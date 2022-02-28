Можно ли уменьшить счета за электроэнергию путем изменения своих бытовых привычек?(1)
На этот счет, как оказалось, существуют разные мнения. “МК-Эстония” узнала, какие приборы в наших домах являются “энергетическими вампирами” и сколько денег из нашего кошелька потребляют различные бытовые приборы.
Первые счета за электроэнергию в 2022 году шокировали, мягко говоря, многих. Пока на высших уровнях решают, как выходить из ситуации, обычному потребителю остается экономить, благо расход электричества каждое домохозяйство контролирует самостоятельно. Эксперты в сфере энергоэффективности утверждают: каждая семья, придерживаясь простых правил, может уменьшить расходы на электричество примерно на треть.
Больше всего электроэнергии в среднем домохозяйстве потребляют приборы, от которых просто так, экономии ради, не избавишься. Так, в домохозяйстве, где не работает “домашний офис”, больше всего электроэнергии тратит холодильник (27%), на втором месте электрическая плита (21%), на третьем — освещение (18%). Затем следуют стиральная машина (15%) и телевизор (11%). Оставшиеся 8 процентов делят между собой фены, утюги, миксеры и прочая домашняя техника, которую включают от случая к случаю. Но многое зависит от марки, года выпуска, класса энергоэффективности, количества приборов и т.п
Тайные энергетические вампиры
В инструкции к любой технике указана мощность устройства, т. е. усредненное значение, которое может варьироваться в зависимости от определенных факторов. Но эти числа относятся к работе прибора, когда им пользуются. Потребление же электричества устройствами, находящимися в режиме ожидания (standby), согласно исследованию энергопредприятия Enefit, может составлять до 10–15% счёта за электричество, ведь в сегодняшних домохозяйствах иногда можно найти до 20 устройств, которые постоянно находятся в т. н. спящем режиме и потребляют электроэнергию не только в период их активного использования, но постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в год.
Выключенные, но подключенные к питанию телевизор, микроволновая печь, стиральная машина или другое устройство продолжает потреблять электричество — совсем немного, но все же потребляет. Иногда об этом свидетельствуют маленькая горящая лампочка или часы на дисплее прибора, иногда — нет.
“Самый ненасытный вампир электричества — wi-fi модем. Отключая его от сети на время, когда он не нужен (на ночь, уходя на работу, на время поездки), в год можете сэкономить до 86 киловатт-часов. Второе место уверенно занимает игровая консоль, которая в год тайно “съедает” до 43 киловатт-часов. А топ самых прожорливых устройств, разделив третье место, замыкают микроволновая печь и посудомоечная машина с потреблением до 26 лишних киловатт-часов в год. Приобщая к этой “компании” еще и компьютер, монитор, телевизор и стиральную машину, аппетит которой более скромный, в год можно было бы сэкономить 222 киловатт-часа. Притом в каждом доме есть еще много различных устройств, которые могут показать впечатляющие цифры”, — говорится в исследовании. Поэтому рекомендуется отключать от розетки устройства, которые не используются постоянно. Конечно, было бы не слишком удобно каждый раз отключать телевизор или микроволновую печь, но хорошее решение — распределители питания с дополнительным выключателем, который позволяет выключить несколько устройств одновременно.
Производитель думает о нас
Продавец-консультант магазина бытовой техники OnOff Tähesaju Ирэна отмечает, что современные электроприборы практически не оставляют потребителю шанса сэкономить за их счет. Каждый прибор уже делается максимально экономичным, и даже в режиме standby потребляет настолько мало электричества, что экономия будет совершенно незаметной, тогда как постоянное отключение и включение приборов вызовет вполне ощутимое раздражение.
“Утюг или вафельница потребляют много энергии, но мы пользуемся ими от случая к случаю, и большой счет приходит не по их вине. Чайники достаточно много потребляют электроэнергии, но, чтобы вскипятить воду, достаточно одной-двух минут — а если залить кипяток в термос, кипятка хватит на несколько кружек чаю в течение дня. Да и если мы не вскипятим себе лишний раз воду, мы много не сэкономим, — говорит консультант. — Много электричества берет то, что постоянно работает, например, холодильник. Но холодильники сейчас в основном А-класса потребления, то есть очень экономичные. И если поменять старый, старше семи лет, холодильник на новый, счет сразу немного изменится. Телевизоры сейчас все А-класса потребления и много не берут, если, конечно, человек не сутки напролет смотрит телевизор. Уменьшить платежи за счет бытовых привычек будет сложно”.
