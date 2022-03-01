Перевели стирку на ночь: теперь соседи жалуются на шум(1)
Современному человеку редко случается побыть в тишине — наш мир становится все громче. Электричество стремительно дорожает, в целях экономии эстоноземельцы переносят энергозатратные домашние дела на ночные часы, пишет “МК-Эстония”. Что делать, если вместе с шумом растет уровень стресса?
Елена Полякова, проживающая на Мустамяэ теэ на первом этаже многоквартирного дома, жалуется, что для нее тишина — совершенно недоступная роскошь. Утро ее начинается со звуков ритмичной музыки — это такой будильник у соседей за стеной. В течение дня доносится шум с улицы, к тому же слышно, как ездит вверх и вниз лифт. Ближе к вечеру соседи приходят домой, хлопают железными дверями, включают телевизоры. “По-моему, современные люди стали хуже слышать, потому что с годами включают звук телевизора все громче, — говорит пенсионерка. — А некоторые слушают новости или музыку до глубокой ночи. Дети топают, кричат. Вдобавок еще затемно на работу выходит дворник и ломом дробит на тротуаре лед”.
В последнее время у Елены Георгиевны прибавилось раздражителей. “Дом у нас самый обычный, небогатый, и пенсионеры живут, и молодежь. Когда получили последние счета за электричество, все в шоке были. Теперь ночи напролет кто-то стирает, кто-то готовит, кто-то пылесосит — по ночам, говорят, электричество дешевле. Раньше считалось просто неприличным стирать ночью! Я очень устала, так хочется побыть у себя дома в тишине”, — говорит женщина и спрашивает: есть ли нормы по уровню шума и куда обращаться, если эти нормы нарушаются.
Неунывающие децибелы
Расмус Пруус, главный специалист по гигиене окружающей среды Департамента здоровья, говорит, что в эстонском правовом пространстве шум стандартизирован как в жилой, так и в рабочей среде. Однако следует иметь в виду, что в окружающей среде могут быть самые разные источники шума и что числовые значения установлены только для шума, который можно измерить и оценить. Например, нормативов бытового шума от деятельности человека в жилых домах не существует. Тем не менее, транспортный шум, промышленный шум, строительный шум, шум технического оборудования и шум от производства и коммерческой деятельности нормируются.
Постановление Правительства Республики № 108 от 12 апреля 2007 г. “Требования по охране труда и технике безопасности к рабочей среде, подверженной воздействию шума, нормы производственного шума и порядок измерения шума” распространяется на производственные и прочие помещения, где работают. А в жилых и общественных зданиях следует учитывать Постановление № 71 Министра окружающей среды от 16 декабря 2016 года “Нормативные уровни окружающего шума и методы измерения, определения и оценки уровней шума”.
Уровень суточного воздействия шума на работающих (при 8-часовом рабочем дне) не должен превышать 85 дБ на рабочем месте. Если уровень воздействия шума на работника превышает 80 дБ, работодатель обязан принять меры по снижению воздействия шума. В жилой среде нормы шума, конечно, строже, но числовые значения зависят от конкретного источника шума и места его расположения. В качестве примера: шум от транспорта должен соответствовать 40 дБ в жилых помещениях днем (7:00–23:00) и 30 дБ ночью (23:00–7:00), в жилых районах (на открытом воздухе) предельное значение транспортного шума составляет 60 дБ днем и 55 дБ ночью. Так как ночью человеку обычно нужна тишина, уровень шума ночью также является лучшим показателем для оценки шумовой обстановки.
Европейская комиссия указала в своем последнем отчете, что в прошлом риски для здоровья и воздействие шума недооценивались, подчеркивает Пруус. Согласно стратегическим картам окружающего шума за 2017 год, в Эстонии более 300 000 человек, что составляет более 22% населения (а это каждый пятый человек), страдают от высокого уровня дорожного и промышленного шума (т. е. 24-часовой уровень шума ˃ = 55 дБ и уровень шума в ночное время ˃ = 50 дБ). Люди, живущие в Таллинне, больше всего страдают от высокого уровня шума, а наибольшее воздействие оказывают автомагистрали и улицы с интенсивным движением.
На страже ночного покоя
В многоквартирных домах большая часть жалоб связана с так называемым ударным шумом, то есть звуком шагов, падающих и движущихся предметов, играющих на полу детей, однако значительно большее раздражение вызывают громкая музыка, воющие собаки и, конечно, нарушение ночного покоя.
Один из жителей Таллинна написал в соцсети “Фейсбук” о том, что спать ему не дает трактор, ночь напролет соскребающий лед с парковки у магазина напротив. С одной стороны, понятно, что днем парковка занята автомобилями клиентов и очистить площадку можно только ночью, с другой — звук очень резкий, и спать под этот скрежет невозможно.
Ночной покой действует с воскресенья по четверг с 22 часов до 6 часов и с пятницы по воскресенье с полуночи до 7 часов. Руководитель службы ведения делопроизводств Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер рассказала, что в январе в Таллинне полиция получила более 300 вызовов, связанных с нарушением ночного покоя, в том числе два вызова 1 января, когда ночной покой не действует, как и в День независимости ЭР и в Иванову ночь.
