Наполнение шкафа: как все рассчитать так, чтобы все вещи поместились
Если в шкаф ничего не влезает, а на полках мнутся вещи, возможно, пришло время подумать не только о сортировке старого гардероба с выбрасыванием и дарением, но и о пересмотре внутреннего наполнения шкафа, пишет houzz.ru.
Тем более это важно сделать, если вы планируете заказывать новый шкаф. Предлагаем стратегию, которая позволит выбрать идеальное наполнение и подойдет как для гардеробной (помещения), так и для платяного шкафа с возможностью “заказать” конфигурацию наполнения.
Не надейтесь на замерщика
Конечно, представители фабрики шкафов помогут с конструктивными решениями и подскажут варианты из возможных для конкретного производителя. Но сколько чего нужно и какая именно организация вещей вам больше подходит — две штанги и пять полок или пять штанг и две полки — решить можете только вы. Вот и решайте.
Проведите ревизию
В идеальном мире интерьерных блогов советуют составить полный список всех вещей (три пиджака замшевых импортных и прочее). Только таким, почти математическим путем лично я поняла, какой гардероб для хранения вещей нужен именно моей семье.
Совет: Редко у кого хватает на это терпения и времени — потом ведь обратно в шкаф все складывать, порядок наводить… Если вам некогда или не видите смысла, хотя бы посчитайте на глазок и прибавьте мысленно 20% свободного места — на перспективу. Когда начнёте пользоваться новым шкафом, поймёте, что это была не глупая трата времени.
Дальше нужно понять стратегию шкафа и честно ей следовать. Я выделяю такие условные “стратегии”:
- гардероб для мужа и жены, без верхней одежды;
- шкаф только для него или для нее;
- шкаф детский;
- шкаф для верхней одежды.
Определитесь с приоритетами и “начинкой”
Можно оставить шкаф для одежды в его примитивном виде: простые полки + штанга. Однако существует огромное число современных модулей и комбинаций для специализированного хранения (вешалки для брюк, обувные полки, выдвижные корзины) и просто удобные приспособления (ящик с прозрачным бортиком и подсветкой, например). Они облегчают не только жизнь, но и кошелек: стоят сильно дороже стандартных. Если в приоритете экономия, рассуждайте примерно так: “Чем я могу заменить это дорогостоящее решение?”. Варианты есть всегда.
Глубина секций шкафа
Стандартная функциональная глубина шкафа (по плечикам) составляет 55 см, для лёгкой одежды достаточно 50 см. А глубина шкафа для прихожей, где будут висеть, например, шубы, в идеале должна быть около 65 см. Если невозможно сделать 65 см, одежду в шкафу советуют развернуть на 90° — в так называемой торцевой секции. И тогда не будет мятых краев, а глубину шкафа можно делать меньше.
Важно: Если у вас шкаф-купе, надо, наоборот, добавить еще 10 см — расстояние для установки раздвижных дверей.
Ширина секций шкафа
Этот параметр нигде не стандартизирован, но если это отсек под плечики, он никак не может быть размером, например, 40х40 см — в такой только небольшая коробка с обувью поместится. Ширина связана с глубиной и функцией отсека. Если глубина стандартная, то длина отсека может быть любой — в зависимости от количества одежды. А вот если глубина небольшая и предусмотрена торцевая штанга, то на нее в среднем уместится 8-9 плечиков. Рассчитывайте ширину секции, исходя из количества таких штанг, и не забудьте прибавить 5 см на зазор.
Торцевые штанги менее удобны, и одежды на них помещается гораздо меньше. Продольную штангу можно устанавливать при ширине от 50 см. Но если ширина маленькая — в шкафу будет удобно хранить только легкую, не объёмную одежду.
Высота секции шкафа
Этот параметр зависит от того, какую одежду и каким способом вы будете хранить. Но подолы самых длинных платьев на вешалках не должны лежать внизу шкафа и мяться.
Совет: Соотнесите количество вертикальных отсеков внутри шкафа с числом дверей. Удобно, когда за каждой дверью своё “тематическое” отделение.
