За 10 лет обокрали дома 77 000 жителей Эстонии. Как избежать ущерба?

По словам руководителя службы процессуальных действий Восточно-Харьюского участка Пыхьяской префектуры Инны Тоатер, добычей воров становится все, что плохо лежит и до чего можно легко добраться. Как правило, кражи совершаются в местах, где нет очевидцев и камер видеонаблюдения и шансы установить личность злоумышленника невелики.

Чем лучше охраняется объект, тем меньше вероятность, что воры вообще осмелятся зайти туда, и больше вероятность, что полиция поймает их. Каур, много лет работавший в строительной фирме Straff OÜ, подтверждает, что без охраны не обойтись: “Об установке охранной системы следует задуматься еще на стадии строительства, то есть уже тогда, когда на объект привозят первые материалы и рабочие инструменты”. Он добавил, что в связи с тем, что в последнее время строительные материалы подорожали, следует быть особенно бдительным.

Согласно результатам опроса, проведенного в сентябре прошлого года фирмой Turu-uuringute AS, более половины респондентов считают, что в случае кражи со взломом эмоциональный ущерб превышает материальный.

“Если раньше краж со взломом боялись прежде всего из-за того, что воры унесут что-то ценное, то теперь мы видим, что сопутствующий этому эмоциональный ущерб — еще больше. Вещи можно заменить, а чувство безопасности дома может уже никогда и не вернуться, если к вам наведались воры. И у взрослых, и у детей страх останется надолго”, — добавил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.