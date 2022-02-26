Как избежать самовозгорания тостера и принтера?

Благодаря быстрым действиям ущерба удалось избежать, но поскольку различных происшествий с огнем было много, напоминаем, какие типичные ошибки резко повышают угрозу пожара.

В нижеприведенном списке перечислены наиболее распространенные причины, которые специалисты G4S по пожарной безопасности находили во многих зданиях. Ошибки повторяются и говорят главным образом о том, что в той или иной ситуации был выбран путь наименьшего сопротивления.

Самые распространенные ошибки с точки зрения пожарной безопасности

Неисправные электроприборы или проблемы с проводами

К электроприборам следует относиться со всей серьезностью, исправлять дефекты самостоятельно нельзя (если вы не профессиональный электрик). Следите за тем, чтобы провода чайника, тостера и другой техники были целыми и правильно подключенными. В противном случае при их включении в сеть не исключено короткое замыкание, которое, в свою очередь, может привести к пожару. Если электроприборы, например, чайник или принтер, издают странный звук, отдайте их на проверку специалисту или купите новые.

Помните, что удлинители предназначены скорее для временного использования, а не для подключения чайника и бойлера.

Не обслуженные и плохо построенные очаги