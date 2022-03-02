Продажа семян в этом году началась раньше, чем в прошлом сезоне. Что выбрать и как посадить?
Продажа семян в этом году началась раньше, чем в прошлом сезоне, и уже идет полным ходом, говорят представители торговых сетей, пишет "МК-Эстония". Что интересного предлагается в этом сезоне любителям самостоятельно вырастить рассаду к лету, какие культуры уже пора сажать, а какие рано, и на что обращать внимание, покупая семена?
Питание — под контроль
Практически в каждом супермаркете, в каждом строительном универмаге, не говоря уже о специализированных магазинах садово-огородной направленности, сегодня на видном месте красуются стеллажи с семенами, привлекающие внимание покупателей. Кто-то покупает, кто-то приценивается, кто-то ищет новинки в коллекцию. По словам продавцов, повышенный интерес вызывают стеллажи с семенами овощей, из которых можно делать домашние заготовки — огурцов, томатов, баклажанов, перцев, кабачков, тыквы, корнеплодов.
“В этом сезоне возобновился интерес к семенам традиционных овощей, таких как морковь, репа и свекла. Все больше выращивают зелени и различных салатов для собственного употребления. Рост цен на продукты дал свои плоды”, — констатирует руководитель отдела садоводства универмага Bauhaus Rocca al Mare Керсти Йыэ.
“Уже в прошлом году был “звоночек”, и в этом году тенденция продолжается. Люди хотят быть независимыми и контролировать свою повседневную жизнь. Еда — важная часть жизни, и выращивание продуктов питания набирает обороты”, — говорит и руководитель розничных продаж Juhani Puukool Керсти Раннамяэ.
По наблюдениям продавцов, садоводы в Эстонии в чем-то консервативны, предпочитают давно знакомые культуры и хорошо зарекомендовавшие себя сорта. “Сила привычки велика, и у многих есть сомнения по поводу нового. Особенно, когда семена относительно дороги”, — говорит Керсти Раннамяэ, однако тут же добавляет: “Но тем, кто уже сунул пальцы в землю, не удержаться. Слишком много соблазнов”.
Отмечается также, что потребители, которые путешествуют — не только по миру, но и по заграничным онлайн-магазинам, — интересуются иностранным ассортиментом и хотят испытать что-то новое и увлекающее. Увиденное и отведанное в другом месте хочется попробовать вырастить самостоятельно. Зачастую садоводы-любители отправляются за семенами не в садовые магазины, а в овощные отделы супермаркетов, а также обмениваются семенами с друзьями за рубежом, поскольку ассортимент в специализированных заведениях нашей страны их не удовлетворяет.
Обрати внимание — сделано в Эстонии!
Тем не менее и в Эстонии продавцы стараются предложить что-то новое своим клиентам. По их мнению, многие садово-огородные культуры незаслуженно обойдены вниманием.
Выращивание семян в Эстонии находится на высоком уровне: обилие сортов, чистые семена, отсутствие ГМО и разрешение продавать только сертифицированные семена. Керсти Йыэ советует особо присмотреться к эстонскому сорту репы Kohalik Sinine и хвалит ее за нежную и сочную мякоть; можно попробовать вырастить пастернак — богатые калием корни пастернака широко используются в меню ресторанов, и их так же легко выращивать, как морковь.
В этом году есть из чего выбрать и любителям новинок.
Например, киноа, или марь (некоторые виды которой ошибочно называют лебедой), чьи семена не содержат глютена и являются старым добрым индийским суперпродуктом.
Интересны также семена зеленой чечевицы, выращиваемой в Швеции, и старого финского культурного растения турнепса, или кормовой репы, корни которой по внешнему виду напоминают большую плоскую редиску, но мякоть сочная и нежная.
Листовая свекла Peppermint низкокалорийна, но богата клетчаткой, витаминами (Е, В1, В2, С) и минеральными веществами (калием, фосфором, йодом, железом, магнием). Урожайность семян всего 60 дней. Этот сорт имеет особенно сильный рост, очень хорошую стабильность и особенно интересную цветовую комбинацию.
Еще одна интересная штука — редиска Rudolf, которая не горчит и может расти в горшке на балконе.
Продавцы отмечают также семена моркови на ленте, которую можно посеять и на ветру, и мускатную тыкву.
Для тех, у кого в растениеводстве опыт небольшой, Керсти Раннамяэ отмечает самые нетребовательные быстрорастущие и ранние культуры, потому что с ними можно раньше вкусить плоды своего труда. К примеру, низкорослые и мелкоплодные помидоры Koralik неприхотливы, дают богатый урожай и успех всегда налицо.
