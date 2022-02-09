Названо идеальное растение для городской квартиры

Сафронова назвала хлорофитум идеальным растением для городской квартиры, поскольку он неприхотлив в уходе и не представляет опасности. С ним удастся справиться любому человеку без специальных знаний в ботанике.

Если выбирать между хлорофитумом, фикусом, кактусом и другими комнатными растениями, то стоит отдать предпочтение первому. Он обладает полезными свойствами, отметила флорист. Сафронова призвала держать в комнате два-три хлорофитума для выделения большого количества кислорода.

“Если у вас небольшая комната, то, скажем, двух-трех хлорофитумов на подоконнике будет достаточно. Они бывают разных сортов и разных форм, это не будет выглядеть скучно и монотонно. Вместе с тем еще будет польза в плане выделения кислорода”, — заключила специалист.