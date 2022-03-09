Весеннее садоводство: как правильно сажать декоративные кустарники и луковичные цветы?

Что нужно учитывать при их посадке в саду? Ответы на эти вопросы дает Лина Спуре, специалист по продуктам Kesko Senukai Latvia, которая делится различными хитростями красивого весеннего сада.

Для луковиц тюльпанов и гиацинтов важен холод



Поскольку луковичные цветы — тюльпаны, нарциссы и гиацинты традиционно сажают осенью, можно подумать, что все уже просрочено, но Лина Спуре успокаивает: еще не поздно позаботиться о том, чтобы в апреле или мае в нашем саду или балконном ящике расцвели эти роскошные весенние цветы.

“Чтобы проснуться к новому сезону, луковицам важно отдохнуть на холоде хотя бы месяц. Если луковицы посадить в землю осенью, то этот холод они получают естественным образом под землей. Но даже сейчас, если земля не промерзла, можно посадить луковицы этих цветов в землю — они все равно получат свою дозу холода и могут накопить силы для цветения”, — говорит Лина Спуре.

Другой совет — положить цветочные луковицы на месяц в холодильник, а затем воткнуть в землю. “В холодильнике луковицы лучше всего держать на бумажном полотенце в ящике для фруктов или овощей, потому что для них так же важен холод, как и низкая влажность. Так они получат дозу холода более равномерно, и это даже лучше, чем если бы их хранили в прохладном погребе, где часть луковиц обычно слипается вместе. Когда земля становится мягкой, их можно смело сажать, но не так глубоко, как осенью, так как у этих луковиц будет меньше времени, чтобы пробиться сквозь землю. Достаточно луковицы присыпать землей на 1-2 сантиметра”, — говорит эксперт по садоводству.

Можно ли сажать в саду луковицы из горшочка?