Сорт кабачка Patio Star F1 имеет плоды меньшего размера, но в урожайности не уступает обычным кабачкам, а главное — выдерживает выращивание в небольшой емкости.
Особенно ранний сорт капусты White Cabbage Express выделяется необычной остроконечной формой и коротким сроком созревания: от посева до сбора урожая всего 45 дней, вес плода — до 750 граммов.
Радует и глаз, и рот
Современному саду предъявляются сегодня новые требования — он должен быть многофункциональным, а выращиваемые в нем растения должны быть и съедобными, и красивыми, то есть соответствовать новым гурманским вкусам. “Сегодня у многих дома с террасами и милыми двориками, где грядки переместились в горшки и в разные ящики, и мы ожидаем, что растения будут и усладой для глаз, и дополнением к еде, — говорит Йыэ. — Модный сорт мангольда, или листовой свеклы, Rhubarb Chard привлекает своими красными стеблями и черешками листьев. Также сорта капусты с кудрявыми зелеными или фиолетовыми листьями, чипсы из которых идеально подходят в качестве перекуса. Интересен и сорт декоративной фасоли Flambo с ее красивыми и ярко-розовыми в пестринку цветками, плоды которой можно отваривать и употреблять в пищу, как садовую фасоль. Кроме того, красивые цветки календулы, василька, кресс-салата и нута съедобны и хороши для гарнира”.
Самыми покупаемыми среди семян пряных трав является салатная смесь кориандра и восточного листового салата Baby Lef. Одним из самых вкусных сортов салата является Frillice, ранняя разновидность салата айсберг. Frills в переводе с английского означает “оборки”. Яркие зеленые листья с резными краями ценят за красивый внешний вид и полезные свойства.
У жителя Эстонии растет желание использовать продукты, сохраняющие окружающую среду и экологический баланс, поэтому заметен особый спрос на выращенные без использования химических пестицидов и удобрений и безопасные для здоровья растения, семена которых маркируются соответственно. Например, семена Buzzy Organic отмечены европейским знаком ECO. Семена выращивают без использования химических пестицидов или удобрений, очищают и упаковывают в соответствии с сертифицированными требованиями органического производства, их использование допускается в органическом земледелии.
Помимо владельцев огородов, зелень теперь выращивают и жители квартир, летом либо на подоконнике, либо на балконе. С помощью специальных ламп для растений можно создать в комнате стильный зеленый уголок, в котором даже самой темной зимой можно выращивать свежие растения. Для выращивания на подоконнике рекомендуются укроп, петрушка, кориандр, базилик, мята, салат и земляника.
Посевная стартовала!
Ранний посев семян имеет ряд преимуществ. В нашем климате с холодной весной и коротким летом это позволяет нам выращивать культуры с более длительным периодом вегетации или получать более ранние урожаи от обычных культур. Специалисты Juhani Puukool поделились своими советами.
Посев некоторых семян начинается не только в феврале, но даже и в январе: некоторые семена долго и туго всходят, и тем, хочет вырастить их рассаду с нуля, уже пора браться за дело. Острый перец уже можно было посадить в землю, пора сеять и семена петунии, бегонии вечноцветущей, лобелии голубой, кобеи вьющейся, недотроги.
Для прорастания семян необходимо тепло 18–22 °C, чего нельзя добиться на подоконнике в феврале. Если температура в помещении комфортная и держится на уровне 24 °C, то на подоконнике, в непосредственной близости от стекла, она иногда может быть даже ниже 10 °C.
Лучше всего разместить посадки на полу с подогревом или на специальном нагревательном коврике.
Что касается всходов, то для такого раннего посева обязательно нужен дополнительный свет. Стоит прочитать в инструкции к конкретной лампе для растений о том, на каком расстоянии лампа должна находиться от растений. В большинстве случаев расстояние удивительно короткое!
Семена нуждаются во влаге, но не переносят чрезмерного увлажнения. Самый простой способ — работа с пульверизатором, который увлажняет, но не заливает.
При повторном использовании инвентарь для посева тщательно промойте моющим средством и теплой водой.
Предпочтительна свежая почва, желательно минеральная, с хорошей водопроницаемостью.
Почва с большим содержанием торфа не годится, в ней сложно поддерживать подходящий режим влажности для маленьких растений. Если другого варианта нет, стоит просеять и добавить немного песка или перлита. Если вы сомневаетесь в качестве почвы, стоит ее подогреть, чтобы уничтожить все болезнетворные микроорганизмы.
Для самых мелких семян используется метод посадки “на снег”: поверх подготовленной почвы укладывают слой снега, утрамбовывают его, и аккуратно сеют семена. На снегу видно, где семена легли слишком густо, и это можно исправить. Тающий снег “затянет” семена в землю.