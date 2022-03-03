IKEA остановила работу в России и Беларуси

“Война в Украине оказывает огромное влияние на людей и приводит к серьезным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях, поэтому группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России”, — говорится в заявлении компании.

“Разрушительная война на Украине — это человеческая трагедия, и мы глубоко сопереживаем и беспокоимся о миллионах пострадавших”.

Компания, в частности, остановила весь импорт и экспорт в РФ и Беларусь, производство в России, продажи во всех магазинах, в том числе онлайн, а также операционную деятельность в Беларуси.

Несмотря на приостановку деятельности IKEA, торговые центры “Мега”, в которых базируются магазины компании, продолжат работу в России. На российском сайте шведской компании сообщается, что продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России приостановят с 4 марта.