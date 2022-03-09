Магазины электроники рассказали, какие устройства начали скупать жители Эстонии

Также резко возросли продажи радиоприемников — особенно предпочтительны те, в которые вставляются батарейки, сообщает “Актуальная камера”.

По словам продавцов, устройства для просмотра телевидения через интернет стали активно покупать после того, как в Эстонии запретили трансляцию ряда российских каналов.

“Медиабоксы, позволяющие смотреть каналы через интернет, потоковые платформы — здесь у нас наблюдается довольно значительный рост продаж. Люди объясняют покупки тем, что хотят смотреть те каналы, которые закрыли. Продажи радиоприемников выросли в два раза”, — сказала руководитель розничной торговли Euronics Кайди Кельт.

“Сейчас довольно большой рост продаж устройств, помогающих смотреть телеканалы через интернет. Растут и продажи радиоприемников. Молодые люди заказывают и отправляют их в сельскую местность. Мы предполагаем, что эти радиоприемники отправляют родителям, бабушкам и дедушкам”, — сказал руководитель маркетинговых проектов Expert Майрон Пихор.