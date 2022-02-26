Как избежать самовозгорания тостера и принтера?
Совсем недавно датчик Nublu спас от пожара дом, в котором загорелся тостер, а на прошлой неделе сигнал пожарной тревоги поступил из коммерческого помещения — отреагировавший на сигнал патрульный экипаж обнаружил на месте происшествия, что датчик сработал из-за задымившегося принтера.
Благодаря быстрым действиям ущерба удалось избежать, но поскольку различных происшествий с огнем было много, напоминаем, какие типичные ошибки резко повышают угрозу пожара.
В нижеприведенном списке перечислены наиболее распространенные причины, которые специалисты G4S по пожарной безопасности находили во многих зданиях. Ошибки повторяются и говорят главным образом о том, что в той или иной ситуации был выбран путь наименьшего сопротивления.
Самые распространенные ошибки с точки зрения пожарной безопасности
Неисправные электроприборы или проблемы с проводами
К электроприборам следует относиться со всей серьезностью, исправлять дефекты самостоятельно нельзя (если вы не профессиональный электрик). Следите за тем, чтобы провода чайника, тостера и другой техники были целыми и правильно подключенными. В противном случае при их включении в сеть не исключено короткое замыкание, которое, в свою очередь, может привести к пожару. Если электроприборы, например, чайник или принтер, издают странный звук, отдайте их на проверку специалисту или купите новые.
Помните, что удлинители предназначены скорее для временного использования, а не для подключения чайника и бойлера.
Не обслуженные и плохо построенные очаги
Зимой неисправные и плохо построенные очаги, а также очаги, не проходящие техобслуживание, часто становятся причиной пожаров. В случае неисправных очагов решающими становятся искры, вылетающие из трещин или других не предусмотренных для этого отверстий, из-за чего могут загореться воспламеняющиеся материалы (бумага, древесина, ткань и т. д.), находящиеся в непосредственной близости. Используемые печи, камины, плиты, дымоходы и соединительные трубы необходимо чистить как минимум один раз в год. Частота чистки должна исключать угрозу возгорания сажи. В частных домах чистить дымоход можно и самостоятельно, однако раз в пять лет систему все же должен осматривать профессиональный трубочист. В многоквартирных и рядных домах отопительные системы каждый раз должен чистить профессиональный трубочист, который благодаря своей квалификации и опыту видит все дефекты нагревательного прибора.
Использование легковоспламеняющихся материалов вблизи свеч и ароматических палочек
Свеча должна стоять внутри или на поверхности стеклянного основания. Вблизи горящей свечи или ароматической палочки нельзя размещать декорации и прочие предметы, которые легко могут загореться от искр.