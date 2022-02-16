Как оценить качество камеры телефона?

Говоря об основных камерах, Мишина считает важным наличие телеобъектива для съемки удаленных объектов, а также монохромной камеры, которая позволяет получить больше света на фотографии и, таким образом, повысить качество и контрастность изображения.

“Так, например, есть сверхширокоугольные объективы для фронтальных камер с углом обзора до 100 градусов, которые позволяют каждому снимать с небольшого расстояния и захватывать в кадр всю группу, но при этом искажается качество изображения”, — приводит она примеры.

Разумеется, телефон с большим количеством камер также имеет лучшие возможности для получения хорошего изображения, но, поскольку смарт-устройства с несколькими камерами в настоящее время являются скорее нормой, чем исключением, то именно типы камер и их характеристики играют все более важную роль. “Например, последние модели имеют в общей сложности пять камер, в которых размер мегапикселей во фронтальной камере в нынешнюю эпоху видеозвонков и селфи должен поддерживать тот же уровень качества и мегапикселей, которые еще недавно были только у основных камер телефонов (то есть находящиеся на задней стороне смартфона)”. При этом, по рекомендациям Мишиной, стоит обратить внимание на то, для чего предусмотрены дополнительные камеры устройства и при какой съемке они улучшают качество фотографий или расширяют сами возможности фото- и видеосъемки.

Очевидно, что мобильные телефоны с возможностями качественной съемки сегодня конкурируют уже с профессиональными или зеркальными фотокамерами, поэтому стоит разобраться в основных показателях, используемых производителями для описания возможностей своих устройств. “С каждой новой моделью разработчики смартфонов пытаются вывести текущие показатели производительности на новый уровень. В то же время ясно, что многие из новых моделей ориентированы на высококачественную фото- и видеосъемку”, — объясняет эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина и приводит те параметры камеры, которые необходимо учитывать при выборе телефона.

Необходимое количество мегапикселей

По оценке эксперта по технологиям, количество мегапикселей в смартфонах с хорошими камерами в целом не меньше 12, а в лучших — таких, как Huawei P50 Pro — даже больше 60, но она также рекомендует обращать внимание на количество пикселей на микрон/µm. “Количество пикселей камеры показывает, из какого количества точек изображения камера будет формировать фотографию. А высокое значение пикселей на микрон указывает, насколько при этом можно улучшить качество изображения. В телефоне с высоким разрешением сенсор может захватывать больше света и делать более качественные фотографии”, — объясняет она и отмечает, что для более новых телефонов этот показатель может быть выше, чем единица в случае основных камер.

Высококачественное увеличение

Если возникает необходимость сфотографировать удаленный объект в той или иной точке, то, по словам Екатерина, не будет особого толку от телефона с зумом, который при увеличении превращается фото в сплошную туманность. “Сегодня можно выбрать телефон с приличной мегапиксельной перископической камерой, которая приближает удаленные предметы и улучшает качество изображения благодаря искусственному интеллекту”, — рассказывает она, отмечая, что такая камера может иметь более 60 мегапикселей, открывая возможность высококачественного масштабирования от 0,5 до 100 раз — как например, в последних моделях Huawei.

Оптический стабилизатор изображения



По словам Мишиной, встроенный в камеру смартфона стабилизатор изображения помогает свести к минимуму последствия возможной тряски в процессе съемок. “Без него фотографии или видео не будут достаточно четкими — ведь очевидно, что мы не можем быть полностью неподвижными при съемке”, — говорит она, добавляя, что обычно к каждой модели указывается отдельно — есть ли механизм стабилизации в ней и каков он. “Важно убедиться, что производитель телефона подчеркивает и отдельно указывает это”, — говорит она, советуя для проверки наличия этой опции искать в описании устройства термин AIS (Artificial Image Stabilization).

Немаловажно, по словам эксперта по технологиям, и возможности камеры телефона делать качественные снимки в темноте. “Здесь тоже стоит поискать наличие AIS, потому что именно искусственный интеллект устройства помогает корректировать изображение при слабом освещении и улучшить его резкость и цвета”, — отмечает она.