По словам Ирэны, к экономии приводит правильное использование приборов. Например, если в доме работает постоянно стационарный компьютер, он потребляет много энергии, тогда как лаптоп — это аккумулятор: подзарядили — и весь день можно пользоваться без подсоединения к сети. Разогревать пищу выгоднее в микроволновке, так как она, в отличие от плиты, не тратит ресурсов на подогрев посуды.
“Был Новый год, гирлянды у многих не выключались из сети неделями — это то, что прибавило в декабре к счету свою циферку. Но ведь много сейчас продается и гирлянд, и прочих симпатичных штучек на батарейках, их как раз хватает на праздничный период, таким образом праздничная иллюминация обошлась бы намного дешевле”, — отмечает консультант и добавляет, что все производители стремятся к тому, чтобы приборы потребляли минимум при максимальной эффективности: “Практически вся бытовая техника, которой не пользуются, переходит в эко-режим, при котором не потребляет электричество, множество приборов оснащены аккумуляторами, которыми можно пользоваться недели после зарядки. Львиную долю энергии потребляют приборы, которыми пользуются постоянно, как, например, радиаторы для отопления — но во многих домах у них нет альтернативы”.
Копейка рубль бережет
Электроприборов и бытовой техники в наших домах действительно очень много. Они существенно облегчают нам жизнь. Но насколько облегчают они наш кошелек и сколько на самом деле можно сэкономить?
“Сэкономить на отдельно взятом приборе много не удастся, — говорит преподаватель Таллиннского технического колледжа (Tallinna Tehnikakõrgkool) Виталий Речной. — Например, LED телевизор с диагональю 55’” потребляет в режиме ожидания всего 2 кВт*ч в год. Но если взять все приборы вместе, то суммарное потребление в режиме ожидания может достигать 350–400 кВт*ч в течение года. Таким образом, с учётом новой регулируемой цены за электричество для частного лица 0,12 евро/кВт*ч расходы на режим ожидания приборов могут составить сумму от 42 до 48 евро в год. Поэтому, если техника долго не используется, то всё-таки её следует выключать из розетки либо нажимать кнопку отключения питания”.
Специалист отмечает, что потребление электричества зарядным устройством без телефона настолько мало, что даже если мы повытаскиваем все зарядные устройства из розеток, то не сможем обнаружить каких-либо значимых изменений в ежемесячном счёте за электричество.
“Электрический чайник есть почти в каждом доме. Потребление электричества электрочайником зависит от его мощности, объёма и количества воды. Например, если в чайнике с мощностью 2200 Вт один литр воды доходит до кипения за три минуты, то расход энергии составит 2200/60*3=110 Вт, или 0,11 кВт за одно кипячение. Если кипятить воду в среднем шесть раз в день, то за месяц расход энергии составит 0,11*6*30=19,8 кВт*ч. При цене электричества 0,12 евро/кВт*ч сумма оплаты составит 19,8*0,12=2,376 евро в месяц (28,51 евро в год), — объясняет Виталий Речной. — Для экономии электроэнергии следует кипятить ровно столько воды, сколько вам необходимо в данный момент, т. к. чем меньше воды в чайнике, тем быстрее она вскипит. Также следует своевременно удалять накипь в электрочайнике, потому что накипь обладает малой теплопроводностью, вода в чайнике с накипью нагревается медленно, и это приводит к большему расходу электроэнергии”.
На вопрос, что выгоднее: утром вскипятить полный чайник воды и затем хранить в течение дня горячую воду в термосе или же кипятить по одной чашке в течение дня, Виталий Речной отвечает, что поскольку время вскипания воды в электрочайнике зависит от её количества, то можно предположить, что расход электроэнергии в обоих случаях одинаков. Хранить воду в термосе не очень удобно, да и к тому же вода в термосе хоть и медленно, но остывает.
