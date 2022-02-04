На чем можно сэкономить: ТОП-5 вопросов про тарифы в квартирных товариществах
В “МК-Эстонию” регулярно обращаются читатели с жалобами на большие коммунальные счета. Но еще больше их возмущают появившиеся вдруг новые графы общего потребления. “Можем ли мы за это не платить?” — спрашивают они.
“МК-Эстония” собрала самые частые вопросы и узнала у юриста Данила Липатова из бюро Progressor, в каких случаях нужно платить, а в каких случаях можно отказаться.
1. “У нас в доме творится что-то невообразимое. 100 квартир, и, похоже, в каждой из них постоянно меняют обстановку. Иначе ничем не объяснить, что возле подъезда у нас каждые три дня появляются горы крупногабаритного мусора. Вывоз его КТ организует дважды в неделю. В месяц каждый из нас платит за это по 10–15 евро. Со всего дома получается 1000–1500 евро в месяц. Ну это же ненормально! Откуда так много мусора и почему так дорого за это платить? Я подозреваю, что многое притаскивают жители соседних домов, а платим за вывоз их мусора мы. Вот что делать? Я за пять лет ни разу ничего не выбросила, при этом заплатила за вывоз чужого мусора за те же пять лет уже 900 евро!” Елена.
Юрист Данил Липатов: Да, в данном случае частота вывоза мусора — выше нормы. Обычно раз в полгода КТ заказывает контейнер, и люди выбрасывают туда свой крупногабаритный мусор.
По закону, член КТ обязан нести хозяйственные расходы пропорционально площади его квартиры. Но статья 40 ч.3 Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах гласит, что собственник квартиры может отказаться от несения расходов, с которыми он не согласен, если требование их несения от него противоречило бы принципу добросовестности.
Поэтому читательнице можно посоветовать отправить запрос правлению: почему в их КТ так часто вывозят мусор? И как правление контролирует, что этот мусор — именно членов КТ, а не жителей соседних домов?
Получив ответ, собственник КТ может отказаться от оплаты расходов, если он сочтет, что требование нести эти расходы противоречит принципу добросовестности. Нужно уведомить о своем решении правление.
Однако, если было общее собрание, на котором было принято решение вывозить крупногабаритный мусор именно два раза в неделю и нести все связанные с этим расходы, и это решение не было впоследствии обжаловано в суде, то все члены КТ обязаны его выполнять.
Нужно также понимать, что если решение вступило в силу, и обратившаяся к вам в редакцию женщина откажется платить за вывоз крупногабаритного мусора, то правление может продолжать требовать с читательницы расходы за эту услугу, и если возникнет задолженность, то начислять также и пени. Правление может также обратиться в суд. И уже там будут обсуждать обоснованность сумм и частоту вывоза.
Правление также должно помнить, что в случае возникновения сомнений у членов КТ в том, их ли это мусор, и поступления жалоб и заявлений оно должно обсудить этот вопрос и принять соответствующие меры. Например, можно оборудовать специальный домик для крупногабаритного мусора, который будет закрываться на замок, ключ от которого есть только у членов КТ. Или поставить в месте складирования крупногабаритного мусора видеокамеры. Или прибегнуть к какой-то еще мере, чтобы исключить, что жители соседних домов подкидывают свой крупногабаритный мусор к их дому, чтобы самим не платить за его вывоз.
2. “Я живу на первом этаже шестиподъездной девятиэтажки, и я против платы за использование и ремонт лифтов. Я ими не пользуюсь и считаю, что жителей первых этажей в нашем доме можно от этой платы освободить. Коммунальные расходы и так большие, пенсии на все не хватает, почему с пенсионеров должны еще брать деньги за то, чем они не пользуются? Что мне нужно сделать, чтобы поднять этот вопрос?” Валентина Петровна.
Юрист: Опять мы возвращаемся к тому пункту закона, который гласит: собственник квартиры должен нести хозяйственные расходы пропорционально площади его квартиры.
Но читательница действительно может поднять этот вопрос и попросить правление внести его в повестку дня на следующем общем собрании. Надо понимать, что чтобы освободить жителей первых этажей от платы за использование и ремонт лифта, нужно будет поменять устав. Правление просто не может своим решением освободить жителей первых этажей от данных расходов.
