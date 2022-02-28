Можно ли уменьшить счета за электроэнергию путем изменения своих бытовых привычек?

Первые счета за электроэнергию в 2022 году шокировали, мягко говоря, многих. Пока на высших уровнях решают, как выходить из ситуации, обычному потребителю остается экономить, благо расход электричества каждое домохозяйство контролирует самостоятельно. Эксперты в сфере энергоэффективности утверждают: каждая семья, придерживаясь простых правил, может уменьшить расходы на электричество примерно на треть.

Больше всего электроэнергии в среднем домохозяйстве потребляют приборы, от которых просто так, экономии ради, не избавишься. Так, в домохозяйстве, где не работает “домашний офис”, больше всего электроэнергии тратит холодильник (27%), на втором месте электрическая плита (21%), на третьем — освещение (18%). Затем следуют стиральная машина (15%) и телевизор (11%). Оставшиеся 8 процентов делят между собой фены, утюги, миксеры и прочая домашняя техника, которую включают от случая к случаю. Но многое зависит от марки, года выпуска, класса энергоэффективности, количества приборов и т.п

Тайные энергетические вампиры



В инструкции к любой технике указана мощность устройства, т. е. усредненное значение, которое может варьироваться в зависимости от определенных факторов. Но эти числа относятся к работе прибора, когда им пользуются. Потребление же электричества устройствами, находящимися в режиме ожидания (standby), согласно исследованию энергопредприятия Enefit, может составлять до 10–15% счёта за электричество, ведь в сегодняшних домохозяйствах иногда можно найти до 20 устройств, которые постоянно находятся в т. н. спящем режиме и потребляют электроэнергию не только в период их активного использования, но постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в год.

Выключенные, но подключенные к питанию телевизор, микроволновая печь, стиральная машина или другое устройство продолжает потреблять электричество — совсем немного, но все же потребляет. Иногда об этом свидетельствуют маленькая горящая лампочка или часы на дисплее прибора, иногда — нет.