Факт: Спорный момент при организации полок в шкафу — высота антресолей. Не будешь же каждый раз таскать к шкафу табурет или лесенку, чтобы достать сумку или шляпу. Тем не менее шкаф лучше проектировать до потолка. Понятно, что до самых верхних полок добираться трудно, и вы вряд ли будете пользоваться ими часто, но эти полки подойдут для множества габаритных вещей: подушек, одеял, чемоданов, дорожных сумок и коробок. И лучше, если это всё будет внутри шкафа, чем на нём или, что ещё хуже, просто расставлено или разложено по дому. Под антресоль запланируйте минимум 40 см.
Начинайте с длинного — секции с вешалками
Посмотрите на схему вверху. На ней видно, на какой высоте должны быть расположены полки, чтобы человеку было удобно дотягиваться до верхней или искать что-то на нижней. Также на картинке видно, куда достанет человек среднего роста, если встанет на табурет стандартного размера. Очевидно, что высота штанги для длинной одежды в шкафу с платьями и пальто не должна превышать двух метров. Если она находится выше, придётся пользоваться пантографом (опускающейся штангой).
Совет: Планирование важно начинать именно с высоких секций со штангами, то есть с вещей, которым важно висеть на плечиках. Остальные элементы (полки, ящики, выдвижные модули) распределяйте в отведенном объёме будущего шкафа “по остаточному принципу”.
Теперь посмотрим, сколько места занимает одежда. Набор из 5-10 платьев займет в ширину примерно 30-40 см, а 5-10 мужских костюмов — до метра. Спланируйте в шкафу хотя бы две секции с плечиками для коротких вещей (высотой 80-100 см) и длинных (высотой 130-165 см).
Важно: Чтобы было удобно доставать плечики с вещами, расстояние над штангами должно быть не меньше 5-6 см. Иногда уместно прикрутить две штанги одну над другой, чтобы юбки висели под блузками. Иногда вместо второй штанги удобнее будут ящики или выдвижные корзины — главное, чтобы место “под платьями” не пустовало (хранить воздух — непозволительная роскошь).
Переходите к полкам: под потолком и у пола
Для ежедневного использования удобнее ящики — с ними мы планируем “средний” ярус шкафа. Но полки также необходимы — например, для размещения крупногабаритных вещей (спортивной зимней экипировки, подушек и одеял). Советую в этом случае планировать длинные полки на всю ширину секции (80-120 см). Если будете хранить тяжести, то 80 см — это максимум длины, дальше нужна вертикальная опора-перегородка, чтобы полка не прогнулась.
Расположить полки лучше так, чтобы между ними было не меньше 40 см высоты. Там, где предполагается хранить дорожные чемоданы или обувные коробки, можно оставить высоту до 85 см.
Высота обувной полки (нижний ярус) не всегда удобна, даже если это “особая” секция-обувница. Смотрите и считайте конкретно ваши пары — какие-то удобнее хранить в коробке, каким-то нужны колодка и прищепка, чтобы не помялись голенища. Полки (не только ящики) также могут быть выдвижными, как на фото.
Заканчивайте ящиками
Высота стандартного выдвижного ящика 20-25 см, а над полкой советуют оставить 35-40 см. Так что там, где поместится всего пара полок, войдут три ящика, и место будет использоваться эффективнее. Ящиками называем любую полку с бортиком, содержимое которой можно выдвинуть на всю глубину (то есть сложить вещи рационально).
Чтобы механизмы хорошо работали, ящики не следует делать шире 100 см — нагруженные будут “буксовать”.
Если в гардеробной ящики находятся с двух сторон от прохода (при П-образном или линейном расположении), заложите на проход 60-100 см, чтобы было удобно пользоваться обоими отсеками.
Совет: Ручки для ящиков в маленьком шкафу — непрактичное расточительство. Даже самая скромная ручка “съест” 1-2 см места, лучше выбрать ящики с выемками на передней панели.