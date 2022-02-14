Как в деревне: что нужно знать об интерьере в стиле рустик
Дерево, грубые формы и природные цвета рустикального интерьера напоминают о жизни на природе даже в городской квартире. РБК разбирается в особенностях и дизайнерских приемах рустика.
Интерьер в стиле рустик лишь на первый взгляд кажется простым и незамысловатым. Чтобы выдержать оформление в едином стиле, нужно соблюдать определенные правила. Учимся ориентироваться в них вместе с экспертом — дизайнером Еленой Мизотиной.
Что такое стиль рустик?
Рустик — европейский “родственник” американского стиля кантри, максимально приближенный к природе. Его название происходит от латинского слова rusticus — простой, грубый, деревенский. Как отдельное течение в архитектуре сельский стиль выделился в XVI веке, тогда в моду вошли здания, которые становились частью ландшафта и своим видом напоминали скалы, холмы или лесные чащи.
В конце XIX века сельский стиль покорил США, а природные элементы стали обязательным атрибутом стиля кантри. Но кантри выглядит куда более рукотворным: в нем принято обрабатывать натуральные материалы и использовать для декора яркий текстиль. По-настоящему сельским стилем остается именно рустик, тяготеющий к грубым формам и натуральным цветам.
Основные черты стиля рустик в интерьере
Рустик легко узнаваем, вот его основные черты.
1. Обилие дерева и камня
Дерево и камень — основные материалы для создания рустикального интерьера. Отличительная черта стиля — балки, которые в современных домах выступают не столько функциональной частью конструкции, сколько декоративным элементом.
2. Фактурность материалов
Рустик тяготеет к естественному виду материалов: дерево должно быть минимально обработано: балки или грубые доски с шероховатостями, сучками и трещинами. Неровные, грубые края камня и неравномерная кладка, которые могут нарушить любой другой интерьер, для стиля рустик подходят идеально. Металлические элементы могут быть неровными — как будто изготавливались вручную и без применения современных технологий.
3. Природная простота
Рустик позаимствовал у природы ее живописную простоту, именно поэтому стиль использует не только натуральную фактуру, но и цвета. Здесь неуместны яркие и синтетические оттенки, главными красками должны быть коричневый, зеленый и серый.
4. Баланс грубости и изящества
Простота материалов и цветов не исключает изящества и гармоничных пропорций. При всей своей брутальности, рустик может быть сдержанным и даже воздушным.
Стиль рустик в интерьере: 8 приемов
Чтобы воссоздать рустикальный стиль в квартире или доме, нужно следовать нескольким правилам.
1. Мебель в стиле рустик
Мебель в стиле рустик должна быть незамысловатой и “неотесанной”. Если в оформлении пространства задействованы массивные балки и грубый камень, их лучше уравновесить простыми стульями и столом из неокрашенного дерева. Мебель должна быть выполнена из древесного массива, ДСП и шпон не допускаются. Синтетическая обивка мебели, даже природных цветов, тоже может нарушить общую картину.
2. Отделка потолка
Самым уместным потолком в рустике считается деревянный — хорошо, если он выглядит как сделанный из необработанных досок. Можно выбирать искусственно состаренные, слегка почерневшие панели. Один из центральных элементов потолка, да и всего рустикального интерьера — деревянные балки натурального цвета.
3. Отделка стен
При отделке стен в рустикальном стиле обои не используются — даже с имитацией природных материалов. Предпочтение отдается камню или деревянным панелям, но допустима и покраска бетонных стен. Главное — выбрать нейтральный цвет, который будет сочетаться с остальным интерьером. И никакого орнамента!
4. Двери и окна
Двери и оконные рамы в рустикальном интерьере также должны быть из дерева. Для дверей можно выбрать массив или доски, главное — создать впечатление основательности. Допустимо ставить и амбарные двери. Фурнитура и несущие конструкции должны быть изготовлены из грубого металла.
5. Напольное покрытие
Здесь также выбирают только натуральные материалы, из пород дерева приоритет отдается дубу, ясеню и лиственнице: они сочетают прочность и устойчивость к влаге. Подходит и камень — натуральная кладка или более бюджетный вариант в виде плитки. Чтобы украсить пол в стиле рустик, выбирают ковры, изготовленные из хлопка, льна и джута.
6. Декор
Декор играет огромную роль в рустикальных интерьерах, уравновешивая грубую фактуру стен, потолков и полов. Сделать это помогут изящные вазы, посуда, подсвечники. Удачно в стиль впишутся кованые элементы и металлические детали — мебельная фурнитура, корзины, кубки, столовые приборы. Особое место в рустике занимают массивные сундуки, выполненные из слегка обработанного дерева. Важной частью декора может стать камин, стилизованный под деревенский очаг.
7. Освещение
Освещение в рустикальном стиле тоже стремится к естественности. Свет ламп должен напоминать солнечные лучи или огонь из камина, поэтому лампочки выбирают теплого спектра. Центром пространства может стать массивная грубоватая люстра, углы комнаты украсят кованые торшеры или бра.
8. Цвета стиля рустик
Лучшая основа для стиля, который почти весь выстроен на дереве, — коричневый. С ним хорошо сочетаются приглушенные и натуральные цвета: серый, бежевый, болотный. Внести немного красок помогут желтые и красные оттенки. Главный принцип — выбирать природные цвета.
Комнаты в стиле рустик: на что обратить внимание
В рустикальном стиле может быть оформлена вся квартира или дом, подходит он и для отдельных пространств в помещении, но в этом случае нужно соблюдать свои принципы.
Кухня в стиле рустик
Современную кухню сложно представить без крупногабаритной бытовой техники, однако стилистически ее сложно вписать в рустик. Чтобы избежать диссонанса, холодильник и стиральную машинку можно спрятать за деревянными фасадами, а духовку расположить так, чтобы она не бросалась в глаза.
Спальня в стиле рустик
При организации места для хранения в рустикальной спальне предпочтение стоит отдать массивным сундукам. Можно выделить часть комнаты под гардеробную и отделить это пространство амбарными дверями.
Санузел в стиле рустик
Интерьер в ванной должен быть влагостойким, отсюда выбор определенных пород дерева — это дуб, бук, вяз, ясень. При правильной обработке на этапе производства они стойко перенесут контакт с водой, из них можно даже делать раковины и ванну. В любом случае, деревянные поверхности в мокрых зонах требуют регулярного ухода, а раз в несколько лет на них придется обновлять пропитку или покрытие. Чтобы продлить срок службы дерева, стоит позаботиться о хорошей вентиляции в ванной.