Как в деревне: что нужно знать об интерьере в стиле рустик

Рустик позаимствовал у природы ее живописную простоту, именно поэтому стиль использует не только натуральную фактуру, но и цвета. Здесь неуместны яркие и синтетические оттенки, главными красками должны быть коричневый, зеленый и серый.

Рустик тяготеет к естественному виду материалов: дерево должно быть минимально обработано: балки или грубые доски с шероховатостями, сучками и трещинами. Неровные, грубые края камня и неравномерная кладка, которые могут нарушить любой другой интерьер, для стиля рустик подходят идеально. Металлические элементы могут быть неровными — как будто изготавливались вручную и без применения современных технологий.

Дерево и камень — основные материалы для создания рустикального интерьера. Отличительная черта стиля — балки, которые в современных домах выступают не столько функциональной частью конструкции, сколько декоративным элементом.

В конце XIX века сельский стиль покорил США, а природные элементы стали обязательным атрибутом стиля кантри. Но кантри выглядит куда более рукотворным: в нем принято обрабатывать натуральные материалы и использовать для декора яркий текстиль. По-настоящему сельским стилем остается именно рустик, тяготеющий к грубым формам и натуральным цветам.

Рустик — европейский “родственник” американского стиля кантри, максимально приближенный к природе. Его название происходит от латинского слова rusticus — простой, грубый, деревенский. Как отдельное течение в архитектуре сельский стиль выделился в XVI веке, тогда в моду вошли здания, которые становились частью ландшафта и своим видом напоминали скалы, холмы или лесные чащи.

Интерьер в стиле рустик лишь на первый взгляд кажется простым и незамысловатым. Чтобы выдержать оформление в едином стиле, нужно соблюдать определенные правила. Учимся ориентироваться в них вместе с экспертом — дизайнером Еленой Мизотиной.

4. Баланс грубости и изящества

Простота материалов и цветов не исключает изящества и гармоничных пропорций. При всей своей брутальности, рустик может быть сдержанным и даже воздушным.

Стиль рустик в интерьере: 8 приемов

Чтобы воссоздать рустикальный стиль в квартире или доме, нужно следовать нескольким правилам.

1. Мебель в стиле рустик

Мебель в стиле рустик должна быть незамысловатой и “неотесанной”. Если в оформлении пространства задействованы массивные балки и грубый камень, их лучше уравновесить простыми стульями и столом из неокрашенного дерева. Мебель должна быть выполнена из древесного массива, ДСП и шпон не допускаются. Синтетическая обивка мебели, даже природных цветов, тоже может нарушить общую картину.

2. Отделка потолка

Самым уместным потолком в рустике считается деревянный — хорошо, если он выглядит как сделанный из необработанных досок. Можно выбирать искусственно состаренные, слегка почерневшие панели. Один из центральных элементов потолка, да и всего рустикального интерьера — деревянные балки натурального цвета.

3. Отделка стен

При отделке стен в рустикальном стиле обои не используются — даже с имитацией природных материалов. Предпочтение отдается камню или деревянным панелям, но допустима и покраска бетонных стен. Главное — выбрать нейтральный цвет, который будет сочетаться с остальным интерьером. И никакого орнамента!

4. Двери и окна

Двери и оконные рамы в рустикальном интерьере также должны быть из дерева. Для дверей можно выбрать массив или доски, главное — создать впечатление основательности. Допустимо ставить и амбарные двери. Фурнитура и несущие конструкции должны быть изготовлены из грубого металла.

5. Напольное покрытие

Здесь также выбирают только натуральные материалы, из пород дерева приоритет отдается дубу, ясеню и лиственнице: они сочетают прочность и устойчивость к влаге. Подходит и камень — натуральная кладка или более бюджетный вариант в виде плитки. Чтобы украсить пол в стиле рустик, выбирают ковры, изготовленные из хлопка, льна и джута.

6. Декор