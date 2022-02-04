Женщина совершала "изысканные" кражи — выносила из домов дизайнерскую мебель

Жительница Вантаа проникала в квартиры и дачные коттеджи, расположенные в Южной и Юго-Западной Финляндии, выносила оттуда дизайнерскую мебель и затем продавала ее.

Уездный суд Сатакунта приговорил сорокалетнюю женщину к двум годам тюрьмы условно за семь краж с отягчающими обстоятельствами, девять обычных краж, одну попытку совершения кражи и шесть мошенничеств. Кроме того, женщина должна будет выплатить потерпевшим денежные штрафы.

Кражи совершались в 2020 году в Киркконумми, Вантаа, Эурайоки, Пори и Уусикаупунки. Общая стоимость украденного превышает сумму в 100 000 евро.

Особое внимание женщины привлекала мебель компании Artek, которую в 1935 году основали финские дизайнеры Алвар и Айно Аалто, Майре Гюлликсен и Нильс-Густав Халь.

Приговор пока не вступил в силу.