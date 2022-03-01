Какие растения сажать для удачи, любви и богатства

Символы любви



Красивые легенды в русской культуре выделяют ландыш как символ любви. Древнерусская языческая легенда рассказывает о юноше Ландыше, полюбившем Весну. Ветреная красавица мимоходом приласкала влюбленного и унеслась дальше. А Ландыш остался оплакивать ее уход. Поэтому ландыш в русском фольклоре — символ не только любви, но и грусти.

Былина о царевне Волхове и удалом гусляре Садко построена на похожем сюжете. Вероятно, символом неразделенной любви и грусти ландыш стал не случайно: его склоненные к земле небольшие цветы действительно напоминают плакальщиц.

Впрочем, в современном мире ландыш не воспринимается как цветок грусти. Это одно из самых красивых лесных растений, с которым радость от прихода весны становится сильнее. Поэтому ландыш майский можно попробовать вырастить в саду, не забывая о некоторых его особенностях.

Ландыш — многолетний цветок, его выращивают из корневища. Нужно также знать, что в дикой природе растение начинает цвести только на седьмой год жизни и перестает цвести через 3-4 года. Цветок вреден для домашних животных, поэтому не стоит выращивать его дома. Работать с корневищами при посадке необходимо в перчатках, а клумбу в саду лучше тщательно огородить.

Но есть и такие символы любви, которые вырастить просто и не надо думать об ограничениях. Алая чайно-гибридная роза абсолютно безвредна, отлично чувствует себя в открытом грунте, цветет с конца июня до поздней осени и распространяет приятный аромат. Выращивают розы из черенков или небольших кустиков с корнями.

Символы процветания



В кельтских легендах есть мистический образ друида — то ли жреца, то ли мудреца. Друиды жили в абсолютной гармонии с природой и умели с ней договариваться. Например, могли попросить о том, чтобы год был плодородным. Для этого они сжигали клевер и развеивали пепел над полями. С тех пор одно из символических значений клевера для современных ирландцев — процветание.