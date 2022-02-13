Делайте это правильно! Куда нужно засыпать стиральный порошок или заливать кондиционер

Для основной и предварительной

Как правило, выдвижной лоток для порошка в автоматической стиральной машине делится на три отсека. Один из них, самый маленький, помечен символом “цветочек” (или “звездочка”) и предназначен для кондиционера или ополаскивателя белья.

Два других отсека чаще всего маркированы римскими цифрами I и II, иногда встречаются и буквенные обозначения — А и В. В отсек с маркировкой А (или I) порошок засыпают только в том случае, если выбрана программа с предварительной стиркой или замачиванием. Для основной стирки используется порошок, засыпанный в отсек II (В). Обычно это отделение самое большое по объему, хотя некоторые производители делают оба отсека для порошка одинаковой величины.

Если маркировка стерта, можете включить стиральную машину, выбрав режим без предварительной стирки, и выдвинуть лоток. Вода начнет заливаться в ячейку для основной стирки.

А если гель?

Способ использования жидких моющих средств зависит от их густоты и вязкости. Жидкие средства для стирки производители рекомендуют заливать в контейнер — туда же, куда и порошок, в отделение для основной стирки (на циклы с предварительной стиркой такие “шампуни” не предназначены).

Густые концентрированные гели для стирки лучше заливать непосредственно в барабан стиральной машины (после того, как загрузили туда белье). Если вы наливаете гель в лоток, то, в отличие от порошков и жидких средств, которые сразу же смываются в барабан для стирки, гель будет стекать туда медленно. В таком случае моющий раствор может попасть даже в воду для полоскания.

Некоторые гели выпускаются в бутылках со специальным набалдашником-дозатором. В таких случаях средство можно положить в барабан вместе с набалдашником, в процессе стирки гель полностью вымоется.

При использовании густых кондиционеров для белья их можно предварительно разбавить водой — в таком случае средство не будет оставаться на стенках ячейки.

Кстати, жидкие и гелеобразные средства предназначены для стирки при низких температурах — не выше 60°С.