4 шага к столовой вашей мечты

Выбору обеденных стульев нужно уделить не меньше внимания, чем выбору стола. Если вы собираетесь пользоваться ими только во время еды, то выберите легкие пластиковые или обтянутые тканью стулья , дизайн которых максимально соответствует уже имеющейся обстановке в комнате. Если у вас есть дети, выбирайте стулья из пластмассы или дерева — за ними проще всего ухаживать и легко почистить после детских шалостей.

Обеденный стол классической прямоугольной формы с максимально узкими ножками не будет заполнять собой все свободное пространство, при этом на его столешнице останется достаточно места. Если вы являетесь владельцем большой и просторной кухни, не бойтесь выбрать для нее более массивную мебель, например, из натурального дерева . Оно создаст в помещении более живую атмосферу, а если вы добавите к столу стулья из кожи или кожзаменителя , то создадите действительно элегантный интерьер в столовой. За большим крепким столом будет удобно выполнять сидячую работу с документами, заниматься рукоделием или играть в настольные игры.

Для небольшой кухни или столовой рекомендуем выбирать круглый стол . Плавные линии визуально увеличивают пространство, а в данном случае не только визуально. Стол такой формы, установленный даже в не очень просторной комнате, оставляет более широкие проходы, чем прямоугольный тех же размеров. Настоящая находка в плане экономии свободного пространства — откидной стол с креплением к стене . В собранном виде он представляет собой планку небольшой толщины, которая располагается около стены, почти сливаясь с ней. А вот в разложенном виде вполне заменяет полноценный стол. Еще одно отличное решение для экономии места — барная мебель : используя пространство вертикально, вы полноценно обустроите зону приема пищи, минимально заняв площадь кухни. Для приема гостей и ужинов большой семьей отлично подойдет раскладной обеденный стол . Ежедневно его можно использовать в стандартном маленьком размере, а по праздникам или когда вся семья в сборе использовать выдвижную или приставную дополнительную часть стола.

Тем, кто регулярно работает прямо на кухне и много времени проводит сидя за столом, стоит подумать о мягких обеденных стульях. Бархат, темная обивка и элегантные тонкие ножки подойдут поклонникам минимализма. Светлые, обтянутые тканью мягкие стулья создадут в помещении более нежное настроение и лучше всего смотрятся в столовых среднего размера. Даже жесткие пластиковые стулья можно сделать более удобными. Добавьте к ним мягкие подкладки или яркие декоративные подушки в основных цветах интерьера.

Стильное хранение на кухне

Буфет в интерьере кухни — отличное дополнение к стандартному набору мебели. Если его правильно подобрать, он станет изюминкой вашего дома. В буфетах с закрытыми полками или дверцами удобно хранить салфетки, полотенца, наборы посуды и столовые приборы. Подбирайте дизайн буфета, подходящий к обеденному столу, чтобы оба предмета мебели “соединяли” все помещение. Буфет или сервант из дерева сделает помещение визуально просторнее, при этом сохранит настроение скандинавского минимализма.

Открытый шкаф с полками и стеклянными дверцами может выполнять функцию разделения комнаты и быть своеобразной перегородкой между зонами кухня-столовая. Витрина на высоких ножках визуально сделает выше и само помещение, и к тому же облегчит уборку — откроет доступ к пространству под мебелью и за ней. Не забудьте дополнить полки витрины каким-нибудь ярким декоративным акцентом, например, комнатным растением или разноцветными коробками для хранения.

Важные детали для перемен в интерьере

С помощью декора и аксессуаров можно задать в кухне или столовой совершенно новое настроение. Начните с текстиля, например ковра, подкладок для стульев или декоративных подушек. Выберите их в единой цветовой гамме, чтобы создать интерьер в сдержанном стиле. Если вы хотите просто оживить комнату, то попробуйте сочетать в декоре разные цвета и текстуры.

Освещение, рамки для фотографий и картины создадут вдохновляющую атмосферу в любом помещении, в том числе в кухне или столовой. Выберите несколько подвесных ламп, расположите их на разной высоте и создайте ощущение многомерного пространства и оригинальный облик для столовой зоны. Изысканно будут выглядеть небольшие стеклянные емкости, подсвечники и композиции из искусственных или свежих цветов на обеденном столе.

Как видите, привнести в обстановку на кухне или в столовой нечто новое и сделать каждый прием пищи особенным не так уж и сложно. Продолжайте черпать вдохновение для обустройства на JYSK.ee и пусть ваш дом будет местом, куда всегда радостно возвращаться!