Специалист рассказал, какие замки проще всего взломать

В основном на дверях российских квартир устанавливают три типа замков: цилиндрические, сувальдные и электронные, сообщил специалист.

“Проще всего поддается вскрытию наиболее часто встречающийся цилиндрический замок, у подготовленного человека это займет не более десяти минут”, — сказал Жеребятьев, отметив, что популярность цилиндрических замков обусловлена доступной ценой, а также возможностью легко заменить личинку замка при потере ключа или неисправности.

Сувальдные замки, по его словам, более устойчивы к взлому, на их вскрытие может потребоваться втрое больше времени в сравнении с цилиндрическими. Конструкция сувальдного замка предусматривает наличие нескольких пластин, меняющих положение во время поворота ключа. Стоимость таких замков уже больше, рассказал специалист.

Самыми надежными же считаются электронные замки, указал Жеребятьев. Помимо сложной конструкции запорного механизма они предусматривают возможность установки секретного кода, использования магнитной карты или отпечатка пальца, что обеспечивает дополнительную защиту от проникновения. Однако цены на такие устройства высоки, заключил эксперт.