“Современная стиральная машина за один полный цикл стирания белья потребляет в среднем 1 кВт*ч электроэнергии, — объясняет специалист. — Если предположить, что стиральной машиной пользуются 3 раза в неделю, то за месяц расход энергии составляет около 12 кВт*ч. При цене электричества 0,12 евро/кВт*ч сумма оплаты составит 12*0,12=1,44 евро в месяц (17,28 евро в год). При использовании стиральной машины следует избегать превышения нормы загрузки белья и неполной загрузки. Перерасход электроэнергии в этих случаях может составить 10–15%. В приведённом примере дополнительный расход составит от 0,14 до 0,22 евро в месяц”.
Самыми энергоёмкими приборами в домохозяйстве являются, по словам преподавателя Таллиннского технического колледжа, бойлеры и электрические обогреватели: подсчитано, что при использовании электричества для подогрева воды расход энергии и, соответственно, размер счёта за электричество увеличивается на 20%. Также известно, что повышение температуры в помещении на один градус влечёт за собой увеличение затрат на энергию на 10–15%.
Wi-Fi роутеры, по его словам, обычно потребляют от 4 до 15 Вт в час, то есть в среднем 9,5 Вт*ч. Эту мощность можно сравнить со светодиодной лампочкой. Таким образом за месяц круглосуточной работы расход энергии в среднем 9,5*24*30=6,84 кВт*ч, или в денежном эквиваленте 6,84*0,12=0,82 евро.
“На самом деле Wi-Fi роутер потребляет различное количество электроэнергии за единицу времени. Если мы скачиваем большое количество информации из интернета или включаем онлайн-видео, то потребление растёт. Если просто общаемся в соцсетях или читаем новости — снижается, — объясняет Виталий Речной. — В режиме простоя потребление падает почти до нуля. Таким образом, на ночь отключать роутер с целью экономии электроэнергии не имеет смысла. В данном случае режим постоянного включения-выключения изнашивает устройство быстрее, чем непрерывная работа”.
Незаменимый хранитель
Холодильник есть в каждом доме. Он отличается от остальной бытовой техники тем, что подключен к сети круглосуточно, и его системы (компрессор (ы), технология No Frost и т. д.) работают в периодическом режиме. Частота включения систем холодильника и соответственно расход электричества зависят от следующих факторов:
• чем выше температура окружающей среды, тем чаще включается компрессор, и холодильник расходует больше энергии для охлаждения продуктов.
• частое открывание дверей приводит к повышению температуры внутри камер, и возникает необходимость во включении компрессора для её понижения;
• толстый слой пыли на решётке (конденсаторе) снаружи на задней стенке аппарата ухудшает теплоотдачу, и компрессор работает более продолжительный период времени;
• исходная температура охлаждаемых продуктов и уровень загруженности камер.
Специалисты рекомендуют по возможности поддерживать в помещении кухни более низкую температуру — это не только понизит расходы на отопление, но и снизит потребление электричества холодильником. Также своевременный уход за холодильником (чистка задней стенки, периодическое размораживание морозильной камеры и т. д.) не только продлевает срок эксплуатации аппарата, но и уменьшает потребление электричества.
“Годовой расход электричества исходя из класса энергосбережения: класс А: 150–300 кВт*ч; класс В: 350–600 кВт*ч; класс С/D: 600–900 кВт*ч. Бытовую технику классов E-G, для которых характерно высокое энергопотребление, сегодня практически не производят, — говорит Виталий Речной. — Таким образом, у большинства современных моделей холодильников потребление электричества колеблется от 150 до 300 кВт*ч в год, т. е. средний показатель 225 кВт*ч в год, или около 18,75 кВт*ч в месяц. С учётом новой регулируемой цены за электричество для частного лица 0,12 евро/кВт*ч потребителю нужно будет заплатить в среднем около 18,75*0,12=2,25 евро в месяц. Если же взять холодильник класса B с расходом 400 кВт*ч в год, то потребителю нужно будет заплатить 4 евро в месяц. Для моделей класса С/D с высокой энергозатратой цена за электричество может варьироваться в промежутке от 6 до 9 евро в месяц”.
Таким образом, по мнению специалистов, если мы не желаем отказываться от привычного образа жизни и при этом хотим сэкономить на потреблении, то следует научиться эффективно расходовать электроэнергию и придерживаться общепринятых правил экономии.