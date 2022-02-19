О чем нужно знать при использовании средств защиты для растений?

Защита растений должна быть умеренной и в нужный период. К примеру, некоторые гербициды и пестициды можно распылять исключительно весной. Это значит, что если садовод воспользуется ими осенью, то это может погубить все.

О чем нужно знать при использовании средств защиты?

Все вещества, предназначенные для восстановления или профилактики растений — это химические средства. Это не какие-то добавки, которые можно использовать в любое время. Применение возможно по факту обнаружения проблемы, и лучше браться за решение сразу. Если садовод будет затягивать, то и восстановление специальными веществами может не помочь.

Важно помнить о таких правилах, как:

предварительное проведение диагностики;

грамотный подбор препарата по признакам, которые подает растение;

предварительное прочтение инструкции и этикетки вещества;

использование средств индивидуальной защиты при распылении.

Также необходимо правильно хранить средства защиты. Одной рекомендации для всех нет. Производители индивидуально прописывают инструкцию на упаковке или в технических характеристиках на сайте. Лучше проверить эту информацию сразу в нескольких источниках, чтобы избежать ошибок.

Еще не стоит готовить больше препарата, чем в теории будет использовано. Обычно это приводит к тому, что пользователю жаль его выбрасывать, он наносит больше средства — и это убивает растение.

Советы по выбору средств для защиты растений

Для начала стоит понять, чем именно заболело растение или кто ему навредил. Определить это можно по состоянию листьев, стебля, цветков или плодов. Только после этого допустимо покупать препарат.

Выделяют такие виды средств защиты растений:

зооциды;

гербициды;

акарициды;

лимациды;

моллюскоциды;

нематоциды;

фунгициды.

Всегда стоит читать назначение препарата, курс восстановления растения и способ использования. Некоторые средства необходимо распылять, другие подливают прямо под корень, а некоторые из них закапывают в землю рядом. Важно помнить, что некоторые агенты не убивают вредителей, а просто их отталкивают, и использовать придется средства регулярно.