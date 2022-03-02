Продажа семян в этом году началась раньше, чем в прошлом сезоне. Что выбрать и как посадить?

Радует и глаз, и рот



Современному саду предъявляются сегодня новые требования — он должен быть многофункциональным, а выращиваемые в нем растения должны быть и съедобными, и красивыми, то есть соответствовать новым гурманским вкусам. “Сегодня у многих дома с террасами и милыми двориками, где грядки переместились в горшки и в разные ящики, и мы ожидаем, что растения будут и усладой для глаз, и дополнением к еде, — говорит Йыэ. — Модный сорт мангольда, или листовой свеклы, Rhubarb Chard привлекает своими красными стеблями и черешками листьев. Также сорта капусты с кудрявыми зелеными или фиолетовыми листьями, чипсы из которых идеально подходят в качестве перекуса. Интересен и сорт декоративной фасоли Flambo с ее красивыми и ярко-розовыми в пестринку цветками, плоды которой можно отваривать и употреблять в пищу, как садовую фасоль. Кроме того, красивые цветки календулы, василька, кресс-салата и нута съедобны и хороши для гарнира”.