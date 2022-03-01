Перевели стирку на ночь: теперь соседи жалуются на шум

Постановление Правительства Республики № 108 от 12 апреля 2007 г. “Требования по охране труда и технике безопасности к рабочей среде, подверженной воздействию шума, нормы производственного шума и порядок измерения шума” распространяется на производственные и прочие помещения, где работают. А в жилых и общественных зданиях следует учитывать Постановление № 71 Министра окружающей среды от 16 декабря 2016 года “Нормативные уровни окружающего шума и методы измерения, определения и оценки уровней шума”.

Расмус Пруус, главный специалист по гигиене окружающей среды Департамента здоровья, говорит, что в эстонском правовом пространстве шум стандартизирован как в жилой, так и в рабочей среде. Однако следует иметь в виду, что в окружающей среде могут быть самые разные источники шума и что числовые значения установлены только для шума, который можно измерить и оценить. Например, нормативов бытового шума от деятельности человека в жилых домах не существует. Тем не менее, транспортный шум, промышленный шум, строительный шум, шум технического оборудования и шум от производства и коммерческой деятельности нормируются.

В последнее время у Елены Георгиевны прибавилось раздражителей. “Дом у нас самый обычный, небогатый, и пенсионеры живут, и молодежь. Когда получили последние счета за электричество, все в шоке были. Теперь ночи напролет кто-то стирает, кто-то готовит, кто-то пылесосит — по ночам, говорят, электричество дешевле. Раньше считалось просто неприличным стирать ночью! Я очень устала, так хочется побыть у себя дома в тишине”, — говорит женщина и спрашивает: есть ли нормы по уровню шума и куда обращаться, если эти нормы нарушаются.

Елена Полякова, проживающая на Мустамяэ теэ на первом этаже многоквартирного дома, жалуется, что для нее тишина — совершенно недоступная роскошь. Утро ее начинается со звуков ритмичной музыки — это такой будильник у соседей за стеной. В течение дня доносится шум с улицы, к тому же слышно, как ездит вверх и вниз лифт. Ближе к вечеру соседи приходят домой, хлопают железными дверями, включают телевизоры. “По-моему, современные люди стали хуже слышать, потому что с годами включают звук телевизора все громче, — говорит пенсионерка. — А некоторые слушают новости или музыку до глубокой ночи. Дети топают, кричат. Вдобавок еще затемно на работу выходит дворник и ломом дробит на тротуаре лед”.

Уровень суточного воздействия шума на работающих (при 8-часовом рабочем дне) не должен превышать 85 дБ на рабочем месте. Если уровень воздействия шума на работника превышает 80 дБ, работодатель обязан принять меры по снижению воздействия шума. В жилой среде нормы шума, конечно, строже, но числовые значения зависят от конкретного источника шума и места его расположения. В качестве примера: шум от транспорта должен соответствовать 40 дБ в жилых помещениях днем (7:00–23:00) и 30 дБ ночью (23:00–7:00), в жилых районах (на открытом воздухе) предельное значение транспортного шума составляет 60 дБ днем и 55 дБ ночью. Так как ночью человеку обычно нужна тишина, уровень шума ночью также является лучшим показателем для оценки шумовой обстановки.

Европейская комиссия указала в своем последнем отчете, что в прошлом риски для здоровья и воздействие шума недооценивались, подчеркивает Пруус. Согласно стратегическим картам окружающего шума за 2017 год, в Эстонии более 300 000 человек, что составляет более 22% населения (а это каждый пятый человек), страдают от высокого уровня дорожного и промышленного шума (т. е. 24-часовой уровень шума ˃ = 55 дБ и уровень шума в ночное время ˃ = 50 дБ). Люди, живущие в Таллинне, больше всего страдают от высокого уровня шума, а наибольшее воздействие оказывают автомагистрали и улицы с интенсивным движением.

На страже ночного покоя

В многоквартирных домах большая часть жалоб связана с так называемым ударным шумом, то есть звуком шагов, падающих и движущихся предметов, играющих на полу детей, однако значительно большее раздражение вызывают громкая музыка, воющие собаки и, конечно, нарушение ночного покоя.

Один из жителей Таллинна написал в соцсети “Фейсбук” о том, что спать ему не дает трактор, ночь напролет соскребающий лед с парковки у магазина напротив. С одной стороны, понятно, что днем парковка занята автомобилями клиентов и очистить площадку можно только ночью, с другой — звук очень резкий, и спать под этот скрежет невозможно.