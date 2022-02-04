На чем можно сэкономить: ТОП-5 вопросов про тарифы в квартирных товариществах

Однако, если было общее собрание, на котором было принято решение вывозить крупногабаритный мусор именно два раза в неделю и нести все связанные с этим расходы, и это решение не было впоследствии обжаловано в суде, то все члены КТ обязаны его выполнять.

По закону, член КТ обязан нести хозяйственные расходы пропорционально площади его квартиры. Но статья 40 ч.3 Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах гласит, что собственник квартиры может отказаться от несения расходов, с которыми он не согласен, если требование их несения от него противоречило бы принципу добросовестности.

1. “У нас в доме творится что-то невообразимое. 100 квартир, и, похоже, в каждой из них постоянно меняют обстановку. Иначе ничем не объяснить, что возле подъезда у нас каждые три дня появляются горы крупногабаритного мусора. Вывоз его КТ организует дважды в неделю. В месяц каждый из нас платит за это по 10–15 евро. Со всего дома получается 1000–1500 евро в месяц. Ну это же ненормально! Откуда так много мусора и почему так дорого за это платить? Я подозреваю, что многое притаскивают жители соседних домов, а платим за вывоз их мусора мы. Вот что делать? Я за пять лет ни разу ничего не выбросила, при этом заплатила за вывоз чужого мусора за те же пять лет уже 900 евро!” Елена.

Но читательница действительно может поднять этот вопрос и попросить правление внести его в повестку дня на следующем общем собрании. Надо понимать, что чтобы освободить жителей первых этажей от платы за использование и ремонт лифта, нужно будет поменять устав. Правление просто не может своим решением освободить жителей первых этажей от данных расходов.

2. “Я живу на первом этаже шестиподъездной девятиэтажки, и я против платы за использование и ремонт лифтов. Я ими не пользуюсь и считаю, что жителей первых этажей в нашем доме можно от этой платы освободить. Коммунальные расходы и так большие, пенсии на все не хватает, почему с пенсионеров должны еще брать деньги за то, чем они не пользуются? Что мне нужно сделать, чтобы поднять этот вопрос?” Валентина Петровна.

Правление также должно помнить, что в случае возникновения сомнений у членов КТ в том, их ли это мусор, и поступления жалоб и заявлений оно должно обсудить этот вопрос и принять соответствующие меры. Например, можно оборудовать специальный домик для крупногабаритного мусора, который будет закрываться на замок, ключ от которого есть только у членов КТ. Или поставить в месте складирования крупногабаритного мусора видеокамеры. Или прибегнуть к какой-то еще мере, чтобы исключить, что жители соседних домов подкидывают свой крупногабаритный мусор к их дому, чтобы самим не платить за его вывоз.

Нужно также понимать, что если решение вступило в силу, и обратившаяся к вам в редакцию женщина откажется платить за вывоз крупногабаритного мусора, то правление может продолжать требовать с читательницы расходы за эту услугу, и если возникнет задолженность, то начислять также и пени. Правление может также обратиться в суд. И уже там будут обсуждать обоснованность сумм и частоту вывоза.

3. “У нас в доме недавно потратили огромную сумму денег на ремонт крыши. Мы задавали вопрос на общем собрании, почему надо было ремонтировать именно крышу? Ведь в доме есть куча других мест, которые срочно требуют ремонта. Однако внятного ответа на этот вопрос так и не получили. Мы думаем, причина кроется в том, что председатель КТ живет аккурат на 9‑м этаже, поэтому и решила сделать в первую очередь крышу. Можем ли мы отказаться платить за этот ремонт? Ведь против данных расходов, как оказалось на собрании, были многие”. Владимир.

Юрист: Тут нужно знать, был ли этот ремонт аварийным или запланированным. Если он был аварийным, и крыша текла, то правление не должно было созывать общее собрание, чтобы оно одобрило эти расходы. Действовать в аварийных ситуациях надо быстро, поэтому правление обычно как можно скорее вызывает фирму, которая осуществляет ремонт. Нужно также понимать, что закон не обязывает правление даже проводить конкурс и собирать несколько ценовых предложений.

Если же ремонт крыши был запланированным, то, скорей всего, этому предшествовало общее собрание, которое решило, что в этом году в доме делают крышу. Или было утверждение плана хозяйственной деятельности, в который был вписан этот ремонт крыши. Как бы то ни было, если решение общего собрания в течение 3 месяцев после его проведения никто из членов КТ не оспорил, то оно вступило в законную силу, и правление может тратить деньги на ремонт крыши и всего прочего, что на том собрании собственники квартир утвердили. Поэтому надо платить.