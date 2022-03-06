Желтая кухня и синяя спальня: как выбрать цветовую палитру для каждой части квартиры

Кухня не всегда бывает только белой, а ванная — голубой. Посмотрим, в каких оттенках будет эстетично смотреться каждая часть квартиры.

Гостиная



Особых правил при оформлении пространства комнаты для гостей нет, но наиболее подходящими для этой зоны эксперты считают ягодные, цветочные, голубые и фиолетовые тона.

Ощущение уюта и покоя помогут создать натуральные красители охра, сиена и умбра.

Для визуального расширения помещения лучше использовать бодрящий и освежающий желтый.

Яркая бирюза будет выигрышно выглядеть в сочетании с оттенками цитрусовых.

Кухня



Подбор верных цветовых акцентов на кухне — ответственное мероприятие. Эта часть дома тесно связана с утренним пробуждением за чашкой кофе, а также приятными посиделками за обедом и ужином.

Желтый оттенок прекрасно подойдет для стен или гарнитура, а само помещение будет оставаться солнечным даже в пасмурную погоду за окном.

Если предполагается организовать кухню-столовую, то следует обратить внимание на более традиционные темно-синие, сине-серые, васильковые и сапфировые тона.

Спальня



Спальня — это не только про пастельные оттенки. Организовать расслабляющую атмосферу можно с помощью вариаций синего.

В интерьере этнической направленности будет гармонично смотреться экзотический и глубокий цвет индиго.

Немного роскоши обстановке в спальне добавят ультрамариновые оттенки.

Детская



Дети воспринимают цвет гораздо острее взрослых, поэтому над отделкой детской придется хорошо подумать.

Так, обилие красного может вызвать приступы агрессии и нарушение сна, а оранжевый — напротив, способствует повышению уверенности в себе и творческой активности.

Если ребенок уже учится в школе, то его комнату желательно оформить в желтых тонах — они стимулируют умственную деятельность.

Кабинет



Поскольку многие сейчас работают из дома, очень важно, чтобы в домашнем рабочем кабинете царила располагающая к труду обстановка.

Повысить производительность, активировать вдохновение и снизить аппетит поможет синий цвет.