Однако изменить устав вполне возможно. И, почему нет, в отдельно взятом многоквартирном доме вполне возможно освободить жителей первых этажей от платы за использование лифта.
3. “У нас в доме недавно потратили огромную сумму денег на ремонт крыши. Мы задавали вопрос на общем собрании, почему надо было ремонтировать именно крышу? Ведь в доме есть куча других мест, которые срочно требуют ремонта. Однако внятного ответа на этот вопрос так и не получили. Мы думаем, причина кроется в том, что председатель КТ живет аккурат на 9‑м этаже, поэтому и решила сделать в первую очередь крышу. Можем ли мы отказаться платить за этот ремонт? Ведь против данных расходов, как оказалось на собрании, были многие”. Владимир.
Юрист: Тут нужно знать, был ли этот ремонт аварийным или запланированным. Если он был аварийным, и крыша текла, то правление не должно было созывать общее собрание, чтобы оно одобрило эти расходы. Действовать в аварийных ситуациях надо быстро, поэтому правление обычно как можно скорее вызывает фирму, которая осуществляет ремонт. Нужно также понимать, что закон не обязывает правление даже проводить конкурс и собирать несколько ценовых предложений.
Если же ремонт крыши был запланированным, то, скорей всего, этому предшествовало общее собрание, которое решило, что в этом году в доме делают крышу. Или было утверждение плана хозяйственной деятельности, в который был вписан этот ремонт крыши. Как бы то ни было, если решение общего собрания в течение 3 месяцев после его проведения никто из членов КТ не оспорил, то оно вступило в законную силу, и правление может тратить деньги на ремонт крыши и всего прочего, что на том собрании собственники квартир утвердили. Поэтому надо платить.
4. “У нас в доме такая проблема: раньше у нас на зарплате был дворник, который с утра все чистил и убирал. Всегда все было хорошо, дорожки почищены, никакого мусора нигде не валялось, если шел снег в течение дня, то он убирал и днем, и вечером. Потом правление решило сэкономить и наняло вместо дворника фирму. И что? Да, платим меньше, но у нас целыми днями может мусор валяться, люди шагают по сугробам, потому что дорожки никто не чистит, а когда потеплело и образовался на тротуаре лед, то многие падали, потому что лед никто ничем не посыпал. И вот что нам делать? У нас есть председатель, но он сказал, что он уже старенький, ничем заниматься не хочет, и нанял управляющего. А управляющий — из той же фирмы, которая оказывает нам услугу якобы уборки. Как вернуть прежнего дворника и прекратить платить деньги за услуги, которые мы по факту не получаем?” Иван Алексеевич.
Юрист: Тут можно вспомнить поговорку “Не гнался бы ты, поп, за дешевизной!” Правление в данной ситуации должно проанализировать, выполняет ли фирма условия договора? Оказывает ли она услуги в обещанном объеме? Потому что именно правление должно контролировать исполнение договоров, и если выявлены недочеты, то потребовать их устранения.
И в данном случае председатель или правление не может самоустраниться от решения проблемы, оно должно принять меры, чтобы деньги КТ не расходовались зря. Если председатель старенький и не хочет заниматься делами дома, то нужно созвать общее собрание и выбрать нового председателя, который будет контролировать действия фирмы.
5. “Вы вот недавно писали про то, что в домах выросли счета за общее электричество. У нас такая же ситуация! Мы платим теперь больше в разы! Обращались к председателю, но она разводит руками и говорит, что не знает, почему так. Мы с соседями обнаружили, что один из жителей дома целыми днями торчит в подвале. У него там компьютер, чайник, диванчик. Мы не знаем, что он там делает, но он оборудовал бокс под свои нужды и в ус не дует. Что нам делать в этой ситуации? Как прекратить это безобразие? Ведь получается, что платим за израсходованное им электричество мы?” Наталья.
Юрист: Правление в данной ситуации должно выяснить, есть ли незаконное использование общего электричества в личных целях, и все это дело прекратить. То есть оно должно провести осмотр, выявить, где именно данный человек незаконно подключился к электричеству, и составить акт. Но рассчитать, сколько он за это все время уже потратил электричества, будет сложновато.