших магазинах: как в виде плодов, так и самих растений. Цитрусовые растения декоративны, они чудесно пахнут при цветении, и при правильном уходе плоды созревают прямо на подоконнике — остается лишь протянуть руку и сорвать, пишет Delfi Dom Sad.
“В естественной среде цитрусовые плодоносят практически круглый год, но настоящий сезон, когда они самые вкусные, — это зимние месяцы: конец декабря, январь, февраль. В помещениях прекрасно растут различные карликовые сорта цитрусовых, достигающие максимальной высоты 2 метра. Растут довольно медленно, но очень декоративны, их цветки обладают чудесным ароматом, наполняющим все жилище, а плоды, вопреки сомнениям многих, съедобны, хотя их будет немного. Уход за цитрусовыми не сложен, но людям свойственно совершать ряд ошибок, которые часто приводят к гибели растения. Грустно, потому что эти растения дорогие, к тому же жаль, если мечта о Средиземноморье засохнет и опадет на собственный подоконник”, — говорит Лина Спуре, специалист по продуктам Kesko Senukai Latvia, и делится советами, что делать и чего не делать, чтобы были и цветы, и плоды.
Поливать, но не заливать
Одним из важнейших факторов, влияющих на самочувствие цитрусовых растений, является полив. Неправильный полив также является самой распространенной ошибкой, почему домашние лимоны или мандарины остаются далекой мечтой.
“Ни одно цитрусовое растение не терпит избытка влаги у корней. Им нужно много воды, равномерно влажная почва, а также достаточная влажность воздуха, но они не должны стоять в воде. Вот почему цитрусовым растениям нужен очень хороший дренаж”, — подчеркивает Лина Спуре. На дно горшка, в который предполагается посадить или пересадить цитрусовое растение, обязательно необходимо насыпать керамзит, осколки глиняного горшка или мульчу — но не сосновую, так как в ней могут быть вредители; наиболее подходящей будет кедровая мульча. Дренажа лучше положить больше, чем меньше — даже на четверть объема горшка.
Поскольку у имеющихся в продаже цитрусовых обычно тяжелая твердая почва, будет сложно погрузить в нее палец, чтобы убедиться во влажности почвы. Лина Спуре рекомендует купить влагомер почвы — хотя бы самый простой, потому что цитрусовое растение нельзя залить, но и ни в коем случае не засушить.
Цитрусовому растению нужно много воды — так, чтобы вся почва была влажной, и лишняя жидкость вытекала из горшка. Жидкости необходимо дать стечь, и только потом растение можно поместить обратно в кашпо. Второй способ: горшок на час-два погрузить в ведро или ванну с водой. Когда верхний слой почвы станет влажным, его можно поднять и тщательно слить воду. Однако если растение перелить, оно погибает в течение недели. Еще одна распространенная ошибка — холодная вода. Цитрусовым растениям это очень не нравится, поэтому поливать следует водой комнатной температуры.
Эти растения будут счастливы, если вы станете мыть им листья, поэтому время от времени балуйте своего подопечного душем. В то же время эти растения очень любят влажный воздух, и в отопительный сезон желательно позаботиться об увлажнителе воздуха, дуновение тумана которого не должно быть направлено прямо на листья растения. Опрыскивание — не лучший выбор, тогда уж лучше положить в миску камни, поставить на них горшок и налить воду так, чтобы она не доходила до уровня горшка. Вода будет медленно испаряться и увлажнять воздух вокруг растения.
Нередко первой реакцией при виде листопада цитрусовых становится паника, и человек бросается поливать растение, перемещать и так далее. Однако Лина Спуре подчеркивает: лучшее, что можно сделать — особо не двигать растение, не тревожить его, перемещать только, когда оно находится возле горячей батареи или на сквозняке, и не поливать до бесконечности. Если растение не залито, оно может выжить и восстановиться.
Позвольте лимону загорать!
Если вы выращиваете цитрусовые только в декоративных целях и не ожидаете ни цветов, ни плодов, растения хорошо адаптируются к условиям освещения. Однако, если хотите, чтобы они цвели, знайте: цитрусовые — одни из немногих растений, которым нужны прямые солнечные лучи.
“Принося растение из магазина домой, где нет естественного света, не рекомендуется сразу ставить его на подоконник под прямые солнечные лучи. Растение нужно приучать постепенно, каждый день перемещая ближе к подоконнику. Света ему нужно много, но не очень долго — под прямыми солнечными лучами растение хорошо себя чувствует не более 8 часов. Вероятнее всего, зимой может понадобиться дополнительное освещение. Фитолампу можно включать на 5–6 часов, максимум на 8 часов, следя за тем, чтобы свет равномерно окружал растение со всех сторон”, — рекомендует специалист Kesko Senukai Latvia.
