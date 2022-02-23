Наполнение шкафа: как все рассчитать так, чтобы все вещи поместились

Стандартная функциональная глубина шкафа (по плечикам) составляет 55 см, для лёгкой одежды достаточно 50 см. А глубина шкафа для прихожей, где будут висеть, например, шубы, в идеале должна быть около 65 см. Если невозможно сделать 65 см, одежду в шкафу советуют развернуть на 90° — в так называемой торцевой секции. И тогда не будет мятых краев, а глубину шкафа можно делать меньше.

Можно оставить шкаф для одежды в его примитивном виде: простые полки + штанга. Однако существует огромное число современных модулей и комбинаций для специализированного хранения (вешалки для брюк, обувные полки, выдвижные корзины) и просто удобные приспособления (ящик с прозрачным бортиком и подсветкой, например). Они облегчают не только жизнь, но и кошелек: стоят сильно дороже стандартных. Если в приоритете экономия, рассуждайте примерно так: “Чем я могу заменить это дорогостоящее решение?”. Варианты есть всегда.

Дальше нужно понять стратегию шкафа и честно ей следовать. Я выделяю такие условные “стратегии”:

Совет: Редко у кого хватает на это терпения и времени — потом ведь обратно в шкаф все складывать, порядок наводить… Если вам некогда или не видите смысла, хотя бы посчитайте на глазок и прибавьте мысленно 20% свободного места — на перспективу. Когда начнёте пользоваться новым шкафом, поймёте, что это была не глупая трата времени.

В идеальном мире интерьерных блогов советуют составить полный список всех вещей (три пиджака замшевых импортных и прочее). Только таким, почти математическим путем лично я поняла, какой гардероб для хранения вещей нужен именно моей семье.

Конечно, представители фабрики шкафов помогут с конструктивными решениями и подскажут варианты из возможных для конкретного производителя. Но сколько чего нужно и какая именно организация вещей вам больше подходит — две штанги и пять полок или пять штанг и две полки — решить можете только вы. Вот и решайте.

Тем более это важно сделать, если вы планируете заказывать новый шкаф. Предлагаем стратегию, которая позволит выбрать идеальное наполнение и подойдет как для гардеробной (помещения), так и для платяного шкафа с возможностью “заказать” конфигурацию наполнения.

Важно: Если у вас шкаф-купе, надо, наоборот, добавить еще 10 см — расстояние для установки раздвижных дверей.

Ширина секций шкафа

Этот параметр нигде не стандартизирован, но если это отсек под плечики, он никак не может быть размером, например, 40х40 см — в такой только небольшая коробка с обувью поместится. Ширина связана с глубиной и функцией отсека. Если глубина стандартная, то длина отсека может быть любой — в зависимости от количества одежды. А вот если глубина небольшая и предусмотрена торцевая штанга, то на нее в среднем уместится 8-9 плечиков. Рассчитывайте ширину секции, исходя из количества таких штанг, и не забудьте прибавить 5 см на зазор.

Торцевые штанги менее удобны, и одежды на них помещается гораздо меньше. Продольную штангу можно устанавливать при ширине от 50 см. Но если ширина маленькая — в шкафу будет удобно хранить только легкую, не объёмную одежду.

Высота секции шкафа

Этот параметр зависит от того, какую одежду и каким способом вы будете хранить. Но подолы самых длинных платьев на вешалках не должны лежать внизу шкафа и мяться.

Совет: Соотнесите количество вертикальных отсеков внутри шкафа с числом дверей. Удобно, когда за каждой дверью своё “тематическое” отделение.

Факт: Спорный момент при организации полок в шкафу — высота антресолей. Не будешь же каждый раз таскать к шкафу табурет или лесенку, чтобы достать сумку или шляпу. Тем не менее шкаф лучше проектировать до потолка. Понятно, что до самых верхних полок добираться трудно, и вы вряд ли будете пользоваться ими часто, но эти полки подойдут для множества габаритных вещей: подушек, одеял, чемоданов, дорожных сумок и коробок. И лучше, если это всё будет внутри шкафа, чем на нём или, что ещё хуже, просто расставлено или разложено по дому. Под антресоль запланируйте минимум 40 см.

Начинайте с длинного — секции с вешалками