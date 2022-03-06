Желтая кухня и синяя спальня: как выбрать цветовую палитру для каждой части квартиры
Сегодня палитра не ограничивается семью цветами радуги и включает в себя массу оттенков. Конечно, дизайнеры давно учли этот нюанс и уже успели разукрасить множество интерьеров, пишет INMYROOM.
Кухня не всегда бывает только белой, а ванная — голубой. Посмотрим, в каких оттенках будет эстетично смотреться каждая часть квартиры.
Гостиная
Особых правил при оформлении пространства комнаты для гостей нет, но наиболее подходящими для этой зоны эксперты считают ягодные, цветочные, голубые и фиолетовые тона.
Ощущение уюта и покоя помогут создать натуральные красители охра, сиена и умбра.
Для визуального расширения помещения лучше использовать бодрящий и освежающий желтый.
Яркая бирюза будет выигрышно выглядеть в сочетании с оттенками цитрусовых.
Кухня
Подбор верных цветовых акцентов на кухне — ответственное мероприятие. Эта часть дома тесно связана с утренним пробуждением за чашкой кофе, а также приятными посиделками за обедом и ужином.
Желтый оттенок прекрасно подойдет для стен или гарнитура, а само помещение будет оставаться солнечным даже в пасмурную погоду за окном.
Если предполагается организовать кухню-столовую, то следует обратить внимание на более традиционные темно-синие, сине-серые, васильковые и сапфировые тона.
Спальня
Спальня — это не только про пастельные оттенки. Организовать расслабляющую атмосферу можно с помощью вариаций синего.
В интерьере этнической направленности будет гармонично смотреться экзотический и глубокий цвет индиго.
Немного роскоши обстановке в спальне добавят ультрамариновые оттенки.
Детская
Дети воспринимают цвет гораздо острее взрослых, поэтому над отделкой детской придется хорошо подумать.
Так, обилие красного может вызвать приступы агрессии и нарушение сна, а оранжевый — напротив, способствует повышению уверенности в себе и творческой активности.
Если ребенок уже учится в школе, то его комнату желательно оформить в желтых тонах — они стимулируют умственную деятельность.
Кабинет
Поскольку многие сейчас работают из дома, очень важно, чтобы в домашнем рабочем кабинете царила располагающая к труду обстановка.
Повысить производительность, активировать вдохновение и снизить аппетит поможет синий цвет.
Оттенки салатового оказывают успокаивающее воздействие на психику и не давят на глаза. Также зеленый является отличным антидепрессантом и развивает стрессоустойчивость.
Ванная
Наиболее яркие акценты лучше оставить для ванной комнаты, т.к. там проводится малая часть времени.
Для санузла подойдет красно-коричневый цвет, который можно смягчить светлой мебелью и текстилем.
А лиственно-зеленый в интерьере ванной не только поднимет настроение, но и расширит пространство.
Прихожая
Коридор — лицо любого дома, и он должен производить соответствующее впечатление. В прихожей желательно сделать упор на контрастную палитру и ограничить применение декора.
С порога будут радовать глаз кирпичные и карамельные тона, а также более холодная синяя и фиолетовая гамма.