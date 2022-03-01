Расхламляемся: 5 вещей, которых не должно быть в ванной комнате

Мини-пузырьки шампуней из отелей и пробники из магазинов

“Это мне надо, и это мне надо…” — знакомое чувство? Когда такие симпатичные мини-баночки стоят в ряд на чистой блестящей полочке в отеле, так и хочется их взять домой. Авось пригодится в спортзал или в поездку. Только каждый раз вы про них забываете. И вот они лежат годами и занимают место в ящике или на полке.

Если очень-очень хочется, то оставьте только один набор многоразовых бутылочек для путешествий. Ну а если вы действительно часто пользуетесь миниатюрами, сложите их в одно место, чтобы избежать эффекта бардака.

Заводские упаковки от любых гигиенических и косметических средств

Ничего кроме визуального шума розовые, зеленые, с надписями и иными принтами упаковки в себе не несут. Избавляйтесь от упаковок сразу же! А все содержимое можно разложить по контейнерам.

Чистящие средства

Если ваш шкафчик под раковиной забит моющими средствами, то самое время отсортировать их и освободить место. Безусловно, здесь под рукой удобно хранить средства для чистки зеркал или раковины. Все остальное можно переместить в хозяйственный шкаф или организовать хранение под ванной.

Детские игрушки

Там, где есть дети, поддерживать порядок сложнее в десять раз! Если игрушки заполонили все поверхности и даже пол, то однозначно следует ограничить их количество. Сложите самые любимые купальные игрушки в небольшую проветриваемую коробку или мешок-сетку.

Неиспользуемые средства и дублирующие бутылочки

Критически осмотрите свои полочки в ванной: все ли вы используете. Ответьте себе: действительно ли все это нужно? Или содержимое бутылок, скорее всего, испортится прежде, чем вы их израсходуете?

Согласно опросу, в топ ненужных вещей также попали ручные массажеры для тела, щетки для массажа, косметички, а также средства, которыми вы уже давно не пользуетесь.

Если есть такие предметы, которые задвинуты далеко и уже даже успели покрыться пылью, — это знак, что о них вы забыли за ненадобностью.

Но что же делать, если выбросить жалко?