Старший чиновник по охране правопорядке Пыхьяской префектуры, комиссар полиции Маргарита Ингель говорит, что добрососедское поведение предусматривает совершение всех шумных действий, в том числе использования бытовой техники, в дневное время, то есть так, чтобы во время ночного покоя люди могли бы отдохнуть. В последнее время многие люди стараются уменьшить счета за электроэнергию и используют некоторую технику во вpемя более низких тарифов, например, ночью.
“Желание людей сэкономить понятно, и в наше непростое время мы призываем соседей относиться друг к другом с пониманием и идти друг другу навстречу, предотвращать возникновения конфликтов до того, как могут появиться вопросы и претензии, путем общения и переговоров. Хорошо, когда эти вопросы обговариваются и договоренности достигаются на уровне квартирного товарищества, — сказала комиссар Ингель. — Если ночной покой нарушает шум, который создает бытовая техника, сначала об этом следует вежливо сказать соседям, которые, возможно, не знают, что шум их стиральной машины слышен в соседней квартире. Лучшее решение будет найдено, если соседи озвучат свои нужды и попытаются найти решение для уменьшения шума. Например, иногда выясняется, что соседу не мешает звук стиральной машины ночью, но ему важно, чтобы тихо было именно утром, или наоборот”.
“В некоторых случаях, когда шум прекращается сразу после вмешательства полиции, все может обойтись и устным предупреждением, — отмечает руководитель службы ведения делопроизводств Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер. — Если это вечеринка, то полицейские могут проверить, не находятся ли там несовершеннолетние дети, употребляющие алкоголь, полиция вмешивается, выясняет обстоятельства. В таком случае может быть применено наказание по нарушению Закона об алкоголе, а также могут быть применены меры восстановительного права. В случае значительного нарушения ночного покоя может быть применено наказание по статье о нарушении общественного порядка, — подчеркнула Инна Тоатер. — Если конфликт имеет затяжной характер, следует обратиться к участковому полицейскому. Участковый полицейский пообщается со всеми сторонами конфликта, чтобы найти решение ситуации. Если жителю мешает звук, например, техники по ремонту дорог или снегоуборочной техники, то следует обратиться в местное самоуправление, так как работы согласовываются с ними”.
Шум — плохо, тишина — тоже
Чрезмерный шум окружающей среды может вызвать у людей два типа проблем со здоровьем: нарушения слуха, включая снижение слуха и шум в ушах, и проблемы, со слухом не связанные, в их числе сердечно-сосудистые заболевания, нарушения сна, стресс и так далее. Любое продолжительное воздействие шума на уровне 85 дБ и выше, несомненно, увеличивает с течением времени риск потери слуха. Утрата слуха может произойти и сразу же, но очень часто симптомы не проявляют себя долгие годы.
“Если человек постоянно ощущает воздействие шума, он не отдыхает в должной степени. Отсюда повышенный стресс, повышенная утомляемость, невозможность сосредоточиться, физические и нервные заболевания — все это может быть реакцией на так называемое шумовое загрязнение, — рассказал невролог Алексей Будник. — Наш слуховой аппарат воспринимает звуки не только через слуховой проход, поэтому беруши не решают проблему полностью. Но тем не менее правильно подобранные беруши способны убрать примерно 25–35 дБ шума”.
Впрочем, по его словам, в некоторых случаях звуковые раздражители могут влиять на мозг и в положительную сторону, например, т. н. “белый шум” помогает уснуть тем, у кого проблемы с засыпанием. Другая крайность — оказывается, абсолютная тишина нам тоже не подходит, поскольку держит нервную систему в тревожном напряжении: что случилось, почему так тихо?
Консультант по окружающей среде Lemma OÜ Пирет Тоонпере отмечает, что шум является одним из наиболее распространенных и значимых факторов, ухудшающих качество среды проживания: “Шум может мешать или осложнять работу, общение и отдых. Основным источником шума в городах является транспорт. В зданиях, расположенных на улицах с интенсивным движением, хорошей звукоизоляции всегда уделялось недостаточно внимания. Если человек считает, что нормы шума в квартире превышены, если есть постоянные помехи, следует измерить уровень шума. Контакты специалистов, которые могут произвести шумовой анализ, можно найти на сайте Департамента здоровья”.
Защита от внешнего шума
В обычных квартирах, с точки зрения Пирет Тоонсаар, от внешнего шума наиболее надежно защищают современные энергосберегающие стеклопакеты, обладающие эффективной звукоизоляцией.
От шума с лестницы защитит вторая входная дверь. Звукоизоляция пола, потолка, стен минимизирует шум, доносящийся извне.
Изоляция технического оборудования способствует снижению его шума. Всегда желательно тщательно продумать, где его установить — установка теплового насоса или кондиционера под окном своей или соседской спальни может вызвать проблемы.
Стояки водоснабжения и отопления имеет смысл держать под контролем. Зазоры в этих местах прекрасно пропускают звуки. Щели необходимо заделать цементом и обработать герметиком.
Если передвинуть большой шкаф к стене, а кровать отодвинуть от стены как можно дальше, можно снизить воздействие беспокойных соседей. Пушистый ковер отлично блокирует шум снизу и поможет сделать и ваши шаги более приглушенными и тихими.
Хотя полностью скрыться от раздражающего шума мы не можем, но в наших силах сделать все возможное, чтобы по максимуму защитить от навязчивых звуков свой слух.