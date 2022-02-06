Врач предупредил об опасности проживания в небоскребах

Небоскребами считают здания высотой не менее 100 метров. Как отметил врач, находиться в них несколько дней и даже месяцев не опасно, однако постоянное проживание может вызвать проблемы со здоровьем, в том числе психические расстройства. Среди причин этому — большое скопление людей в строении и рядом с ним, неблагоприятная визуальная среда и подсознательное ощущение страха от высоты.

“Окна в небоскребах, как правило, не открываются, приток воздуха идет только по системе вентиляции. Такая ситуация чревата быстрым распространением инфекций”, — добавил Хомяков.

Кроме того, напомнил он, при подъеме на скоростных лифтах в таких зданиях может закладывать уши, что связано с резким перепадом атмосферного давления.

Еще одной особенностью высоток, по словам Хомякова, являются низкочастотные инфразвуковые колебания, которые способны негативно влиять на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, внутренних органов.

“Это может проявляться тошнотой, головокружением, чувством страха, болями в животе и в сердце”, — подытожил врач.