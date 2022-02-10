В Эстонии выросли цены на луковицы тюльпанов. В мире "тюльпановая паника"

Выращиваемые к 8 Марта тюльпаны три недели пробыли в холодильных камерах, и теперь их вынесли на свет — из-за недостатка хлорофилла они пока необычного цвета, рассказала “Актуальная камера”.

“Тюльпан — не капризное растение, если создать ему идеальные условия. Ему нужна правильная среда, свет очень важен. Чем больше солнца, тем быстрее он растет. Нужен правильный уровень влажности и много тепла. Это самое затратное в процессе”, — рассказала директор по производству предприятия Flores Aed Марили Яама.

Однако подорожали не только электричество и отопление, но и луковицы, поскольку в прошлом году их урожай был скудным, а также на стоимость луковиц повлияло повышение спроса во всем мире, и возникла своеобразная тюльпановая паника, которой, конечно, далеко до разразившейся в Нидерландах в XVII веке тюльпановой лихорадки.

Исполнительный директор Flores Aed Пеэп Промм сообщил, что в этом году часть желаемых сортов получить не удалось и, чтобы работа не встала в следующем году, луковицы пришлось начать бронировать заблаговременно.