Три отличных места, чтобы купить интерьерные вещицы для лучшего в мире дома

Наряду с тканью, существенную роль в создании общего впечатления от штор играют карнизы и шины. Они могут быть скромными и скрываться за гардиной, а могут обладать индивидуальностью и, гармонируя с дверными ручками и другими металлическими деталями, создавать единую картину дизайна помещения.

В салоне Aastakäik представлены ткани десятка различных производителей. Среди них можно найти такие люксовые бренды как Kendix, Depoleg, ILIV и Sotexpro – в Эстонию их поставляет Aastakäik .

Aastakäik предлагает комплексное решение – от разработки дизайна гардин до их установки. За двадцать лет деятельности фирма изготовила шторы для многих домов, гостиниц, круизных лайнеров, офисов, а также культурных и государственных учреждений. Правильно подобранные гардины служат финальным штрихом, создающим общую атмосферу помещения. А еще качественные шторы – выгодная инвестиция, поскольку они увеличивают цену недвижимости. Выбор ткани играет важную роль как для эстетического впечатления, так и для функциональности штор.

Все товары, представленные на сайте, имеются в наличии, перед покупкой их можно рассмотреть поближе и даже пощупать. В Таллинне по адресу Ляэнемере теэ, 74a, действует огромный шоурум площадью 2000 м 2 . Приходите, чтобы найти вдохновение для новых идей или отыскать интерьерную изюминку для своего дома!

Konverter – идеальное место, чтобы найти подарок, собираясь на новоселье, освежить обстановку в своем доме или просто узнать побольше о новых тенденциях в дизайне интерьера!

Если вы хотите, чтобы ваш дом не был похож на другие, непременно обратите внимание на Konverter , ведь дизайнерские элементы здесь представлены всего в нескольких экземплярах. Прекрасная картина, эффектное зеркало или ваза ручной работы – благодаря таким деталям вы сможете элегантно продемонстрировать стиль своего жилья.

В ассортимент магазина Konverter Sisustusoutlet входят трендовые изделия, разработанные в Испании, Италии и Германии. С их помощью вы сможете создать уникальный интерьер и придать своему дому шарма. Подыскиваете посуду необычной расцветки, качественный ковер или интересный светильник? Выбор здесь огромен, а все товары сразу в наличии!

В салоне можно найти не только текстильные шторы, но и руло, жалюзи и плиссе, ведь летящая ткань подойдет не для любой ситуации. Например, жалюзи оптимальны для ванной, кухни и прихожей, поскольку их легко чистить и они устойчивы к брызгам воды. Правильно выбрав материал и цвет, вы добьетесь ощущения стильного минимализма и чистоты.

Каждый дом уникален, так что мастера по изготовлению гардин всегда ищут индивидуальный подход. Они испытывают профессиональную гордость, когда видят клиента, который счастлив от того, что после установки штор комната наконец-то выглядит идеально.

Выбирайте качественные шторы в Facebook и в Instagram.





Helan Design

Helan Design появился благодаря давней мечте женщин одной семьи и их страсти к дизайну. Самым важным для этой семьи, а точнее для ее салона, является идея превращения любого помещения в уютное и красивое с помощью интерьерных вещиц, творческого подхода и креативности в оформлении интерьера.

Этим женщинам нравится вдохновлять людей и помогать им находить предметы мебели или аксессуары, которые будут дарить радость многие годы. Для владельцев Helan Design крайне важен комфорт посетителей салона и эстетика выкладки товара – все вместе создает для клиентов приятные впечатления уже в момент покупки.

Разнообразный ассортимент товаров включает в себя продукцию десятков всемирно известных брендов. Здесь есть все необходимое для того, чтобы создать неповторимый интерьер, среди уникальных предметов – от текстиля до посуды – вы найдете то, что отвечает вашему вкусу. Особое место занимают вазы и интерьерные подушки, ведь с и помощью так легко освежить и придать новый облик дому или офису. А если вы решили приобрести в магазине подарок, будьте уверены, упакован он будет на славу – изящно и в соответствии с вашими пожеланиями.

Консультанты салона с нетерпением ждут встречи с теми, кто хочет украсить, изменить или создать атмосферный интерьер, в своем уютном магазинчике на улице Лоотси. Магазин дизайна и интерьерных украшений Helan Design находится рядом с Таллиннским портом, на втором этаже торгового центра Lootsi: Лоотси, 8, 2 этаж.