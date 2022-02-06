И противогаз не нужен: 6 растений, которые очистят воздух в вашей квартире

Фикус каучуконосный



Помимо того, что фикус всегда стильно вписывается в интерьер спальни, он удаляет из воздуха токсины и борется с тропическими болезнями и паразитами. Исследования подтверждают, что фикус каучуконосный очищает воздух от формальдегида, который содержится в чистящих средствах и мебели.

Протирайте листья фикуса несколько раз в неделю влажной салфеткой, чтобы поры листьев не забивались и эффективно очищали воздух.

Нефролепис возвышенный



Пышный папоротник не только хорош собой, но и очищает воздух от таких загрязнений, как формальдегид, ксилол и толуол, которые вызывают головные боли, проблемы с дыханием и рост раковых клеток. А зимой нефролепис борется с пониженной влажностью воздуха.



Дипсис желтоватый



В 1989 году НАСА провело исследование, в результате которого выяснилось, что дипсис желтоватый является одним из самых мощных растений по очистке воздуха от формальдегида.



Спатифиллум



Спатифиллум — не только красивое растение, но и отличный способ очистки воздуха. Исследования НАСА выявили способность спатифиллума фильтровать бензол, формальдегид, трихлорэтилен, ксилол, толуол и аммиак. Эти токсины вызывают головную боль, проблемы с дыханием и повышенный риск рака.

Спатифиллум также очищает воздух от спор плесени, которая усугубляет аллергию и астму, поэтому эксперты советуют поставить спатифиллум в ванную, чтобы предотвратить распространение плесени.

Сансевиерия



Сансевиерия переживает вторую волну популярности и не только благодаря своему стильному облику. Сансевиерия удаляет из воздуха частицы бензола, формальдегида, трихлорэтилена, ксилола и толуола. Сансевиерию легко растить, она неприхотлива и весьма вынослива, однако токсична для людей и животных.



Филодендрон



Филодендрон — одно из простейших для проращивания растений, которое еще не только эффектно выглядит, но и очищает воздух от формальдегида и ксилола — токсинов, которые содержатся в клее и обработанной коже.

