Какие растения сажать для удачи, любви и богатства
У каждого народа свои мифы и легенды. И почти во всех сказках есть растения, с которыми герой одерживает победу над злом или завоевывает возлюбленную. Наследие этих сказок есть в современной культуре разных народов. Люди верят, что некоторые растения приносят удачу, любовь и богатство, пишет Furnish Home.
Символы любви
Красивые легенды в русской культуре выделяют ландыш как символ любви. Древнерусская языческая легенда рассказывает о юноше Ландыше, полюбившем Весну. Ветреная красавица мимоходом приласкала влюбленного и унеслась дальше. А Ландыш остался оплакивать ее уход. Поэтому ландыш в русском фольклоре — символ не только любви, но и грусти.
Былина о царевне Волхове и удалом гусляре Садко построена на похожем сюжете. Вероятно, символом неразделенной любви и грусти ландыш стал не случайно: его склоненные к земле небольшие цветы действительно напоминают плакальщиц.
Впрочем, в современном мире ландыш не воспринимается как цветок грусти. Это одно из самых красивых лесных растений, с которым радость от прихода весны становится сильнее. Поэтому ландыш майский можно попробовать вырастить в саду, не забывая о некоторых его особенностях.
Ландыш — многолетний цветок, его выращивают из корневища. Нужно также знать, что в дикой природе растение начинает цвести только на седьмой год жизни и перестает цвести через 3-4 года. Цветок вреден для домашних животных, поэтому не стоит выращивать его дома. Работать с корневищами при посадке необходимо в перчатках, а клумбу в саду лучше тщательно огородить.
Но есть и такие символы любви, которые вырастить просто и не надо думать об ограничениях. Алая чайно-гибридная роза абсолютно безвредна, отлично чувствует себя в открытом грунте, цветет с конца июня до поздней осени и распространяет приятный аромат. Выращивают розы из черенков или небольших кустиков с корнями.
Символы процветания
В кельтских легендах есть мистический образ друида — то ли жреца, то ли мудреца. Друиды жили в абсолютной гармонии с природой и умели с ней договариваться. Например, могли попросить о том, чтобы год был плодородным. Для этого они сжигали клевер и развеивали пепел над полями. С тех пор одно из символических значений клевера для современных ирландцев — процветание.
Клевер — многолетнее растение, которое выращивают из семян. Это одно из самых неприхотливых растений, не требующих особого ухода. Именно по этой причине семена клевера часто включают в состав смесей для газона. Есть и такие виды, как клевер ползучий, которые можно вырастить для красоты. Яркие цветы этого растения прекрасно смотрятся на приусадебных участках.
Японская традиция связывает с процветанием цветок хризантемы. В Средние века золотая хризантема была частью герба японских императорских династий.
Не секрет, что японская культура берет свое начало в еще более древней китайской культуре. По китайской легенде, жестокий император послал 300 юношей и девушек на остров, где растет хризантема, из которой можно приготовить эликсир жизни. Юноши и девушки были избраны посланниками, потому что хризантема сохраняла свои магические свойства только в руках людей с чистым сердцем. Посланцы назад не вернулись. Жестокий император умер, а они основали на острове новое государство — Японию.
Хризантемы выращивают из семян. Они необыкновенно жизнелюбивы и даже в срезанном виде долго не вянут, поэтому выращивать их несложно.
Растения — символы удачи
Наперстянка — красивое растение, усыпанное небольшими цветами, похожими на наперстки. Европейская легенда дает еще более милую трактовку формы венчиков наперстянки и связывает растение с удачей. По легенде, лесные феи дарили цветы лисам как перчатки или мягкие тапочки, делающие лисью походку неслышной. Цветы приносили лисам удачу во время охоты.
Сегодня в европейских странах высаживают наперстянку в палисадниках, чтобы привлечь счастье в дом. Считается, что цветок нельзя пересаживать, иначе фея не найдет к нему дорогу.
Наперстянка пурпурная — многолетнее растение, которое выращивают из семян. Цвести она начинает на второй год жизни, но при хорошей погоде успевает порадовать цветами дважды за сезон.
Простой с виду укроп тоже символ удачи для европейцев. В Древнем Риме укропу приписывали магические свойства, клали почти в любое блюдо и плели из него венки. В современной европейской традиции сохранилось поверье, согласно которому семечко укропа в замочной скважине отгоняет от дома ведьм.
Укроп — однолетнее растение, которое выращивают из семян на грядках. Начать выращивать рассаду укропа стоит дома на подоконнике уже в марте. Позже рассаду пересаживают в открытый грунт. Укроп любит свет, и, если март выдастся ненастным, лучше приобрести фитолампу, чтобы помочь рассаде развиваться.