Не поставляет товары и не возвращает деньги: департамент предупреждает о проблемном продавце мебели

Департамент имеет основания полагать, что у потребителей накопилось гораздо больше жалоб на этого торговца. Согласно полученным обращениям, Reval Mööbel (AGIR OÜ) не поставляет товары заказчикам, задерживает возврат денег, не отвечает на письма потребителей и не удовлетворяет их жалобы.

Для выяснения обстоятельств происходящего 11.01.2022 г. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора начал надзорное производство, в ходе которого фирма AGIR OÜ имела возможность представить разъяснения и прекратить применение вводящих в заблуждение методов торговли. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора указал, что ответ следует дать не позднее 21.01.2022 г., но не получил к этой дате никаких разъяснений или возражений от AGIR OÜ.

Торговец также проигнорировал решения комиссии по потребительским спорам, в результате чего его занесли в список не выполняющих решения комиссии торговцев, публикуемый на сайте департамента и комиссии по потребительским спорам.

Обратившиеся в комиссию по потребительским спорам потребители оформляли заказы непосредственно на сайте торговца revalmoobel.ee и через социальную сеть на Facebook-страничке Revalmoobel.ee. Потребители, которым торговец не доставил заказанные товары и не вернул предоплату, могут обратиться в суд для защиты своих прав. Решения комиссии по потребительским спорам проигнорированы AGIR OÜ, и поэтому дальнейшая подача заявлений в комиссию не даст желаемых результатов.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора просит учесть вышесказанное для предотвращения новых проблем. Департамент рекомендует потребителям всегда связываться с торговцем до оформления заказов через социальную сеть или э-магазин для выяснения наличия желаемых товаров и реальных сроков доставки. Торговец также предлагает возможность оплаты заказа при его получении. Департамент советует использовать именно этот способ оплаты вместо внесения предоплаты.

Если торговец не доставил товар в обещанное время, до расторжения договора потребитель должен обратиться к торговцу с требованием доставить товар в разумный дополнительный срок. Если торговец не доставит товар в разумный дополнительный срок, потребитель имеет право в качестве альтернативы потребовать возмещения ущерба или отступить от договора и получить обратно свои деньги. Но если потребитель получил товар и обнаружил в нем дефекты, торговец должен провести проверку и устранить эти дефекты (ремонт или замена) в разумный срок, а также сообщить потребителю о времени решения проблемы.