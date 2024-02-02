Дизайнер назвал устаревшие решения, которые испортят любой интерьер

Стоит помнить, что без профессионального подхода даже гениальная идея может быть воплощена визуально или технически неправильно, что негативно отразится на общей картине готового интерьера. Но есть пять решений, у которых нет шансов на стильное воплощение.

Многоуровневый потолок

Он бескомпромиссно устарел и способен лишь испортить визуальное восприятие комнаты. Иногда я бываю в старых интерьерах, и такое оформление потолка выглядит избыточным. Отдельно скажу про уровни, которые делают по дуге, придавая тем самым плавность многоступенчатому потолку.

Например, когда гипсокартон устанавливают в виде змейки или в форме эллипса. Такое решение обязательно нужно поддерживать рисунком обоев на стенах или орнаментом плитки на полу, чтобы оно выглядело гармонично в общем образе помещения. «Соло» такой элемент интерьера смотрится оторванным от пространства. По законам дизайна любая линия должна иметь начало и конец, и точкой завершения этой линии не должно быть случайное место.

Глянцевый потолок

Многие отдают предпочтение такому способу оформления потолка, полагая, что отражающая поверхность добавит комнате воздуха и пространство станет визуально больше. На самом деле этот прием не работает.

Глянец только упрощает, дешевит и старит интерьер. В редких случаях я допускаю его использование, но исключительно в профессиональных руках дизайнера, который может сделать такой потолок лаконичным, гармоничным и стильным в общей интерьерной композиции.

Галогеновые светильники

Сюда относятся минималистичные встраиваемые точечные лампочки. А также светильники, оформленные в небольшие стеклянные панели или мини-абажуры «под хрусталь», которые дают блики на окружающую поверхность.