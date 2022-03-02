Раскрыты простые способы визуально увеличить квартиру

Одним из удачных решений в небольших квартирах дизайнеры считают светлый пол — он создаст ощущение объема в помещении и будет отражать как естественные, так и искусственные лучи. Кроме того, в отличие от ярких оттенков такая расцветка не накладывает особых ограничений в дизайне комнаты.

Тем, кто не хочет отказываться от ярких красок в интерьере, специалисты посоветовали сделать выбор в пользу холодных приглушенных оттенков — голубого, зеленого и серого. По словам экспертов, насыщенные теплые цвета зрительно сужают пространство. Однако допустимо сделать яркой одну стену — за диваном или у изголовья кровати, — а остальные оставить светлыми. Кроме того, можно сделать на стене цветную полосу шириной 110–120 сантиметров, а над ней оставить белый участок.

Дизайнеры также посоветовали выровнять поверхности перед покраской и отдать предпочтение краскам с глянцевым финишем — они лучше отражают свет и визуально расширяют пространство. Другим удачным приемом для маленькой квартиры специалисты назвали отсутствие границ между стенами и потолком. Для этого их необходимо окрасить в одинаковый светлый оттенок — так потолки будут казаться выше. Еще один способ визуально приподнять потолок — сделать его значительно светлее стен.