Что дом может рассказать о характере человека, его скрытых возможностях и энергетике

То место, где мы живем, лучше всего отображает все наши “скелеты в шкафу”.

Забор возле дома

Чем выше забор вокруг вашего дома, тем более закрытым человеком вы являетесь. Если забор толстый и высокий, это говорит о том, что вы никогда не впускаете в свое окружение людей просто так. Вам не нравится, когда люди узнают, что происходит в вашей жизни.

Это помогает вам чувствовать себя более спокойно. Безопасность для вас на первом месте. Добиться вашего расположения очень сложно, поскольку ваше биополе очень сильное и непробиваемое. Отчасти это хорошо, ведь вас сложно сглазить. Также высокий забор может говорить о том, что вы любите заботиться о близких людях.

Беспорядок или чистота

Если у вас дома всегда все начищено до блеска, это значит, что вы чистой воды рационалист. В любви такие люди могут быть крайне холодными. Если хоть где-то есть небольшой творческий беспорядок — это хорошо, потому что такой человек точно не будет закрытым и холодным.

Если в доме царит полнейший хаос, это тоже не очень хорошо. Согласно наблюдениям, такие люди подвержены сильному негативному влиянию извне — сглазу, проклятиям, порче. Из плюсов можно выделить высокий интеллектуальный потенциал, чувственность, страстность.

Украшения и антиквариат

Если вы приходите в дом к человеку, а на вас смотрят красивые картины, золото и аксессуары, которые нигде не найти просто так, значит, перед вами типичный хвастун. Такие люди любят также выставлять напоказ свои достижения — медали, грамоты и так далее.

Шкафы, полные одежды, и набитый холодильник

Если у человека очень много различной еды, купленной впрок, и много разной одежды в шкафах, но самого человека модником не назовешь, значит, перед вами практичная и дальновидная личность. Энергетически такие люди очень приятны, потому что сторонятся конфликтов.

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