Однако следя за тем, чтобы растение получало достаточно света, можно легко совершить вторую по распространенности ошибку: цитрусовые растения очень не любят горячие батареи, которые обычно располагаются под подоконниками. Если растению будет слишком жарко, слишком сухой воздух, может быть, еще и сквозняк, потому что окно будет открываться, оно сбросит листья и погибнет. Идеальная температура воздуха для цитрусовых — 18-20 градусов, а ночью температура должна быть на 5-10 градусов ниже, но не опускаться ниже 8 градусов. Летом растение можно смело выносить на балкон или террасу, а вот зимой требуется покой и время, чтобы набраться сил, особенно если вы хотите выращивать плоды.
Важно хорошо подкормить
Удобрение цитрусовых — дело не менее тонкое, чем полив. Большинство людей их переудобряют или, наоборот, не удобряют вовсе. Рекомендуется выбирать специальное удобрение для цитрусовых, но нельзя превышать указанную дозу — лучше приготовить удобрение в меньшей концентрации, но удобрять регулярно — два раза в месяц. О недостатке удобрений свидетельствует пожелтение листьев, хотя растение их не сбрасывает.
Цитрусовые любят кислую почву. Если найти специальное удобрение не удается, можно использовать предусмотренное для кислолюбивых растений, например, для кустовой черники. Однако удобрение для хвойных растений станет не лучшим выбором, так как оно хотя и будет способствовать росту листьев, но никак не поможет созреванию плодов.
Также для цитрусовых не подходят палочки удобрений, которые вставляются в горшок, потому что они имеют высокую концентрацию и могут обжечь чувствительные корни растения.
Как помочь созреть плодам?
У цитрусовых, растущих в помещениях, плодов немного и их количество зависит от размера растения, достаточного количества удобрений и надлежащего ухода. На деревце высотой 50 см сможет созреть 3-4 лимона, высотой в метр — в три-четыре раза больше. Так что же делать, чтобы получить плоды?
Во-первых, растению необходимо помочь зацвести: необходимо обеспечить температуру 18-20 градусов и достаточное количество естественного или дополнительного освещения на 5-6 часов в день, больше удобрять. Когда растение зацветет, его следует опылить. Если растение живет на открытом воздухе, эту работу выполняют пчелы, но в помещении ему необходимо помочь. Цитрусовые опыляют сами себя, поэтому второе растение им не обязательно — возьмите тонкую кисточку и перенесите пыльцу с цветка на цветок, причем сделайте это несколько раз. А дальше продолжаем удобрять, освещать и ждать.
Когда появятся завязи, часть из них опадет — это естественный процесс, ведь растение сохраняет самые крепкие плоды и отдает им все свои силы. Если плод сохнет, нужно больше удобрять — даже раз в неделю; возможно, и чаще поливать. Плоды созреют через 3-4 недели.
“Цитрусовые растения живут очень долго. Даже в квартире при правильном уходе они спокойно зеленеют 20-30 лет. Да, их придется пересаживать, придется обрезать ветки для придания формы, но им тоже надо дать расти, иначе плодов не будет, так как плоды формируются на новых веточках, которые уже слегка задеревенеют. Поэтому подумайте о том, насколько большим вы позволите ему вырасти, возьмите немного меньшее растение, дайте ему вырасти на 10-15 см, а затем немного обрежьте его, чтобы придать форму; затем растению нужно дать снова подрасти на 10–15 см и обрезать, и так до максимального размера. Тогда же останется только безжалостно обрезать все лишнее”, — говорит Лина Спуре.
Цитрусовые также можно купить в виде рассады в контейнерах и вырастить из таких детенышей красивые деревья. Можно ли вырастить цитрусовые из косточек? “Растение будет, но плодов, вероятно, не даст или даст очень мало”, — говорит Лина Спуре. Цитрусовые, продаваемые в магазинах, представляют собой гибриды, не предназначенные для размножения косточками. В природе в плодах много косточек, а вот у культурных сортов может быть всего несколько. Даже если что-то и вырастет, то это будет гибрид гибрида, и предугадать, что там получится, невозможно. Однако на такой гибрид можно привить ветки другого растения, а можно даже привить на одно дерево и лимон, и мандарин, и апельсин — они будут прекрасно уживаться, воплощая южную магию в красивом, плодородном дереве с чудесным ароматом. Кстати, подобным образом в домашних условиях можно с успехом выращивать оливковое и гранатовое деревья.