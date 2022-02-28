Дизайнеры рассказали, как обустроить маленькую кухню

По словам Савченко, значительную часть жилого фонда в России по-прежнему составляют хрущевки с площадью кухонь от 4,5 до 6 квадратных метров. При этом современные новостройки также часто отличаются мелкой нарезкой квартир.

Для зрительного увеличения пространства в маленьких кухнях Савченко посоветовала использовать светлую отделку и мебель. “Лучше всего подойдут хромовые, светло-зеленые и голубые оттенки. Главное — не использовать больше двух цветов”, — пояснила она.

Увеличить визуально пространство на пару квадратных метров помогут зеркала и глянцевые кухонные фасады. Еще 2-3 “квадрата” способно добавить такое решение, как оформление оконных откосов с помощью зеркал. Оно создаст иллюзию отсутствия границ между помещением и улицей, отметила Савченко. Также можно использовать фальш-окна с изображением природы или горного пейзажа.

Для оптимизации пространства на небольшой кухне Трегубов порекомендовал использовать подоконник как столешницу. В большинстве случаев у него подходящие размеры — 90 сантиметров в высоту и 30 сантиметров в ширину, уточнил эксперт, добавив, что под подоконником можно разместить небольшой шкаф для посуды.

При этом дизайнеры посоветовали не забывать о так называемом правиле треугольника, по которому доступ к плите, раковине и холодильнику должен быть одинаково комфортным.