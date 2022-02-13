Умные устройства в скучном мире: одно из них может спасти вам жизнь

33-летний Сийм живет в Таллинне один, всю жизнь он использует в качестве меры безопасности обычный дымовой датчик. “Я слышал об умных датчиках, но до сих пор не вникал в принцип их работы”, — сказал Сийм. Он признался, что на самом деле даже задумывался, что произойдет, если пожар вспыхнет, когда дома никого не будет.

Хейди Хансо, которая раньше пользовалась обычным дымовым датчиком, поделилась своей историей в социальных сетях. “Те, кто в последние четыре года бывали в Паювярава, наверняка замечали под кухонным окном черное напоминание о пожаре, который начался из-за промокших под проливным дождем старых алюминиевых проводов и, вероятно, был потушен этим самым дождем”, — сказала она.

“Жар был таким, что по оконному стеклу пошли трещины, а обшивка сильно обуглилась. Мне очень повезло, что в тот раз, когда я была за границей и дом пустовал, он не сгорел дотла. К счастью, домовой был дома и потушил огонь — другого объяснения я придумать не могу”, — рассказала Хансо.

Поздней осенью Хансо часто отсутствует дома, а возможность нанять смотрителя, который следил бы за домом, есть не всегда. “Если хутор отапливается печью и дровяной плитой, нет разницы, есть кто-то дома или нет: риск происшествия, вызванного огнем, актуален всегда”, — отметила она.

Поэтому недавно Хансо установила у себя дома умный датчик дыма и угарного газа. Особенным его делает то, что при повышении концентрации дыма или угарного газа он не только издает громкий звук, но и передает сигнал в центр управления G4S, который отправляет на место происшествия патрульный экипаж и при необходимости информирует Спасательный департамент.